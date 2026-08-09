Описание экскурсииОбзорная экскурсия по Владивостоку познакомит вас с многообразным обликом города, его историей, культурой, выдающимися достопримечательностями. Мы отправимся в путь с улицы Корабельная набережная, где находится памятник основателям Владивостока. Во время прогулки вы сможете постоять у мемориала с Вечным огнем и осмотреть судно Музея «Подлодная лодка С-56». Прямо с набережной имеется доступ на корабль «Красный вымпел», который был спущен на воду еще в 1911 году. Сегодня на его борту размещается музейная экспозиция, повествующая о развитии Тихоокеанского флота РФ. От набережной мы оправимся на прогулку по Адмиральскому скверу и полюбуемся на Арку цесаревича Николая, возведенную в конце XIX столетия. Она была установлена в честь прибытия в город наследника российского престола и представляет собой эффектный памятник русского зодчества. Далее мы заглянем в старый дворик ГУМа и пройдемся по улице Светланской до пешеходной зоны ул. Адмирала Фокина. В народе ее часто называют «владивостокский Арбат». Здесь можно найти много кафе, небольших магазинчиков, а также исторических зданий постройки XIX – начала XX века. С ул. Адмирала Фокина легко попасть на набережную Спортивной гавани, украшенную красивым светомузыкальным фонтаном. Прогуливаясь вдоль берега, мы выйдем к дому путешественника Арсеньева, который сделал немалый вклад в развитие Дальнего Востока. Внутри здания работает музей, который рассказывает о жизни исследователя. Недалеко от дома Арсеньева располагаются железнодорожный и морской вокзалы. Вы сможете полюбоваться их старинной архитектурой, осмотреть паровоз ЕА – 3306 и памятный знак «9288 Транссиба», который указывает на окончание Транссибирской магистрали. В завершение экскурсии мы прогуляемся по Алеутской улице и выйдем на центральную площадь Владивостока. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Корабельная набережная
- Памятник основателям Владивостока
- Судно Музея «Подлодная лодка С-56»
- Корабль «Красный вымпел»
- Адмиральский сквер
- Арка цесаревича Николая
- Владивостокский Арбат
- Набережная Спортивной гавани
- Дом путешественника Арсеньева
- Железнодорожный и морской вокзалы
- Паровоз ЕА - 3306
- Памятный знак «9288 Транссиба»
- Центральная площадь Владивостока и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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