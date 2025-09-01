Путешественники смогут насладиться красотой бухты Лазурная, где золотистый песок и живописные виды завораживают с первого взгляда.
Далее путь лежит
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📸 Фотогеничные места
- 🌊 Уникальные пляжи
- 🏙 Панорамные виды
- 🗺 Исторические объекты
Что можно увидеть
- Бухта Лазурная
- Бухта Стеклянная
- Сопка Бурачка
- Маяк Токаревского
Описание трансфер
Начнём с бухты Лазурная (Шамора) — главного пляжа Владивостока с золотистым песком и живописными видами. Я расскажу, откуда взялось название Шамора и как оно переводится с китайского языка.
Затем — бухта Стеклянная. Вместо песка её берег усыпан самоцветами из стекла и фарфора. Таких мест в мире всего два, и одно из них — здесь, в Приморье!
Следующая остановка — сопка Бурачка, где с высоты 138 метров открывается захватывающий вид на бухту Золотой Рог и знаменитый Золотой мост.
Прогуляемся к маяку Токаревского — одному из самых старых маяков на Дальнем Востоке. Он до сих пор служит навигационным сооружением и считается визитной карточкой Владивостока.
После экскурсии я отвезу вас в отель.
Организационные детали
Едем на автомобиле Toyota 4Runner или Toyota Land Cruiser Prado. Детского кресла нет, но можете взять с собой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Корректировать маршрут пришлось сразу, как только выехали из аэропорта. Дождь
Екатерина встретила в аэропорту в оговорённое время.
На комфортном автомобиле в компании приятной девушки я провела несколько часов, любуясь красотами города и рассказами о нём. Прогулка была интересной, познавательной, а Екатерина интересный собеседник.
Помимо прочего посоветовала, где можно вкусно поесть и где прогуляться.
Спасибо большое!