8 отзывов оставили туристы

Обзорная экскурсия ⛳ - это экскурсия о Владивостоке! о Его прошлом настоящем и будущем. Во время истории 📖 вы узнаете как классические факты из истории города, так и уникальные интересные истории.

Программа экскурсии:

Маяк на Токаревской кошке

Это первый пункт нашей экскурсии 🧭. Вы побываете на берегу моря 🌊, пройдетесь по косе до Токаревского маяка возрастом 107 лет. Скорее всего под ногами вы найдете пару ракушек или морских звезд!

Видовая площадка на сопке Орлиной

С этой видовой площадки открывается прекрасный вид на бухту Золотой Рог, на Золотой мост и на центр города. Так-же на этой точке вы увидите памятник Кириллу и Мефодию.

Подводная лодка С-56

Вы увидите легендарную подводную лодку C-56, которая С-56 является самой результативной советской подводной лодкой в Великой Отечественной войне. Сейчас лодка превращена в музей 🖼 высадки первопоселенцев

Вы увидите место, где в 1860 году высадились первопоселенцы, основавшие Владивосток. Представляете, их было всего 28 человек!

Центральная площадь и памятник Борцам за власть Советов

Мы проедем мимо центральной площади города и памятника Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке. Вы узнаете каким событиям посвящены группы фигур справа и слева от центрального постамента.

Старый китайский квартал - Миллионка

Мы пройдем через улочки старого китайского квартала, наполненного легендами и тайнами. Вы узнаете какую роль сыграли китайцы в жизни города, как Миллионка связана с золотом Колчака, и есть ли от неё подземный тунель, ведущий в Китай.

Спортивная набережная

Это заключительное место нашей экскурсии, где вы сможете прогуляться 👣 сами после окончания экскурсии, угоститься морепродуктами, поесть мороженного.

По согласованию с вами экскурсовод вернет вас в отель 🏨