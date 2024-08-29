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как замечательный гид, но и как человек, готовый подстроиться под любые мои пожелания. Мы начали нашу экскурсию в 6:40 утра, благодаря чему удалось насладиться городом без толп туристов, что придало прогулке особую атмосферу. С первых минут стало ясно, что Мария отлично знает и любит город. Она повела меня по самым интересным и знаковым местам Владивостока, рассказывая увлекательные истории и легенды, связанные с каждым из них. Экскурсия была настолько замечательной, что я решил продолжить своё путешествие с Марией и посетил ещё три экскурсии по Приморскому краю. Каждая из них была уникальной и не менее интересной, чем первая. Мария всегда радовала меня вкусными перекусами, что делало наши поездки ещё более приятными и комфортными. Рекомендую всем, кто хочет узнать Приморский край и Владивосток, отправиться на экскурсию с Марией!