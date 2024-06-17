Сопка Бурачка – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Сопка Бурачка» во Владивостоке, цены от 9 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
1 июля в 06:00
9 800 за всё до 3 чел.
Все видовые Владивостока за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Все видовые Владивостока за 4 часа
Увидеть город как на ладони с разных ракурсов
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
10 670 за всё до 3 чел.
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
5 часов
Фото из Владивостока: экскурсия по знаковым местам + фотосессия
Проехать по вантовому мосту, посетить Токаревский маяк и сделать яркие фотографии на память
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
105009 975 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Отличная экскурсия! Спасибо Ксении за организацию и Елене за проведение. Комфортная машина, интересные рассказы о городе, но к сожалению попали на туманы и не на всех видовых были виды)) Но Елена старалась обгонять эти туманы😉
    Отличная экскурсия! Спасибо Ксении за организацию и Елене за проведение. Комфортная машина, интересные рассказы о городеОтличная экскурсия! Спасибо Ксении за организацию и Елене за проведение. Комфортная машина, интересные рассказы о городеОтличная экскурсия! Спасибо Ксении за организацию и Елене за проведение. Комфортная машина, интересные рассказы о городе
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Прекрасная экскурсия, рекомендую
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Топ-5 смотровых площадок Владивостока
    Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
    читать дальше

    ездили по городу и окрестностям и нам что-то показывали и рассказывали, мы обнаруживали, сто уже знаем это!!! Словом, экскурсоводу респект, он знает и любит край в котором он живёт и поделился этой любовью с нами.

  • Д
    Дмитрий
    24 октября 2023
    Все видовые Владивостока за 4 часа
    Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!
    Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!Рекомендую данную экскурсию и экскурсовода Алину - это было не забываемо, очень интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Бурачка»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Сопка Бурачка" можно забронировать 3 экскурсии от 9 800 до 10 670 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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