Индивидуальный трансфер из аэропорта Владивостока - это не просто поездка, а увлекательное путешествие.Путешественники смогут насладиться красотой бухты Лазурная, где золотистый песок и живописные виды завораживают с первого взгляда.Далее путь лежит

к уникальной бухте Стеклянная, берег которой усыпан самоцветами из стекла и фарфора. Сопка Бурачка подарит захватывающий вид на бухту Золотой Рог и знаменитый Золотой мост. В завершение - прогулка к маяку Токаревского, одному из старейших маяков Дальнего Востока. После экскурсии - комфортный трансфер в отель

Описание трансфер

Начнём с бухты Лазурная (Шамора) — главного пляжа Владивостока с золотистым песком и живописными видами. Я расскажу, откуда взялось название Шамора и как оно переводится с китайского языка.

Затем — бухта Стеклянная. Вместо песка её берег усыпан самоцветами из стекла и фарфора. Таких мест в мире всего два, и одно из них — здесь, в Приморье!

Следующая остановка — сопка Бурачка, где с высоты 138 метров открывается захватывающий вид на бухту Золотой Рог и знаменитый Золотой мост.

Прогуляемся к маяку Токаревского — одному из самых старых маяков на Дальнем Востоке. Он до сих пор служит навигационным сооружением и считается визитной карточкой Владивостока.

После экскурсии я отвезу вас в отель.

Организационные детали

Едем на автомобиле Toyota 4Runner или Toyota Land Cruiser Prado. Детского кресла нет, но можете взять с собой.