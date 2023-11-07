Что вы увидите:

Токаревский маяк — визитная карточка Владивостока. Он обеспечивает безопасный проход судов из Амурского залива в пролив Босфор Восточный и далее в бухту Золотой Рог. Удивительно, но этот маяк — подарок городу! Самый богатый предприниматель дореволюционного Владивостока, Отто Васильевич Линдгольм, построил его за свой счет. Основной свет маяка — красный, резервный — белый.

Маяк Басаргина — один из самых красивых и недоступных маяков. К маячной башне ведет навесной мост, но любоваться им можно только с моря. И самый узнаваемый, ведь долгое время вещание Приморского телевидения ежедневно начиналось и завершалось фотографией маяка на фоне восходящего солнца. Свет маяка — зеленый.

Маяк Скрыплева — самый первый маяк Приморья, находится на одноименном острове. В паре с маяком Басаргина образуют ворота в порт Владивосток, и служат значимыми навигационными ориентирами для судов, идущих через пролив Босфор Восточный в бухту Золотой Рог. Свет маяка — красный.

Маяк на острове Шкота — это уже заброшенный маяк, но прогулка к нему удивительная. Именно здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока. В июне на острове Шкота цветут белые маки. Важная информация:.

Маяк на острове Шкота — это уже заброшенный маяк, но прогулка к нему удивительная. Именно здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока. В июне на острове Шкота цветут белые маки. Важная информация:.

• Маяк на острове Шкота — это уже заброшенный маяк, но прогулка к нему удивительная. Именно здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока. В июне на острове Шкота цветут белые маки. Важная информация: