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Gidy Gorode Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Обзорная экскурсия по Владивостоку познакомит вас с многообразным обликом города, его историей, культурой, выдающимися достопримечательностями. Мы отправимся в путь с улицы Корабельная набережная, где находится памятник основателям Владивостока. Во время прогулки вы сможете постоять у мемориала с Вечным огнем и осмотреть судно Музея «Подлодная лодка С-56». Прямо с набережной имеется доступ на корабль «Красный вымпел», который был спущен на воду еще в 1911 году. Сегодня на его борту размещается музейная экспозиция, повествующая о развитии Тихоокеанского флота РФ. От набережной мы оправимся на прогулку по Адмиральскому скверу и полюбуемся на Арку цесаревича Николая, возведенную в конце XIX столетия. Она была установлена в честь прибытия в город наследника российского престола и представляет собой эффектный памятник русского зодчества. Далее мы заглянем в старый дворик ГУМа и пройдемся по улице Светланской до пешеходной зоны ул. Адмирала Фокина. В народе ее часто называют «владивостокский Арбат». Здесь можно найти много кафе, небольших магазинчиков, а также исторических зданий постройки XIX – начала XX века. С ул. Адмирала Фокина легко попасть на набережную Спортивной гавани, украшенную красивым светомузыкальным фонтаном. Прогуливаясь вдоль берега, мы выйдем к дому путешественника Арсеньева, который сделал немалый вклад в развитие Дальнего Востока. Внутри здания работает музей, который рассказывает о жизни исследователя. Недалеко от дома Арсеньева располагаются железнодорожный и морской вокзалы. Вы сможете полюбоваться их старинной архитектурой, осмотреть паровоз ЕА – 3306 и памятный знак «9288 Транссиба», который указывает на окончание Транссибирской магистрали. В завершение экскурсии мы прогуляемся по Алеутской улице и выйдем на центральную площадь Владивостока. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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