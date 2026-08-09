Мои заказы

Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку

Индивидуальная обзорная экскурсия по Владивостоку на пешеходных маршрутах
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку
Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Владивостоку познакомит вас с многообразным обликом города, его историей, культурой, выдающимися достопримечательностями. Мы отправимся в путь с улицы Корабельная набережная, где находится памятник основателям Владивостока. Во время прогулки вы сможете постоять у мемориала с Вечным огнем и осмотреть судно Музея «Подлодная лодка С-56». Прямо с набережной имеется доступ на корабль «Красный вымпел», который был спущен на воду еще в 1911 году. Сегодня на его борту размещается музейная экспозиция, повествующая о развитии Тихоокеанского флота РФ. От набережной мы оправимся на прогулку по Адмиральскому скверу и полюбуемся на Арку цесаревича Николая, возведенную в конце XIX столетия. Она была установлена в честь прибытия в город наследника российского престола и представляет собой эффектный памятник русского зодчества. Далее мы заглянем в старый дворик ГУМа и пройдемся по улице Светланской до пешеходной зоны ул. Адмирала Фокина. В народе ее часто называют «владивостокский Арбат». Здесь можно найти много кафе, небольших магазинчиков, а также исторических зданий постройки XIX – начала XX века. С ул. Адмирала Фокина легко попасть на набережную Спортивной гавани, украшенную красивым светомузыкальным фонтаном. Прогуливаясь вдоль берега, мы выйдем к дому путешественника Арсеньева, который сделал немалый вклад в развитие Дальнего Востока. Внутри здания работает музей, который рассказывает о жизни исследователя. Недалеко от дома Арсеньева располагаются железнодорожный и морской вокзалы. Вы сможете полюбоваться их старинной архитектурой, осмотреть паровоз ЕА – 3306 и памятный знак «9288 Транссиба», который указывает на окончание Транссибирской магистрали. В завершение экскурсии мы прогуляемся по Алеутской улице и выйдем на центральную площадь Владивостока. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Корабельная набережная
  • Памятник основателям Владивостока
  • Судно Музея «Подлодная лодка С-56»
  • Корабль «Красный вымпел»
  • Адмиральский сквер
  • Арка цесаревича Николая
  • Владивостокский Арбат
  • Набережная Спортивной гавани
  • Дом путешественника Арсеньева
  • Железнодорожный и морской вокзалы
  • Паровоз ЕА - 3306
  • Памятный знак «9288 Транссиба»
  • Центральная площадь Владивостока и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Владивостока

Похожие экскурсии на «Обзорная пешеходная экскурсия по Владивостоку»

Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
На автобусе
4 часа
239 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Познакомьтесь с Владивостоком на автобусе и пешком: маяки, набережная и видовые площадки. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Борцов Революции
Завтра в 09:45
11 авг в 09:45
2300 ₽ за человека
«По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
На автобусе
Канатная дорога
2 часа
1199 отзывов
Групповая
«По страницам истории»: обзорная по Владивостоку с подъемом на фуникулере
Расписание: Через день в 10:30 и 14:30
Завтра в 20:00
11 авг в 09:45
2100 ₽ за человека
Знакомьтесь, Владивосток
На машине
3.5 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Владивосток
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
11 авг в 13:30
13 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Владивосток - вид сверху
На машине
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владивосток - вид сверху
Путешествие по Владивостоку с захватывающими видами и интересными историями. Откройте для себя уникальные места города на сопках
Начало: Центр
26 авг в 11:00
30 авг в 15:30
от 7200 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
9500 ₽ за экскурсию