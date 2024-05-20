Архипелаг Императрицы Евгении – экскурсии во Владивостоке

Найдено 10 экскурсий в категории «Архипелаг Императрицы Евгении» во Владивостоке, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход на остров Шкота
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Поход на остров Шкота
Начало: Ул Светланская 31. Кинотеатр «Уссури»
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 500 за человека
Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
3 отзыва
Экскурсия по островам Русский и Шкота с фотосессией во Владивостоке
Откройте для себя тайны островов Русский и Шкота, запечатлев красоту дикой природы и исторические руины
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 14 900 за всё до 3 чел.
По островам Шкота и Русский за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
По островам Шкота и Русский за один день
Начало: Я заберу вас от вашего отеля/апартаментов
Расписание: В любой день и в любое удобное время по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
18 750 за всё до 3 чел.
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
Начало: По желанию клиента
Расписание: Индивидуально, по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Начало: По желанию клиента
Расписание: В любой день по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Весь Владивосток за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Весь Владивосток за 5 часов
Начало: По желанию клиента
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 7 чел.
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
14 часов
9 отзывов
Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
Начало: Остановка Луговая возле ТЦ Луговая
Расписание: по субботам в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
6 000 за человека
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
Остров Русский и Мыс Тобизина на внедорожнике
Начало: Возле вашего отеля/апартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 999 за всё до 3 чел.
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: остров Шкота, мыс Тобизина и остров Русский
Начало: Ваш отель / апартаменты
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
18 500 за всё до 3 чел.
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
САП-прогулка по бухтам Владивостока и острова Русский
Начало: Одна из бухт Владивостока
Расписание: Ежедневно в 09.00 (Возможны перенос и отмена по погодным условиям)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илона
    20 мая 2024
    Поход на остров Шкота
    Давно не видела таких красивых мест! Впечатлений на миллион!
  • К
    Ксения
    11 мая 2024
    Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
    10 мая ездили на экскурсию по фортам на о. Русский с гидом Александром. Очень понравилось, все четко организовано, посетили множество интересных мест, спустились в подземелье, послушали интересные истории. Очень здорово!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Большое спасибо Александру за отличную экскурсию по Владивостоку! За 5 часов посмотрели все основные достопримечательности города, проехали по мостам, посетили остров Русский. Получили невероятное удовольствие и много прекрасных воспоминаний и фотографий!
  • A
    ANASTASIIAVIKTOROVNAKUPRIIANOVA
    10 апреля 2024
    Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
    Незабываемая поездка!!! Вызов природе и себе. Сказочные виды! Большое спасибо экскурсоводу Анне, все было замечательно.
  • Л
    Лариса
    25 марта 2024
    Весь Владивосток за 5 часов
    Были на экскурсии 22 марта 2024г. Очень понравилось! Гид Александр интересную провел экскурсию. За 5 часов и во Владивостоке достопримечательности
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    посмотрели, и остров Русский посетили. Александр, кроме экскурсии, много чего полезного рассказал о Владивостоке: где побывать, что и где купить и др. Даже в магазины завёз и подсказал что попробовать местного производства. Спасибо ему огромное за такое внимание к клиентам!

  • ​Мария
    10 марта 2024
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    8 марта мы отправились в поход на мыс Брюса, мыс Парящей черепахи и посетили гостиничный комплекс Теплое море. Наш инструктор
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    Ирина оказалась замечательным гидом, она интересно рассказывала и делилась множеством полезных советов, как не уставать на подъемах. Ирина всегда напоминала о технике безопасности. Приятным сюрпризом стал подарок в честь праздника. Маршрут был лёгким и очень увлекательным.

  • ​Виктория
    18 октября 2023
    Неприступный полуостров Брюса и морской космодром
    Комфортный транспорт, замечательные эрудированные внимательные инструкторы. Отдельное спасибо руководителю Ирине! На экскурсиях и в путешествиях с ней много интереснейшей информации, замечательная атмосфера в группе.
  • М
    Марина
    16 октября 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Ездили вчетвером в Хасанский район с Александром на пикапе. Вполне удобно. Дорога на Кравцовские водопады идет по деревянному настилу до
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    третьего водопада. Октябрьские виды природы придавали путешествию невероятную красоту. Мыс Брюса и скала с парящей черепахой великолепны! Александр прекрасно справлялся и с вождением машины и с функционалом гида по Хасанскому району, дал много интересной инормации исторической и краеведческой направленности. Спасибо большое!

  • В
    Вадим
    8 октября 2023
    Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
    Отличная экскурсия. Одна из лучших за 6 дней, которые мы посвятили Владивостоку и Приморскому краю. Гид Александр предлагает насыщенную увлекательную
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    программу на целый день. Комфортабельный транспорт. Непринуждённая атмосфера. Очень рады, что остановились именно на предложении Александра. Всем рекомендуем - не пожалеете.

  • Е
    Елена
    9 сентября 2023
    Архипелаг Императрицы, о. Русский и форты
    Отличная поездка по острову Русский, объехать удалось практически весь, маршрут продуман, прекрасные виды, Михаил как сопровождающий и как водитель - на высоте!! Очень понравился парк Патриот, в частности Ворошиловская батарея, восторг! Огорчило заброшенное состояние фортов, но это проблема не экскурсовода)

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Архипелаг Императрицы Евгении»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Поход на остров Шкота
  2. Русский и Шкота: поездка по двум островам за один день
  3. По островам Шкота и Русский за один день
  4. Тур в Хасанский район: Кравцовские водопады, мыс Брюса, Парящая черепаха
  5. Остров Русский - дальневосточный Кронштадт
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
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