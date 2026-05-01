Проведём день среди морских просторов и суровой природы. Вас ждёт высадка на остров Рикорда, купание и обед с видом на Японское море. По пути — свежий гребешок, солёный ветер и ощущение настоящего путешествия.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — отправление от пирса

11:00 — свежий гребешок и морские пейзажи

Держим курс по бухте Новик к каменному слону, где добудем свежий гребешок. Вы попробуете его, пока мы будем огибать остров Русский по Амурскому заливу.

12:00 — остров Попова (без высадки) и пролив Японец

13:00 — остров Рикорда

Бросим якорь у северо-западного берега. Здесь можно искупаться с катера и подкрепиться. Наш повар приготовит полноценный обед (том-ям с морепродуктами, салат, рис, хлеб).

15:00 — затонувший корабль «Пересвет»

Обогнём остров Рикорда и отправимся к затопленному броненосцу.

16:00 — обратный путь

Пройдём вдоль мыса Тобизина и под Русским мостом — символом современного Владивостока.

17:00 — возвращение к месту старта

Организационные детали