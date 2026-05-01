Путешествие на остров Рикорда с обедом и свежим гребешком

Отправиться из Владивостока к диким берегам Приморья
Проведём день среди морских просторов и суровой природы. Вас ждёт высадка на остров Рикорда, купание и обед с видом на Японское море. По пути — свежий гребешок, солёный ветер и ощущение настоящего путешествия.
Описание экскурсии

9:00 — отправление от пирса

11:00 — свежий гребешок и морские пейзажи

Держим курс по бухте Новик к каменному слону, где добудем свежий гребешок. Вы попробуете его, пока мы будем огибать остров Русский по Амурскому заливу.

12:00 — остров Попова (без высадки) и пролив Японец

13:00 — остров Рикорда

Бросим якорь у северо-западного берега. Здесь можно искупаться с катера и подкрепиться. Наш повар приготовит полноценный обед (том-ям с морепродуктами, салат, рис, хлеб).

15:00 — затонувший корабль «Пересвет»

Обогнём остров Рикорда и отправимся к затопленному броненосцу.

16:00 — обратный путь

Пройдём вдоль мыса Тобизина и под Русским мостом — символом современного Владивостока.

17:00 — возвращение к месту старта

Организационные детали

  • Поездка проходит на судне вместимостью 35 пассажиров с тентом от дождя, тёплым салоном и гальюном
  • Обед и дегустация гребешка включены в стоимость. За дополнительную оплату можно заказать напитки
  • Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • В зависимости от метеоусловий капитан может изменить маршрут либо отменить поездку

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я родился на берегу Японского моря, во Владивостоке. Мой путь в дальнее плавание начался в 2015 году в акватории Приморского края. На борту у нас будет отличная команда профессионалов, которая обеспечит
вам комфорт и безопасность на протяжении всей поездки. Кроме того, на судне вы сможете насладиться вкусной морской кухней и погрузиться в атмосферу настоящего морского путешествия. Не упустите шанс окунуться в мир морских приключений и забронируйте свое место на борту уже сейчас!

