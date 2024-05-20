1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
По островам Шкота и Русский за один день
Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
18 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
18 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлона20 мая 2024Давно не видела таких красивых мест! Впечатлений на миллион!
- ККсения11 мая 202410 мая ездили на экскурсию по фортам на о. Русский с гидом Александром. Очень понравилось, все четко организовано, посетили множество интересных мест, спустились в подземелье, послушали интересные истории. Очень здорово!
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
- AANASTASIIAVIKTOROVNAKUPRIIANOVA10 апреля 2024Незабываемая поездка!!! Вызов природе и себе. Сказочные виды! Большое спасибо экскурсоводу Анне, все было замечательно.
- ЛЛариса25 марта 2024Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
- Мария10 марта 20248 марта мы отправились в поход на мыс Брюса, мыс Парящей черепахи и посетили гостиничный комплекс Теплое море. Наш инструктор
- Виктория18 октября 2023Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.
- ММарина16 октября 2023Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
- ВВадим8 октября 2023Отличная экскурсия. Одна из лучших за 6 дней, которые мы посвятили Владивостоку и Приморскому краю. Гид Александр предлагает насыщенную увлекательную
- ЕЕлена9 сентября 2023Архипелаг Императрицы, о. Русский и фортыОтличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Архипелаг Императрицы Евгении»
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