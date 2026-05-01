Проведём день среди морских просторов и суровой природы. Вас ждёт высадка на остров Рикорда, купание и обед с видом на Японское море. По пути — свежий гребешок, солёный ветер и ощущение настоящего путешествия.
Описание экскурсии
9:00 — отправление от пирса
11:00 — свежий гребешок и морские пейзажи
Держим курс по бухте Новик к каменному слону, где добудем свежий гребешок. Вы попробуете его, пока мы будем огибать остров Русский по Амурскому заливу.
12:00 — остров Попова (без высадки) и пролив Японец
13:00 — остров Рикорда
Бросим якорь у северо-западного берега. Здесь можно искупаться с катера и подкрепиться. Наш повар приготовит полноценный обед (том-ям с морепродуктами, салат, рис, хлеб).
15:00 — затонувший корабль «Пересвет»
Обогнём остров Рикорда и отправимся к затопленному броненосцу.
16:00 — обратный путь
Пройдём вдоль мыса Тобизина и под Русским мостом — символом современного Владивостока.
17:00 — возвращение к месту старта
Организационные детали
- Поездка проходит на судне вместимостью 35 пассажиров с тентом от дождя, тёплым салоном и гальюном
- Обед и дегустация гребешка включены в стоимость. За дополнительную оплату можно заказать напитки
- Перед выходом проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
- В зависимости от метеоусловий капитан может изменить маршрут либо отменить поездку
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос организатору до бронирования. Платить при этом необязательно.
Константин — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я родился на берегу Японского моря, во Владивостоке. Мой путь в дальнее плавание начался в 2015 году в акватории Приморского края. На борту у нас будет отличная команда профессионалов, которая обеспечит
