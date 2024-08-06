Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю на экскурсию на Стеклянный пляж, или как говорят местные жители «Стекляшка», совершенно уникальное место. Мы прогуляемся по пляжу, разглядывая стеклянные камешки. В теплое время года здесь можно искупаться: вода чистая. Я заберу и отвезу вас до отеля. 4.6 5 отзывов

Михаил Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 4.6 5 отзывов 3 часа 1-7 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Будто мозаика переливающихся разными цветами стекляшек Таких пляжей в мире всего два. Во Владивостоке и в США. Когда-то на берег этой живописной бухты вывозили стекло с фарфорового завода. Море обласкало своими волнами эти стекла и превратило их из мусора в украшения. Теперь тут вместо гальки и песка мозаика переливающихся разными цветами стекляшек.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Транспортные услуги (комфортный микроавтобус)

Оплата парковок Что не входит в цену Питание

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Светланская 31 кинотеатр Уссури Завершение: Светланская 31 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.