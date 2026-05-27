Я заберу вас из аэропорта и отвезу в город (или наоборот) на новом просторном автомобиле. С трансфером вы сэкономите свои силы и время, а по пути я буду рад посоветовать вам интересные места и заведения нашего края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Я заберу вас из аэропорта и отвезу в город (или наоборот) на новом просторном автомобиле. Трансфер включает экскурсию по знаковым местам:

Бухта Стеклянная — в мире таких места всего два: у нас и в Сан-Франциско. Море потрудилось, чтобы обточить миллион осколков стекла и сделать из них достопримечательность

Бухта Лазурная (Шамора) — насладимся красотой главного городского песчаного пляжа

Сопка Бурачка — смотровая площадка 360 с видами на бухты Золотой Рог и Диомид, остров Русский, пролив Босфор Восточный и сопки Владивостока

Назимовская батарея — официальный ракурс с 2000-рублевой купюры, видовая площадка на Русский мост и кампус ДВФУ, где вы также сфотографируетесь с купюрой

Вы познакомитесь с историей города, сделаете памятные снимки, в том числе на фоне моста с 2000-рублёвой купюры, а после доедете до отеля или апартаментов. По пути я буду рад посоветовать вам лучшие места и заведения нашего края, помогу распланировать весь отпуск.

Организационные детали