8 отзывов оставили туристы

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Обзорная экскурсия по Владивостоку

4.6
8 отзывов
Алексей Б.
Алексей Б. – Гид из Владивостока
Вас ждет прогулка 👣 по Владивостоку, на которой мы погрузимся в историю 📖 города и изучим его необычную архитектуру.

Я расскажу о местных традициях и владивостокцах, которые оставили след в мировой истории, а также отвечу на все вопросы.

Вы увидите маяк «Токаревская кошка», музей-подводную лодку, место высадки первопоселенцев, центральную площадь и памятник Борцам за власть Советов, Миллионку, Золотой и Русский мосты и другие достопримечательности 🏛️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Владивостоку
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Обзорная экскурсия ⛳ - это экскурсия о Владивостоке! о Его прошлом настоящем и будущем. Во время истории 📖 вы узнаете как классические факты из истории города, так и уникальные интересные истории.

Программа экскурсии:

    Маяк на Токаревской кошке
    Это первый пункт нашей экскурсии 🧭. Вы побываете на берегу моря 🌊, пройдетесь по косе до Токаревского маяка возрастом 107 лет. Скорее всего под ногами вы найдете пару ракушек или морских звезд!
    Видовая площадка на сопке Орлиной
    С этой видовой площадки открывается прекрасный вид на бухту Золотой Рог, на Золотой мост и на центр города. Так-же на этой точке вы увидите памятник Кириллу и Мефодию.
    Подводная лодка С-56
    Вы увидите легендарную подводную лодку C-56, которая С-56 является самой результативной советской подводной лодкой в Великой Отечественной войне. Сейчас лодка превращена в музей 🖼 высадки первопоселенцев
    Вы увидите место, где в 1860 году высадились первопоселенцы, основавшие Владивосток. Представляете, их было всего 28 человек!
    Центральная площадь и памятник Борцам за власть Советов
    Мы проедем мимо центральной площади города и памятника Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке. Вы узнаете каким событиям посвящены группы фигур справа и слева от центрального постамента.
    Старый китайский квартал - Миллионка
    Мы пройдем через улочки старого китайского квартала, наполненного легендами и тайнами. Вы узнаете какую роль сыграли китайцы в жизни города, как Миллионка связана с золотом Колчака, и есть ли от неё подземный тунель, ведущий в Китай.
    Спортивная набережная
    Это заключительное место нашей экскурсии, где вы сможете прогуляться 👣 сами после окончания экскурсии, угоститься морепродуктами, поесть мороженного.
    По согласованию с вами экскурсовод вернет вас в отель 🏨
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    Обзорная экскурсия по Владивостоку

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей Б.
    Алексей Б.
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    8 отзывов оставили туристы

    Алексей Б. проводит ещё 3 экскурсии

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