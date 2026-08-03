Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по одним из самых красивейших мест Приморского края. Увидим Русский мост, батарею Назимова и вид с 2000-рублевой купюры, бухту Ахлестышева, остров Шкота и другие знаковые достопримечательности Владивостока. 4.9 76 отзывов

Константин Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка -10% 21 900 ₽ выгода 2190 ₽ 19 710 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел. 4.9 76 отзывов 8 часов 1-7 человек Джиппинг, автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Мы начнем экскурсию из центра города. Проедем по Золотому и Русскому мостам — на обратном пути, конечно же, сделаем памятную фотографию на его фоне с мыса Назимова. Увидим своими глазами деловой и учебный центр города — кампус ДВФУ и постоим рядом с самым большим Океанариумом в России. Первой остановкой станет одно из самых красивых мест на нашем маршруте. Цепляясь за тонкую нить суши, мы доберемся до необитаемого острова Шкота. Безлюдный первозданный остров поразит вас дикими пляжами и скалистыми берегами. Вы узнаете, в честь кого он назван, увидите старинный маяк и остатки позиций береговой батареи. Спустимся, если у вас будет такое желание, на пляж с красной галькой, откуда увидим арку Трезубец, и искупаемся в Японском море. Наша вторая остановка — мыс Тобизина, живописная часть острова Русский. Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой. Я расскажу, как остров стал русским, как строились укрепления и кто любил бывать здесь. Так же в маршрут мы можем добавить: К Маршруту можно добавить: Стеклянный пляж + 3 тыс. Токаревский Маяк + 2 тыс. Так же, для всех последующих экскурсий действует скидка 10%! Важная информация: К Маршруту можно добавить: Мыс Тобизина + 3 тыс. Стеклянный пляж + 3 тыс. Токаревский Маяк + 2 тыс. Для остальных программ дейсвует скидка 10% - Напишите мне что бы узнать подробнее. Экскурсия проходит по неподготовленным тропам (скальник, грязь) Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой — внедорожник, летом возможно паркетное авто. Возьмите с собой воду, 1 л. на человека минимум. Я встречу вас в удобном месте в центре города. Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдем около 10 км. с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км. в зависимости от погоды. Максимальное время экскурсии — 7 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе Шмидта, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшаться до 5 часов. Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью — в сапогах-забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой. Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока. По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее). При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Русский

Остров Шкота

Мыс Тобизина Что включено Транспортные услуги

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.) Место начала и завершения? Остановка «Центр», Владивосток Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация К Маршруту можно добавить:

Мыс Тобизина + 3 тыс

Стеклянный пляж + 3 тыс

Токаревский Маяк + 2 тыс

Для остальных программ дейсвует скидка 10% - Напишите мне что бы узнать подробнее

Экскурсия проходит по неподготовленным тропам (скальник, грязь)

Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой - внедорожник, летом возможно паркетное авто

Возьмите с собой воду, 1 л. на человека минимум

Я встречу вас в удобном месте в центре города

Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки

Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдем около 10 км с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км в зависимости от погоды

Максимальное время экскурсии - 7 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе Шмидта, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшаться до 5 часов

Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью - в сапогах-забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой

Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока

По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)

При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.