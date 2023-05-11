Добраться до отеля или из города до терминала с комфортом
Я заберу вас из аэропорта и отвезу в город (или наоборот) на новом просторном автомобиле.
С трансфером вы сэкономите свои силы и время, а по пути я буду рад посоветовать вам интересные места нашего края.
С трансфером вы сэкономите свои силы и время, а по пути я буду рад посоветовать вам интересные места нашего края.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Если вам нужен трансфер из аэропорта, то, пожалуйста, пришлите мне номер вашего рейса и время прибытия, чтобы я вовремя вас забрал
- Я подойду к терминалу прилёта и провожу вас до моего автомобиля
- Вы сможете разместить свой багаж в багажнике
Организационные детали
Трансфер производится на новом комфортабельном авто (см. фото).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид во Владивостоке
Привет! Я родился во Владивостоке, профессионально занимаюсь созданием фото- и видеоконтента и больше всего люблю снимать природу. Мне известны самые красивые места нашего края, и я точно знаю, в какое время их лучше посещать для максимально крутых фотографий!
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