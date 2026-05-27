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Трансфер из аэропорта и знакомство с Владивостоком

Добраться до отеля или из города до терминала и увидеть главные достопримечательности
Я заберу вас из аэропорта и отвезу в город (или наоборот) на новом просторном автомобиле.

С трансфером вы сэкономите свои силы и время, а по пути я буду рад посоветовать вам интересные места и заведения нашего края.
4.9
54 отзыва
Трансфер из аэропорта и знакомство с Владивостоком
Трансфер из аэропорта и знакомство с Владивостоком
Трансфер из аэропорта и знакомство с Владивостоком

Описание трансфер

Я заберу вас из аэропорта и отвезу в город (или наоборот) на новом просторном автомобиле. Трансфер включает экскурсию по знаковым местам:

  • Бухта Стеклянная — в мире таких места всего два: у нас и в Сан-Франциско. Море потрудилось, чтобы обточить миллион осколков стекла и сделать из них достопримечательность
  • Бухта Лазурная (Шамора) — насладимся красотой главного городского песчаного пляжа
  • Сопка Бурачка — смотровая площадка 360 с видами на бухты Золотой Рог и Диомид, остров Русский, пролив Босфор Восточный и сопки Владивостока
  • Назимовская батарея — официальный ракурс с 2000-рублевой купюры, видовая площадка на Русский мост и кампус ДВФУ, где вы также сфотографируетесь с купюрой

Вы познакомитесь с историей города, сделаете памятные снимки, в том числе на фоне моста с 2000-рублёвой купюры, а после доедете до отеля или апартаментов. По пути я буду рад посоветовать вам лучшие места и заведения нашего края, помогу распланировать весь отпуск.

Организационные детали

  • Авто — Honda Vezel Hybrid. Возможна подача авто представительского класса за доплату (полноразмерный премиальный кроссовер Lixiang). Подробности в переписке
  • Мы встретим вас у единственного выхода из терминала аэропорта, и поможем загрузить багаж в авто
  • Водительский стаж — 15 лет
  • Возможно скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Есть детское кресло, сообщите, пожалуйста, заранее если оно понадобится
  • По окончанию экскурсии мы доставим вас в отель в центральной части города. Если ваш отель или место назначения находится за пределами центра города, стоимость оговаривается отдельно в зависимости от удалённости
  • Трансфер организую я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1187 туристов
Привет! Меня зовут Александр, и вместе с моими коллегами я с радостью покажу вам захватывающий мир Приморского края. Мы — команда гидов, одержимых приключениями! Известны как одна из лучших команд, потому что делаем свою работу с душой. Наша цель — чтобы вы полюбили этот край так же сильно, как любим его мы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
3
2
1
1
Татьяна
Лучшее решение - из аэропорта отправиться сразу на экскурсию (хотя были опасения из-за бессонной ночи и долгого перелета))
Экскурсия оставила самые яркие впечатления! Огромное спасибо Александру за невероятную атмосферу, интересную подачу
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и любовь к Владивостоку, которая чувствовалась в каждой истории.

Маршрут был продуман идеально: Александр встретил меня на комфортном новом автомобиле (рекомендую взять премиум Lixiang) и уже с первых минут поездка превратилась не просто в трансфер, а в настоящее дружеское общение за стаканчиком ароматного капучино и путешествие по красивым местам города. Особенно впечатлила бухта Стеклянная — удивительное место, где море превратило миллионы стеклянных осколков в настоящую природную достопримечательность.
Виды с сопки Бурачка просто восхитительные — Владивосток оттуда как на ладони!

Дополнительно попросила Александра свозить меня на Токаревский маяк, и не зря. Атмосферное место 🔥

Отдельный восторг — легендарный вид на Русский мост. Фото с 2000-рублёвой купюрой теперь одно из любимых из поездки 😊

Но главное украшение экскурсии — сам гид. Openminded и easygoing, с большим количеством разных увлечений и огромным багажом путешествий, очень внимательный, доброжелательный и глубокими знаниями истории города. Было интересно слушать абсолютно всё — время пролетело незаметно. Искренне рекомендую всем 😊

Лучшее решение - из аэропорта отправиться сразу на экскурсию (хотя были опасения из-за бессонной ночи и долгого перелета))
Лучшее решение - из аэропорта отправиться сразу на экскурсию (хотя были опасения из-за бессонной ночи и долгого перелета))
Лучшее решение - из аэропорта отправиться сразу на экскурсию (хотя были опасения из-за бессонной ночи и долгого перелета))
Лучшее решение - из аэропорта отправиться сразу на экскурсию (хотя были опасения из-за бессонной ночи и долгого перелета))
Лучшее решение - из аэропорта отправиться сразу на экскурсию (хотя были опасения из-за бессонной ночи и долгого перелета))
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К
Было здорово и удобно.
Как и задумано, получился не просто трансфер из аэропорта, а интересная поездка - обзорная экскурсия с заездом в красивые места, включая Стеклянную бухту, и даже перекусить получилось с видом на залив.
Большое спасибо Александру!
Было здорово и удобно.
Было здорово и удобно.
Было здорово и удобно.
Было здорово и удобно.
Было здорово и удобно.
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Людмила
Огромное спасибо экскурсоводу Дари! История края и города подана живо, захватывающе и полно, водитель с которым можно спокойно ехать на край света, любящий свой край светлый человек! Рекомендую именно с этой экскурсии начинать заниматься с Владивостоком!
Огромное спасибо экскурсоводу Дари! История края и города подана живо, захватывающе и полно, водитель с которым
Огромное спасибо экскурсоводу Дари! История края и города подана живо, захватывающе и полно, водитель с которым
Огромное спасибо экскурсоводу Дари! История края и города подана живо, захватывающе и полно, водитель с которым
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Е
Замечательная идея - совместить трансфер с экскурсионным маршрутом, супер для тех, кто как я, первый раз в гроде.
Благодаря этому, вы минуете пробки на въезде в город, в которых стояли бы
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на обычном такси, и имеете шанс познакомиться и влюбиться в Владивосток. Других шансов нет, потому что Александр очень увлекательно рассказывает о городе, знает огромное количество деталей и нюансов, готов ответить на любой вопрос и дать искренние и толковые рекомендации.
Кроме того, стоит отметить уровень организации поездки, пунктуальность, комфорт авто и безопасность - все на высшем уровне.
Все прошло совершенно незаметно по времени и совсем неутомительно даже после долгого перелета.
Искренне рекомендую и данную услугу, и гида, спасибо!

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Н
Отличная краткая обзорная экскурсия, очень интересно и содержательно. Главное, чтобы с погодой повезло, мне не очень, с утра был сильный туман. Но даже в этом казалось безнадежном случае Александр предложил
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другие интересные локации. За что спасибо огромное! Впечатления остались только хорошие. Небольшие экскурсии подойдут при деловых поездках в условиях ограниченного времени, а по финансам выбор на сайте большой. Мне этот формат подошел и ожидания оправдались.

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Л
Экскурсия понравилась! Гид был на связи: прилетели, созвонились, поехали смотреть заявленные локации. По пути возможно приобрести перекус. Александр -приятный молодой человек, отличный ненавязчивый рассказчик, любящий и знающий свой город и не только город:) Спасибо большое! Обратимся еще!
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