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бы пропустить такую возможность. Что и было сделано, побывали на основных смотровых площадках, лицезрели панораму бухты, порта. Галочку поставили, как говорится.

Далее был переезд на Триозерье. Место само по себе красивое, спору нет. Светлый песочек и на пляже, и в море, чистая вода. Бухта слева-справа обрамлена скалами. Есть какой-то туркомплекс на берегу, домики, кафе, магазин, туалет.

Но! Минусом было огромное количество народу на пляже. Тут был и наш косяк, конечно: неправильно выбран день для поездки, был выходной и одновременно День ВМФ. Короче, весь пляж был заставлен машинами, огромными палатками, в которых жарили шашлыки, из каждой палатки орала своя музыка… Вообщем, удовольствие еще то.

Покупались, позагорали пару часов и домой. На обратном пути попали еще в огромную пробку, всё еле двигалось вплоть до Сафари-парка - народ поехал в город с дач.

Повезло с водителем, Евгений очень интересный человек, много чего знает, сам рассказывает и охотно делится информацией и фактами по Владивостоку и Приморскому краю.

Вообщем, для себя сделал такой вывод. Ехать нужно однозначно в обычный будний день и в следующий раз я бы, честно говоря - если бы и поехал - поехал бы на прокатной машине (в принципе, обычное авто аля Киа Рио на Триозерье потихоньку проедет).