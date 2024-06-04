Подводная лодка С-56 – экскурсии во Владивостоке

Найдено 5 экскурсий в категории «Подводная лодка С-56» во Владивостоке, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Владивостока на остров Русский
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Владивостока на остров Русский: история и природа
Погрузитесь в уникальный мир острова Русский: его история, природа и секретные места ждут вас
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
1186010 674 за всё до 4 чел.
Город у Тихого океана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Город у Тихого океана: эксклюзивная экскурсия по Владивостоку
Погрузитесь в атмосферу Владивостока: от исторических памятников до захватывающих видов Тихого океана и Сихотэ-Алиня
Начало: От гостиницы
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Топ-5 лучших мест Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Топ-5 лучших мест Владивостока: индивидуальная экскурсия
Владивосток - это калейдоскоп Европы и Азии, мощь военно-морской базы и динамика порта. Узнайте его самобытную жизнь с нашим гидом
Начало: По договоренности
12 июня в 10:00
14 июня в 14:00
9 340 за всё до 3 чел.
Знакомство с Владивостоком
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Знакомство с Владивостоком
Начало: Светланская улица, 31, Владивосток
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Обзорная экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Гид Екатерина нам очень понравилась. Активная, инициативная, отлично знает предмет экскурсии, прекрасно ориентируется в исторических фактах, детально, с увлечением рассказывает
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    историю края. Судя по всему настоящий патриот Приморья. Отлично водит автомобиль, в т. ч. по бездорожье. Кипит идеями… Рекомендую, не пожалеете.

  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Однозначно считаю, что нам очень повезло с Екатериной. Экскурсия очень активная, содержательная, при этом всё проходило максимально комфортно. Было достаточно
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    ветрено, Екатерина нас согрела куртками и дождевиками, угостила чаем из термоса, это очень было приятно. Большое спасибо за позитив, внимание, заботу и такую насыщенную программу!

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Путешествие из Владивостока на остров Русский
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае. Потрясающий по красоте маршрут! Если есть силы, обязательно посетите остров Шкота.
    Спасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском краеСпасибо Дмитрию за организацию поездки на острова Русский и Шкота. Услышали много интересного о Приморском крае
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Город у Тихого океана
    Отличный выбор для знакомства с городом!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Топ-5 лучших мест Владивостока
    Всё прошло замечательно. Экскурсия должна была проходить на улице, Екатерина заранее посмотрела прогноз погоды и предложила перенести время, что было нам комфортно. Были в основных местах Владивостока, много интересных фактов во время рассказа.
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Город у Тихого океана
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))
    Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))Спасибо Елене за прекрасную экскурсию))) за любовь к своему городу)))
  • Д
    Дмитрий
    4 мая 2024
    Топ-5 лучших мест Владивостока
    Я и жена рекомендуем:) В экскурсии исторические факты переплетаются с жизнью современного города. И всё это Екатерина рассказывает грамотно и красиво.
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    Это была у нас не первая экскурсия, и мы сказали об этом. Екатерина "на ходу" перестроила наш маршрут таким образом, что мы не посетили ни одного места, которые видели на других экскурсиях. Так может сделать только профессионал, который знает и любит историю города.

  • Е
    Елена
    25 апреля 2024
    Знакомство с Владивостоком
    Отличная обзорная экскурсия, особенно когда у вас мало времени и вы в командировке! Рекомендую
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Город у Тихого океана
    Елена- чудесная женщина! Приятная, веселая, энергичная, увлекающая, заряжает положительными эмоциями. Это была прекрасная экскурсия - успеть все за один день.
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    Посетили самые популярные места Владивостока в такой приятной компании и интересным собеседником. Хотим выразить огромную благодарность, что согласились так экстренно взять нас на экскурсию. Загорелись этими местами, теперь еще хотим приехать

  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    Были на экскурсии 12.04, Сергей встретил нас возле отеля в точно назначенное время, не смотря на погодные условия экскурсия состоялась.
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    Проехались по основным достопримечательным местам города Владивостока на комфортабельном автомобиле, Сергей интересный экскурсовод и собеседник, хорошо знает историю города! Спасибо ему большое ☺️

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Подводная лодка С-56»

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