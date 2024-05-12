Сопка Орлиное Гнездо – экскурсии во Владивостоке

Найдено 8 экскурсий в категории «Сопка Орлиное Гнездо» во Владивостоке, цены от 2 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-5 смотровых площадок Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Топ-5 смотровых площадок Владивостока: путешествие по секретным местам
Приглашаем на уникальную экскурсию по Владивостоку, где вы увидите город с новых высот и откроете для себя неизведанные места
Завтра в 06:00
10 июня в 19:00
9 800 за всё до 3 чел.
Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Авто-путешествие по Владивостоку: маяки, мосты и бухты
Откройте для себя красоты Владивостока и Русского острова в комфортной авто-экскурсии с фотосессией
Начало: По запросу
Расписание: каждый день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Топ-8 мест Владивостока для фото
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Топ-8 мест Владивостока для фото
Начало: Ваш отель / апартаменты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
1150010 925 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Обзорная экскурсия по Владивостоку
Начало: По договоренности
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
от 5 000 за человека
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Самые красивые видовые города Владивостока на закате
Начало: Центральная площадь
Расписание: Будни после 19.00, выходные по согласованию
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
6 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
Начало: Площадь Борцов Революции
Расписание: по Вторникам в 11:00, по Четвергам и Субботам в 12:00
11 июня в 11:00
13 июня в 12:00
2 900 за человека
Владивосток с высоты Сопок
Индивидуальная
5 часов
Владивосток с высоты Сопок
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 3 чел.
Лучшие виды Владивостока
Индивидуальная
3 часа
Лучшие виды Владивостока: эксклюзивный тур по живописным местам
Впечатляющее путешествие по видовым площадкам Владивостока, полное открытий и захватывающих панорам
Начало: Удобное вам
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Топ-8 мест Владивостока для фото
    Тур с Вами-это про насыщенность (отличная подборка мест, выбор локаций позволяет качественнее познакомится с городом, доехать и подняться на те
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    вершины, с которых можно попробовать объять необъятное хотя бы глазами);тур с вами- это про любовь к месту в котором живёшь и к делу, которым занимаешься, это помогает быть включённым в процесс. А есть места где слова излишне (бухта стеклянная, там за Вас с любовью говорит море). Тур с Вами это также про хорошую, ненавязчивую, грамотную и интересную компанию) и отличные фотографии) пусть и дальше все получается))) Успехов и развития) Буду рекомендовать обязательно)

  • М
    Максим
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Прекрасный способ познакомиться с городом! Это не просто архитектура - это уникальное расположение, рельеф и природа, делающие город уникальным. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    14 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    Были на экскурсии 12.04, Сергей встретил нас возле отеля в точно назначенное время, не смотря на погодные условия экскурсия состоялась.
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    Проехались по основным достопримечательным местам города Владивостока на комфортабельном автомобиле, Сергей интересный экскурсовод и собеседник, хорошо знает историю города! Спасибо ему большое ☺️

  • Е
    Елена
    5 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Владивостоку
    Спасибо большое Сергею, за содержательную и интересную экскурсию! Побывали в разных частях города, я лучше поняла, как устроен город. Познавательные факты из истории Владивостока.
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Топ-5 смотровых площадок Владивостока
    Экскурсия очень понравилась! Во-первых, понравился город, а экскурсовод показал его с лучших сторон и ракурсов. В следующие дни, когда мы
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    ездили по городу и окрестностям и нам что-то показывали и рассказывали, мы обнаруживали, сто уже знаем это!!! Словом, экскурсоводу респект, он знает и любит край в котором он живёт и поделился этой любовью с нами.

  • О
    Олег
    8 октября 2023
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Мы приняли участие в экскурсии под названием "С высоты птичьего полёта" с гидом по имени Дмитрий. Впечатления были превосходные. Во-первых,
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    сама идея знакомства с городом с высоты птичьего полета оказалась удачной. Расположение города позволяет лучше понять его структуру. Даже обзорная пешеходная экскурсия становится более осмысленной, когда ты видишь все сверху и можешь лучше ориентироваться. Во-вторых, Дмитрий очень компетентно и душевно делился информацией с нами. По его словам, казалось, что он знает все тайные уголки города. Мы просто наслаждались каждым моментом. Экскурсия завершилась восхитительно: закат, вечерний город, зажигание подсветки зданий и даже елочка, словно специально для нас. В-третьих, организация была на высшем уровне. Мы не ожидали, что нас будут забирать на персональном транспорте, и всегда чувствовали заботу и внимание. Когда у нас возникли проблемы во время экскурсии, сотрудники фирмы проявили свои лучшие качества, помогли нам и поддержали. Мы благодарны за такой замечательный опыт и уже планируем воспользоваться другими экскурсиями этой фирмы, уверены, что впечатлений будет не меньше.

  • Е
    Екатерина
    1 октября 2023
    Самые красивые видовые города Владивостока на закате
    Заблаговременно с нами связалась экскурсовод Ксения, объяснила, как добраться до места старта нашей экскурсии, прислала подробный маршрут. Вовремя началась экскурсия,
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    в начале нам рассказали, в каких местах мы окажемся и общий план. Комфортный автомобиль, Ксения провезла нас по интересным видовым, все сопровождалось интересными рассказами (не сухими историческими фактами) о городе. Приятно были удивлены добродушием, Ксения помогала нам выбирать лучший ракурс кадра. Очень довольны! Советую!

  • М
    Марина
    13 сентября 2023
    Путешествие по Владивостоку и Русскому острову на авто
    Огромная благодарность Степану за чудесный день. Очень понравилась данная экскурсия, были во Владивостоке впервые, очень познавательно.
  • Е
    Елена
    22 августа 2023
    Морской заповедник Гамова
    Безусловно, красивая природа, тем более, что с погодой повезло. Дорога по бухтам тяжелая, но водитель Денис молодой ас, легко преодолевал
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    все неровности земной поверхности. Не хватило если не экскурсии как таковой, то хотя бы путевой информации по локациям - куда приехали, что смотреть, через сколько сбор. А вообще было бы неплохо что-то типа аудиогида организовать

  • О
    Ольга
    12 июля 2023
    Обзорная экскурсия с 5 сопок: «С высоты птичьего полета»
    Я была весьма довольна проведенной экскурсией. Эрудированный гид, Сергей Егорович, рассказал нам множество интересных фактов о нашем городе. Экскурсия носила
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    название "С высоты птичьего полёта". И мне, и моим внукам в возрасте 7 и 14 лет было очень интересно. Я благодарна компании за отличную организацию мероприятия, а Сергею Егоровичу за внимательное отношение и захватывающий рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Сопка Орлиное Гнездо»

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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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