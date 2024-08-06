Приглашаю на экскурсию на Стеклянный пляж, или как говорят местные жители «Стекляшка», совершенно уникальное место. Мы прогуляемся по пляжу, разглядывая стеклянные камешки. В теплое время года здесь можно искупаться: вода чистая. Я заберу и отвезу вас до отеля.
Описание экскурсииБудто мозаика переливающихся разными цветами стекляшек Таких пляжей в мире всего два. Во Владивостоке и в США. Когда-то на берег этой живописной бухты вывозили стекло с фарфорового завода. Море обласкало своими волнами эти стекла и превратило их из мусора в украшения. Теперь тут вместо гальки и песка мозаика переливающихся разными цветами стекляшек.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги (комфортный микроавтобус)
- Оплата парковок
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светланская 31 кинотеатр Уссури
Завершение: Светланская 31
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия. Очень удобный формат поездки, внимательный гид Михаил вовремя приехал, по дороге до места и обратно рассказал об исторических моментах территории и сделал прекрасные фото в бухте.
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Е
Отличная поездка, познавательная, интересная. Непродолжительная по времени. Необычное, живописное место. Профессиональный гид Михаил, спасибо большое!
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Т
Отличная поездка, познавательная, интересная. Непродолжительная по времени. Необычное, живописное место. Профессиональный гид Михаил, спасибо большое!
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O
Михаил, чудо, спас экскурсию
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А
Увидели стеклянный пляж, но за такую сумму ничего существенного не рассказали. Мало было мест. Гид очень хороший.
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