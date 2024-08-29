5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Владивостока: история, мосты, остров Русский
Откройте для себя Владивосток: от величественных мостов до тайн острова Русский в увлекательной экскурсии
Начало: Заберу от отеля (пригород, аэропорт доп. плата)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия: Владивосток и остров Русский с уникальными впечатлениями
Откройте для себя жемчужины Владивостока и острова Русский в увлекательной трехчасовой прогулке
Начало: Любое место пределах города
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 12:00
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
3 800₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Добро пожаловать во Владивосток»: экскурсия по городу
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
20 сен в 09:00
22 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 августа 2024Экскурсия нас очень впечатлила, Владивосток для нас раскрылся огромным спектром достопримечательностей, экскурсия сопровождалась рассказом замечательного гида Романа, который очень интересно поведал нам о значимых местах Влаливостока, спасибо огромное за предоставленые эмоции и впечатления.
- ВВ7 августа 2024Экскурсия "Владивосток: все самое интересное" была невероятно увлекательной и оставила у меня самые яркие впечатления. Мария показала себя не только
- ИИрина4 августа 2024Отличная экскурсия с Марией по Владивостоку в очень непринужденной обстановке. Экскурсия проводится в удобном автомобильно-пешеходном формате, который позволяет посмотреть большое количество интересных мест и достопримечательностей. Мария оставила очень приятное впечатление от экскурсии, в том числе у детей-подростков.
- ЛЛюдмила28 июля 2024Экскурсия понравилась, узнали много интересного из истории города, прошлись по дворикам и районам; посмотрели то, что сами бы точно не заметили или не нашли. Гид Мария - приятная, образованная девушка. Остались довольны, рекомендуем)
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Дом «Серая лошадь»»
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