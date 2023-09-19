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Приморский Таиланд: белые пески бухты Триозерье и город Находка

Белоснежный песок и бирюзовое море: индивидуальная экскурсия на бухту Триозерье
Бухта Триозерье находится недалеко от порта Восточный и города Находка, а от Владивостока до нее можно добраться на авто примерно за 4 часа.

Триозерье — это длинный пляж из белоснежного песка, потрясающее бирюзовое море, удивительная природа и просто шикарное место для отдыха.
4.8
22 отзыва
Приморский Таиланд: белые пески бухты Триозерье и город Находка
Приморский Таиланд: белые пески бухты Триозерье и город Находка
Приморский Таиланд: белые пески бухты Триозерье и город Находка

Описание экскурсии

Жемчужина Приморского края

Бухта Триозерье — это изумрудные воды, чистые пляжи, белый песок, по-настоящему экологически чистое место, где легко дышать полной грудью. В солнечную погоду море здесь искрится и приобретает нежно-голубой оттенок, а вокруг живописная природа — сопки, скалы, камни, густые леса. Профессиональный гид максимально корректно подстроит маршрут под ваши пожелания. Удобный и комфортный транспорт поможет добраться до точки назначения. Программу можно корректировать по вашим пожеланиям: вы можете остаться в бухте Триозерье иди же посмотреть максимум локаций — Находку, бухты Триозерье и Ежовую. Рекомендуемый маршрут:• Отправимся в сторону г. Находка по красивой дороге вдоль Сихотэ-Алинского хребта.
  • Прогуляемся по Находке: улица Ленинская, видовые площадки, мемориал «Скорбящая мать», памятный комплекс «Сад камней».
  • Остановимся на прогулку и купание в бухте Триозерье.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Север Приморья
  • Бухта Триозерье
Что включено
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Центральная площадь г. Владивосток
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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О
Маршрут впечатляет! Волшебные виды на Триозерье! Удалось покупаться и отдохнуть. В Находке с погодой не очень повезло. Мы увидели ее в тумане и дожде, но зато побывали на всех видовых площадках, и в Казанском храме. Спасибо Павлу, нашему гиду за насыщенную поездку, общение и драйв!
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В
Ездили втроем (мама, папа, ребенок) в Находку и на Триозерье.
Находку просто интересно было посмотреть, проехаться хотя бы по городу, все-таки топоним на слуху и, находясь рядом, во Владивостоке, грех было
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бы пропустить такую возможность. Что и было сделано, побывали на основных смотровых площадках, лицезрели панораму бухты, порта. Галочку поставили, как говорится.
Далее был переезд на Триозерье. Место само по себе красивое, спору нет. Светлый песочек и на пляже, и в море, чистая вода. Бухта слева-справа обрамлена скалами. Есть какой-то туркомплекс на берегу, домики, кафе, магазин, туалет.
Но! Минусом было огромное количество народу на пляже. Тут был и наш косяк, конечно: неправильно выбран день для поездки, был выходной и одновременно День ВМФ. Короче, весь пляж был заставлен машинами, огромными палатками, в которых жарили шашлыки, из каждой палатки орала своя музыка… Вообщем, удовольствие еще то.
Покупались, позагорали пару часов и домой. На обратном пути попали еще в огромную пробку, всё еле двигалось вплоть до Сафари-парка - народ поехал в город с дач.
Повезло с водителем, Евгений очень интересный человек, много чего знает, сам рассказывает и охотно делится информацией и фактами по Владивостоку и Приморскому краю.
Вообщем, для себя сделал такой вывод. Ехать нужно однозначно в обычный будний день и в следующий раз я бы, честно говоря - если бы и поехал - поехал бы на прокатной машине (в принципе, обычное авто аля Киа Рио на Триозерье потихоньку проедет).

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Ю
Были в бухте триозерье, пока это самый красивый пляж, который я видела, заезжали в Находку, но, т. к она нас слабо интересовала, посмотрели с обзорной площадки, нам этого было достаточно, больше времени уделиои триозерью
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И
Понравилось. Виды природы, пляжи бухт - захватывают дух!
Мы с женой были довольны!
Большая часть занимает дорога. На наслаждение природой времени к сожалению мало.
Ивану большое спасибо за экскурсию!
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Т
Очень хотела попасть в Триозерье и на этой экскурсии как раз получилось это сделать. Дорога хоть и долгая, но прошла почти не заметно за интересными рассказами гида
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О
Прекрасный гид Евгений! Дорога дальняя, но она того стоит. Увидели г. Находку с нескольких чидовых точек. Бухта Триозерье несомненно потрясающая!
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