В этом путешествии мы познакомимся сразу с четырьмя маяками под крики чаек и соленый ветер, а также насладимся красотой острова Шкота с воды и земли! Вы увидите: Токаревский маяк, маяк Басаргина, маяк Скрыплева и маяк на острове Шкота.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Токаревский маяк — визитная карточка Владивостока. Он обеспечивает безопасный проход судов из Амурского залива в пролив Босфор Восточный и далее в бухту Золотой Рог. Удивительно, но этот маяк — подарок городу! Самый богатый предприниматель дореволюционного Владивостока, Отто Васильевич Линдгольм, построил его за свой счет. Основной свет маяка — красный, резервный — белый.
- Маяк Басаргина — один из самых красивых и недоступных маяков. К маячной башне ведет навесной мост, но любоваться им можно только с моря. И самый узнаваемый, ведь долгое время вещание Приморского телевидения ежедневно начиналось и завершалось фотографией маяка на фоне восходящего солнца. Свет маяка — зеленый.
- Маяк Скрыплева — самый первый маяк Приморья, находится на одноименном острове. В паре с маяком Басаргина образуют ворота в порт Владивосток, и служат значимыми навигационными ориентирами для судов, идущих через пролив Босфор Восточный в бухту Золотой Рог. Свет маяка — красный.
Маяк на острове Шкота — это уже заброшенный маяк, но прогулка к нему удивительная. Именно здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока. В июне на острове Шкота цветут белые маки. Важная информация:.
Маяк на острове Шкота — это уже заброшенный маяк, но прогулка к нему удивительная. Именно здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока. В июне на острове Шкота цветут белые маки. Важная информация:.
• Маяк на острове Шкота — это уже заброшенный маяк, но прогулка к нему удивительная. Именно здесь можно насладиться роскошным побережьем Японского моря, красотой и чистотой воды, высокими скалами, интересными кекурами, галечными пляжами, объектами военной истории Владивостока. В июне на острове Шкота цветут белые маки. Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
По понедельникам в 08:45
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Токаревский маяк
- Маяк Басаргина
- Маяк Скрыплева
- Маяк на острове Шкота
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Маяк Токоревского
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые гости края! Наши маршруты, в большинстве своем, проходят по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах), ходим по необорудованным тропам вдоль скал и обрывистых берегов, преодолеваем местами крутые спуски и подъемы. Это позволяет показать вам редкие и недоступные красоты. Туры разные по сложности и комфорту, но все они про дикую нетронутую природу и движение. При бронировании мы поможем вам выбрать маршрут по силам. Увидимся на тропах Приморья
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валентина
7 ноя 2023
Здравствуйте! Поход был замечательным, даже ребенок остался доволен. И в течение двух дней после него мы обсуждали только маяки.
Евгения
29 окт 2023
Здравствуйте 👋Большое спасибо за замечательный отпуск! Я очень ценю вашу работу, организацию и профессионализм нашего гида и инструктора Ирины. Они действительно великолепно справились со своими обязанностями и помогли мне узнать так много интересного о шкотовском районе. 🙏👍
Наталья
29 мая 2023
Посетила остров Шкота и была в восторге. Даже не подозревала, что рядом с Владивостоком есть такие красивые места. Спасибо экскурсоводу Ирине за заботу и увлекательный маршрут.
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