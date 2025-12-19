Почувствуйте дыхание прошлого на самой морской набережной города.
Эта прогулка — не просто знакомство с памятниками, это путешествие сквозь эпохи: от закладки военного поста до подвига моряков в годы Великой Отечественной.
Мы пройдём всего 600 метров, но узнаем намного больше — о людях, судах и событиях, изменивших судьбу Дальнего Востока.
Эта прогулка — не просто знакомство с памятниками, это путешествие сквозь эпохи: от закладки военного поста до подвига моряков в годы Великой Отечественной.
Мы пройдём всего 600 метров, но узнаем намного больше — о людях, судах и событиях, изменивших судьбу Дальнего Востока.
Описание экскурсии
- Штаб Тихоокеанского флота и история традиции полуденного выстрела
- Памятный знак на месте высадки основателей Владивостока с борта корабля «Манчжур»
- Памятник пионерам подводного плавания на Тихом океане
- Корабль «Красный вымпел» — дальневосточная «Аврора»
- Аллея дружбы и бюст адмирала Н. Г. Кузнецова
- Мемориальный комплекс «Боевая слава ТОФ»
- Храм-часовня Андрея Первозванного — место духовной силы и финал маршрута
Вы узнаете:
- об основании военного поста на берегах Золотого Рога
- первой подводной лодке на Дальнем Востоке и её боевых задачах
- подвиге моряков в годы Великой Отечественной и советско-японской войны 1945 года
- неоднозначной судьбе памятника Солженицыну
А также:
- почему «лодка счастливой судьбы» стала символом подводного флота
- что впервые было сделано на этих берегах флотом — и почему это важно
- что означает надпись: «Поклонимся великим тем годам» — и почему она до сих пор звучит
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 889 туристов
Я коренной житель Владивостока, по образованию востоковед, переводчик китайского языка, гид. Имею лицензию на проведение экскурсий по городу. Сам очень люблю путешествовать, но всё-таки больше всего люблю город, в котором живу, о котором много знаю интересного и увлекательного. С радостью поделюсь своими знаниями с путешественниками.
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Познакомьтесь с Владивостоком на автобусе и пешком: маяки, набережная и видовые площадки. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Борцов Революции
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Владивосток - первая встреча
Погрузитесь в атмосферу Владивостока, насладитесь видами бухты Золотой Рог и откройте для себя его уникальные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Японские страницы Владивостока
Погрузитесь в историю японского присутствия во Владивостоке. Прогулка по улочкам, исторические здания и памятники. Узнайте больше о русско-японских отношениях
Начало: На центральной площади города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.