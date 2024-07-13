Остров Рикорда живописный и необитаемый. Находится в заливе Петра Великого, в 32 километрах к югу от Владивостока. Побережье острова украшают красные и черные скалы, галечные пляжи с крупными валунами. Особенно известна бухта Восточная с огромным песчано-галечным пляжем.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:45
Описание трансфер
Что вас ожидает: Подводный мир острова очень богат. В прибрежных водах можно встретить тюленя-ларгу. В этой части залива Петра Великого обитает огромное количество рыб разных пород, мидия и гребешок, морской ёж, кукумария и трепанг. Летом берега острова расцветают и радуют глаз пестрыми красками. Остров Рикорда необитаем, поэтому прекрасно подходит для туристов, которые ценят тишину, уникальную природу и возможность «дикого отдыха». Важная информация:
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте.
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется.
- Во время катерной прогулки могут быть морские брызги, небольшие волны, поэтому рекомендуем поверх основной одежды надеть ветровку или дождевик и упаковать в защитный чехол фото/видеоаппаратуру.
В июле, августе по субботам в 07:45.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Рикорда
- Панорама островов Архипелага императрицы Евгении: Русского, Попова, Рейнеке, Пахтусова
- Вид на акваторию залива Петра Великого
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Причал у маяка Токаревского
Когда и сколько длится?
Когда: В июле, августе по субботам в 07:45.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Уважаемые туристы, обращаем ваше внимание, что для подтверждения бронирования требуется полная оплата поездки не менее, чем за 3 дня до начала экскурсии. К этому времени с вами свяжется гид и вышлет ссылку на оплату в полном размере или на остаток, если вы уже вносили часть предоплаты на сайте
- Если вы забронировали экскурсию менее, чем за 3 дня до начала экскурсии, то оплатить ее необходимо сразу, как только гид с вами свяжется
- На данном маршруте вам понадобятся: рюкзак или сумка для вещей, удобная обувь, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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