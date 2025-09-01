Мои заказы

Нескучный владивостокский трансфер из аэропорта

Погрузитесь в атмосферу Владивостока с трансфером из аэропорта. Вас ждут бухта Лазурная, Стеклянная и захватывающие виды с сопки Бурачка
Индивидуальный трансфер из аэропорта Владивостока - это не просто поездка, а увлекательное путешествие.

Путешественники смогут насладиться красотой бухты Лазурная, где золотистый песок и живописные виды завораживают с первого взгляда.

Далее путь лежит
к уникальной бухте Стеклянная, берег которой усыпан самоцветами из стекла и фарфора. Сопка Бурачка подарит захватывающий вид на бухту Золотой Рог и знаменитый Золотой мост. В завершение - прогулка к маяку Токаревского, одному из старейших маяков Дальнего Востока. После экскурсии - комфортный трансфер в отель

5
5 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📸 Фотогеничные места
  • 🌊 Уникальные пляжи
  • 🏙 Панорамные виды
  • 🗺 Исторические объекты
Нескучный владивостокский трансфер из аэропорта© Екатерина
Ближайшие даты:
31
дек1
янв2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Бухта Лазурная
  • Бухта Стеклянная
  • Сопка Бурачка
  • Маяк Токаревского

Описание трансфер

Начнём с бухты Лазурная (Шамора) — главного пляжа Владивостока с золотистым песком и живописными видами. Я расскажу, откуда взялось название Шамора и как оно переводится с китайского языка.

Затем — бухта Стеклянная. Вместо песка её берег усыпан самоцветами из стекла и фарфора. Таких мест в мире всего два, и одно из них — здесь, в Приморье!

Следующая остановка — сопка Бурачка, где с высоты 138 метров открывается захватывающий вид на бухту Золотой Рог и знаменитый Золотой мост.

Прогуляемся к маяку Токаревского — одному из самых старых маяков на Дальнем Востоке. Он до сих пор служит навигационным сооружением и считается визитной карточкой Владивостока.

После экскурсии я отвезу вас в отель.

Организационные детали

Едем на автомобиле Toyota 4Runner или Toyota Land Cruiser Prado. Детского кресла нет, но можете взять с собой.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 26 туристов
Доброго времени суток! Я Катя! По образованию специалист международного туризма, а в душе — турист! Для меня каждое путешествие — это как маленькая жизнь. Поэтому мы с командой увлечённых гидов
и исследователей, которых объединяет любовь к природе Приморского края, хотим подарить вам вашу «маленькую жизнь». Наша главная цель — не просто показать достопримечательности, а подарить ощущение настоящего открытия. Мы хотим, чтобы каждый участник наших путешествий увидел Приморье таким, каким видим его мы: глубоким, самобытным, в чём-то диким, но всегда удивительным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Н
Наталья
1 сен 2025
Владивосток встретил нас дождем. А Екатерина- доброй улыбкой и крышей над нашими головами. Ее Внедорожник стал нашим попутчиком на 4 часа!
Корректировать маршрут пришлось сразу, как только выехали из аэропорта. Дождь
вносил свои поправки, то настигая нас, то слегка отпуская. Екатерина показывала нам локации, рассказывала о достопримечательностях Владивостока, интересных местах. Время пролетело незаметно, и через 4 часа нас доставили в гостиницу.
Спасибо Екатерине за трансфер и внимание.

Дата посещения: 25 августа 2025
С
Светлана
22 сен 2025
Рекомендую всем, кто приезжает в город на несколько дней и время на экскурсии ограничено, а очень хочется)
Екатерина встретила в аэропорту в оговорённое время.
На комфортном автомобиле в компании приятной девушки я провела несколько часов, любуясь красотами города и рассказами о нём. Прогулка была интересной, познавательной, а Екатерина интересный собеседник.
Помимо прочего посоветовала, где можно вкусно поесть и где прогуляться.
Спасибо большое!
Рамиль
Рамиль
11 сен 2025
Катя встретила нас в аэропорту, как и договаривались. За три часа экскурсии мы посетили все видовые площадки Владивостока и побывали на стеклянном пляже, сделали там фотосессию. Посетили нагорный парк. По дороге Катя нам рассказала про Владивосток. В конце она привезла нас в интересное кафе, где мы попробовали краба. Очень рекомендую экскурсию и гида
Марина
Марина
5 авг 2025
Владивостокский трансфер, действительно, оказался нескучным. Побывали во всех обговоренных местах, узнали много нового и интересного (вот уж точно, век живи -век учись). Моя коллега, подвернув брюки (хорошо, что не засучив
рукава), оценила теплоту морюшка практически везде: и в бухте Лазурной, и в бухте стеклянной, и около маяка Токаревского. Конечно, поразили владивостокские сопки, Золотой мост, а еще чайки (веселые очень). Оценили советы, где еще стоит побывать, чтобы познакомиться с историей и культурой Вашего замечательного города (как говорится: и хлеба, и зрелищ). Благодарим за насыщенные 4 часа и, конечно, за комфортные условия и заботу о нашей безопасности. Рекомендуем экспресс-экскурсию и трансфер из аэропорта.

Н
Наталья
11 июл 2025
Спасибо большое Екатерине. Получился не просто нескучный трансфер, а знакомство с самыми раскрученными достопримечательностями. Несмотря на то что и рейс задержали, и жара жуткая Катя нас встретила, все показала. Рекомендую всем (даже если не надо ждать заселения)
