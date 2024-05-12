1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Владивосток с высоты Сопок
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2024Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
- ММаксим3 мая 2024Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
- ЕЕкатерина14 апреля 2024Были на экскурсии 12.04, Сергей встретил нас возле отеля в точно назначенное время, не смотря на погодные условия экскурсия состоялась.
- ЕЕлена5 ноября 2023Спасибо большое Сергею, за содержательную и интересную экскурсию! Побывали в разных частях города, я лучше поняла, как устроен город. Познавательные факты из истории Владивостока.
- ТТатьяна29 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
- ООлег8 октября 2023Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
- ЕЕкатерина1 октября 2023Заблаговременно с нами связалась экскурсовод Ксения, объяснила, как добраться до места старта нашей экскурсии, прислала подробный маршрут. Вовремя началась экскурсия,
- ММарина13 сентября 2023Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.
- ЕЕлена22 августа 2023Морской заповедник ГамоваБезусловно, красивая природа, тем более, что с погодой повезло. Дорога по бухтам тяжелая, но водитель Денис молодой ас, легко преодолевал
- ООльга12 июля 2023Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Орлиное Гнездо»
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