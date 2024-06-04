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Это была у нас не первая экскурсия, и мы сказали об этом. Екатерина "на ходу" перестроила наш маршрут таким образом, что мы не посетили ни одного места, которые видели на других экскурсиях. Так может сделать только профессионал, который знает и любит историю города.