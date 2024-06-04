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Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
- ММарина31 мая 2024Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Отличный выбор для знакомства с городом!
- ЕЕлена6 мая 2024Всё прошло замечательно. Экскурсия должна была проходить на улице, Екатерина заранее посмотрела прогноз погоды и предложила перенести время, что было нам комфортно. Были в основных местах Владивостока, много интересных фактов во время рассказа.
- ЕЕкатерина6 мая 2024Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))
- ДДмитрий4 мая 2024Я и жена рекомендуем:) В экскурсии исторические факты переплетаются с жизнью современного города. И всё это Екатерина рассказывает грамотно и красиво.
- ЕЕлена25 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия, особенно когда у вас мало времени и вы в командировке! Рекомендую
- ЕЕлена24 апреля 2024Елена- чудесная женщина! Приятная, веселая, энергичная, увлекающая, заряжает положительными эмоциями. Это была прекрасная экскурсия - успеть все за один день.
- ЕЕкатерина14 апреля 2024Были на экскурсии 12.04, Сергей встретил нас возле отеля в точно назначенное время, не смотря на погодные условия экскурсия состоялась.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Подводная лодка С-56»
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