Обзорная экскурсия по одним из самых красивейших мест Приморского края. Увидим Русский мост, батарею Назимова и вид с 2000-рублевой купюры, бухту Ахлестышева, остров Шкота и другие знаковые достопримечательности Владивостока.
Описание фото-прогулкиМы начнем экскурсию из центра города. Проедем по Золотому и Русскому мостам — на обратном пути, конечно же, сделаем памятную фотографию на его фоне с мыса Назимова. Увидим своими глазами деловой и учебный центр города — кампус ДВФУ и постоим рядом с самым большим Океанариумом в России. Первой остановкой станет одно из самых красивых мест на нашем маршруте. Цепляясь за тонкую нить суши, мы доберемся до необитаемого острова Шкота. Безлюдный первозданный остров поразит вас дикими пляжами и скалистыми берегами. Вы узнаете, в честь кого он назван, увидите старинный маяк и остатки позиций береговой батареи. Спустимся, если у вас будет такое желание, на пляж с красной галькой, откуда увидим арку Трезубец, и искупаемся в Японском море. Наша вторая остановка — мыс Тобизина, живописная часть острова Русский. Стоя на вершине, вы оцените масштаб острова, увидите форты крепости и насладитесь живописной морской панорамой. Я расскажу, как остров стал русским, как строились укрепления и кто любил бывать здесь. Так же в маршрут мы можем добавить: К Маршруту можно добавить: Стеклянный пляж + 3 тыс. Токаревский Маяк + 2 тыс. Так же, для всех последующих экскурсий действует скидка 10%! Важная информация: К Маршруту можно добавить: Мыс Тобизина + 3 тыс. Стеклянный пляж + 3 тыс. Токаревский Маяк + 2 тыс. Для остальных программ дейсвует скидка 10% - Напишите мне что бы узнать подробнее. Экскурсия проходит по неподготовленным тропам (скальник, грязь) Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой — внедорожник, летом возможно паркетное авто. Возьмите с собой воду, 1 л. на человека минимум. Я встречу вас в удобном месте в центре города. Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдем около 10 км. с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км. в зависимости от погоды. Максимальное время экскурсии — 7 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе Шмидта, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшаться до 5 часов. Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью — в сапогах-забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой. Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока. По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее). При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы.
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Русский
- Остров Шкота
- Мыс Тобизина
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Остановка «Центр», Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- К Маршруту можно добавить:
- Мыс Тобизина + 3 тыс
- Стеклянный пляж + 3 тыс
- Токаревский Маяк + 2 тыс
- Для остальных программ дейсвует скидка 10% - Напишите мне что бы узнать подробнее
- Экскурсия проходит по неподготовленным тропам (скальник, грязь)
- Экскурсия проходит на машине, которая соответствует времени года: зимой - внедорожник, летом возможно паркетное авто
- Возьмите с собой воду, 1 л. на человека минимум
- Я встречу вас в удобном месте в центре города
- Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки
- Сложность маршрута зависит от времени года и состоянии косы на о. Шкота. За день мы пройдем около 10 км с перепадами высот в 200 метров. В зимний период пеший маршрут уменьшается до 5 км в зависимости от погоды
- Максимальное время экскурсии - 7 часов. В этом время включено: купание, спуск на каменный пляж на о. Шкота, отдых на мысе Шмидта, время на перекус. Зимой продолжительность может уменьшаться до 5 часов
- Переход на остров Шкота в зимний период возможен на машине, а весной и осенью - в сапогах-забродниках (включены в стоимость экскурсии). Летом косу на Шкота рекомендуется переходить в купальниках и коралловых тапочках. Также возможен более экстремальный вариант похода на Шкота со спуском по веревке на каменный дикий пляж с аркой
- Это природная прогулка по красивым местам, программа не предусматривает рассказ об истории. Но мы расскажем вам основные важные моменты о жизни Владивостока
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
- При желании экскурсию можно скорректировать и убрать пешую часть из нашей программы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Ездили на экскурсию с Татьяной, очень понравилось, нас подвела погода и мы не смогли попасть на Тобизина из-за резко начавшегося дождя, который шел стеной, Татьяна в моменте перестроила экскурсию, мы
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С
Были с гидом Татьяной 23.07.26 маршрут невероятно красивый. Скалы, море, пляжи, все три места по разному завораживают. С Татьяной было легко, комфортно и интересно. Множество красивых фотографий и приятных впечатлений. Однозначно рекомендасьон!
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О
Мы с сыном (16 лет) посетили эту потрясающую экскурсию. Нам очень повезло с погодой - ясный солнечный день! И невероятно повезло с гидом. Роман сделал наше путешествие на 10 из
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И
Огромное спасибо за незабываемую прогулку! Мы с пятилетним ребенком отправились любоваться красотами Приморья, и гид Костя стал для нас не только проводником, но и опорой. Я боялась высоты, а ребенок
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И
Мне понравился гид в моём индивидуальном джип туре Антон, доброжелательный и умный, истинный любитель своего края)
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А
Брали экскурсию на остров Шкота и Мыс Тобизина. Описать словами такую красоту сложно - лучше один раз увидеть, пройти по броду с Русского на Шкота, дорогой "смерти" над отвесными скалами
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