1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
1 июля в 06:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
10 670₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
5 часов
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 июня 2024Отличная экскурсия! Спасибо Ксении за организацию и Елене за проведение. Комфортная машина, интересные рассказы о городе, но к сожалению попали на туманы и не на всех видовых были виды)) Но Елена старалась обгонять эти туманы😉
- ТТатьяна6 мая 2024Прекрасная экскурсия, рекомендую
- ТТатьяна29 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
- ДДмитрий24 октября 2023Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Бурачка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Сопка Бурачка" можно забронировать 3 экскурсии от 9 800 до 10 670 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Сопка Бурачка», 5 ⭐ отзывов, цены от 9800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август