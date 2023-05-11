Трансфер «Аэропорт - Владивосток»

Добраться до отеля или из города до терминала с комфортом

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Я заберу вас из аэропорта и отвезу в город (или наоборот) на новом просторном автомобиле.

С трансфером вы сэкономите свои силы и время, а по пути я буду рад посоветовать вам интересные места нашего края.
Трансфер «Аэропорт - Владивосток»
Трансфер «Аэропорт - Владивосток»
Трансфер «Аэропорт - Владивосток»
Ближайшие даты:
11
мая
12
мая
13
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Если вам нужен трансфер из аэропорта, то, пожалуйста, пришлите мне номер вашего рейса и время прибытия, чтобы я вовремя вас забрал
  • Я подойду к терминалу прилёта и провожу вас до моего автомобиля
  • Вы сможете разместить свой багаж в багажнике

Организационные детали

Трансфер производится на новом комфортабельном авто (см. фото).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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