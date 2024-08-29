Дом «Серая лошадь» – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом «Серая лошадь»» во Владивостоке, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Жемчужины города V: обзорная экскурсия
На машине
191 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
Пешая
На автобусе
67 отзывов
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
3 800 за человека
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Пешая
18 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
20 сен в 09:00
22 сен в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
    Экскурсия нас очень впечатлила, Владивосток для нас раскрылся огромным спектром достопримечательностей, экскурсия сопровождалась рассказом замечательного гида Романа, который очень интересно поведал нам о значимых местах Влаливостока, спасибо огромное за предоставленые эмоции и впечатления.
  • В
    В
    7 августа 2024
    «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
    Экскурсия "Владивосток: все самое интересное" была невероятно увлекательной и оставила у меня самые яркие впечатления. Мария показала себя не только
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    как замечательный гид, но и как человек, готовый подстроиться под любые мои пожелания. Мы начали нашу экскурсию в 6:40 утра, благодаря чему удалось насладиться городом без толп туристов, что придало прогулке особую атмосферу. С первых минут стало ясно, что Мария отлично знает и любит город. Она повела меня по самым интересным и знаковым местам Владивостока, рассказывая увлекательные истории и легенды, связанные с каждым из них. Экскурсия была настолько замечательной, что я решил продолжить своё путешествие с Марией и посетил ещё три экскурсии по Приморскому краю. Каждая из них была уникальной и не менее интересной, чем первая. Мария всегда радовала меня вкусными перекусами, что делало наши поездки ещё более приятными и комфортными. Рекомендую всем, кто хочет узнать Приморский край и Владивосток, отправиться на экскурсию с Марией!

  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
    Отличная экскурсия с Марией по Владивостоку в очень непринужденной обстановке. Экскурсия проводится в удобном автомобильно-пешеходном формате, который позволяет посмотреть большое количество интересных мест и достопримечательностей. Мария оставила очень приятное впечатление от экскурсии, в том числе у детей-подростков.
  • Л
    Людмила
    28 июля 2024
    «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
    Экскурсия понравилась, узнали много интересного из истории города, прошлись по дворикам и районам; посмотрели то, что сами бы точно не заметили или не нашли. Гид Мария - приятная, образованная девушка. Остались довольны, рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дом «Серая лошадь»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Жемчужины города V: обзорная экскурсия
  2. Знакомство с Владивостоком: посещение более 10 мест
  3. «Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Полуостров Гамова
  6. Бухта Теляковского
  7. Кравцовские водопады
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в сентябре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Дом «Серая лошадь»" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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