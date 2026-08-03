Острова Русский, Шкота и мыс Тобизина на автомобиле

Прогулка по свежему воздуху: экскурсия на внедорожнике по островам Владивостока
Обзорная экскурсия по одним из самых красивейших мест Приморского края. Увидим Русский мост, батарею Назимова и вид с 2000-рублевой купюры, бухту Ахлестышева, остров Шкота и другие знаковые достопримечательности Владивостока.
4.9
76 отзывов
Острова Русский, Шкота и мыс Тобизина на автомобиле
Острова Русский, Шкота и мыс Тобизина на автомобиле
Острова Русский, Шкота и мыс Тобизина на автомобиле

Описание фото-прогулки

Мы начнем экскурсию из центра города. Проедем по Золотому и Русскому мостам — на обратном пути, конечно же, сделаем памятную фотографию на его фоне с мыса Назимова. Увидим своими глазами деловой и учебный центр города — кампус ДВФУ и постоим рядом с самым большим Океанариумом в России. Первой остановкой станет одно из самых красивых мест на нашем маршруте. Цепляясь за тонкую нить суши, мы доберемся до необитаемого острова Шкота. Безлюдный первозданный остров поразит вас дикими пляжами и скалистыми берегами. Вы узнаете, в честь кого он назван, увидите старинный маяк и остатки позиций береговой батареи. Спустимся, если у вас будет такое желание, на пляж с красной галькой, откуда увидим арку Трезубец, и искупаемся в Японском море. Наша вторая остановка — мыс Тобизина, живописная часть острова Русский. Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой. Я расскажу, как остров стал русским, как строились укрепления и кто любил бывать здесь. Так же в маршрут мы можем добавить: К Маршруту можно добавить: Стеклянный пляж + 3 тыс. Токаревский Маяк + 2 тыс. Так же, для всех последующих экскурсий действует скидка 10%! Важная информация: К Маршруту можно добавить: Мыс Тобизина + 3 тыс. Стеклянный пляж + 3 тыс. Токаревский Маяк + 2 тыс. Для остальных программ дейсвует скидка 10% - Напишите мне что бы узнать подробнее. Экскурсия проходит по неподготовленным тропам (скальник, грязь) Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой — внедорожник, летом возможно паркетное авто. Возьмите с собой воду, 1 л. на человека минимум. Я встречу вас в удобном месте в центре города. Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдем около 10 км. с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км. в зависимости от погоды. Максимальное время экскурсии — 7 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе Шмидта, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшаться до 5 часов. Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью — в сапогах-забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой. Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока. По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее). При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы.

Вы сами выбираете дату и время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Русский
  • Остров Шкота
  • Мыс Тобизина
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Остановка «Центр», Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • К Маршруту можно добавить:
  • Мыс Тобизина + 3 тыс
  • Стеклянный пляж + 3 тыс
  • Токаревский Маяк + 2 тыс
  • Для остальных программ дейсвует скидка 10% - Напишите мне что бы узнать подробнее
  • Экскурсия проходит по неподготовленным тропам (скальник, грязь)
  • Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой - внедорожник, летом возможно паркетное авто
  • Возьмите с собой воду, 1 л. на человека минимум
  • Я встречу вас в удобном месте в центре города
  • Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки
  • Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдем около 10 км с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км в зависимости от погоды
  • Максимальное время экскурсии - 7 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе Шмидта, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшаться до 5 часов
  • Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью - в сапогах-забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой
  • Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
  • При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
1
3
1
2
1
A
Ездили на экскурсию с Татьяной, очень понравилось, нас подвела погода и мы не смогли попасть на Тобизина из-за резко начавшегося дождя, который шел стеной, Татьяна в моменте перестроила экскурсию, мы
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отправились в кафе с очень вкусной рыбой, переждали пока все стихнет, съездили к пианино, на новый пляж, и затем в город на сопку Бурачка. Экскурсия прошла максимально комфортно, обязательно поедем еще! Спасибо

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С
Были с гидом Татьяной 23.07.26 маршрут невероятно красивый. Скалы, море, пляжи, все три места по разному завораживают. С Татьяной было легко, комфортно и интересно. Множество красивых фотографий и приятных впечатлений. Однозначно рекомендасьон!
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О
Мы с сыном (16 лет) посетили эту потрясающую экскурсию. Нам очень повезло с погодой - ясный солнечный день! И невероятно повезло с гидом. Роман сделал наше путешествие на 10 из
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10. Помимо потрясающих видов, которые обязан увидеть каждый, Роман рассказал нам о Приморском крае, его истории, природе, флоре, фауне, особенностях. За один день мы посетили остров Шкота и три мыса - насладились уникальной природой и такой разной красотой столь близко расположенных локаций! За день прошли 21 км. Роман снабдил нас трековыми палками, что существенно помогло в длинном пешем походе. Благодарность организатору Константину и огромное спасибо гиду Роману! Однозначно рекомендую данную экскурсию!!!

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И
Огромное спасибо за незабываемую прогулку! Мы с пятилетним ребенком отправились любоваться красотами Приморья, и гид Костя стал для нас не только проводником, но и опорой. Я боялась высоты, а ребенок
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порой баловался — но Костя с терпением и заботой водил нас за руку, помогая увидеть все самые живописные места. Природа Приморья восхитительна, а внимательный и чуткий гид сделал эту прогулку по‑настоящему особенной. Очень рекомендую Костю — внимательный, ответственный и доброжелательный!:)

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И
Мне понравился гид в моём индивидуальном джип туре Антон, доброжелательный и умный, истинный любитель своего края)
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А
Брали экскурсию на остров Шкота и Мыс Тобизина. Описать словами такую красоту сложно - лучше один раз увидеть, пройти по броду с Русского на Шкота, дорогой "смерти" над отвесными скалами
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с головокружительный видами, спуститься по верёвке на сказочный пляж с бирюзовый морской водой, полюбоваться кикурами, отправиться трапой на заброшенный Маяк, искупаться и отдохнуть в бухте между Русским и Шкота!!! Огромное спасибо году Евгению за внимательное отношение, интересные маршруты, познавательные рассказы, любовь к Приморскому краю!!!

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