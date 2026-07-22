Откройте для себя две стороны Приморья — индустриальную Находку и райское Триозёрье! Вы побываете в самом южном городе Дальнего Востока, увидите мощь портов и красоту сопок, а затем отправитесь к бирюзовому морю и белоснежным пляжам.
Желающие смогут пройти походной тропой к дикому побережью с видами на скалы, острова и безлюдные пляжи.
Желающие смогут пройти походной тропой к дикому побережью с видами на скалы, острова и безлюдные пляжи.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Владивостока
В пути вас ждёт рассказ о регионе, исторические факты, легенды и интересные детали. По дороге будут санитарные остановки и возможность позавтракать.
10:30 — прибытие в Находку
— Казанский храм и храмовый комплекс
— Обзорные площадки с панорамами города и залива
— Сопка Лебединая и монумент «Скорбящая мать»
12:00 — переезд к бухте Триозёрье
По дороге — красивые пейзажи и короткие остановки на фото.
13:00 — прибытие на пляж Триозёрье
— Белоснежный песок и лазурное море, отдых на пляже
— Или поход по лесной тропе в сопровождении гида
— Подъём на видовую площадку с панорамой бухт и островов
— Спуск в дикую бухту (по верёвке, только для желающих)
15:30–17:30 — свободное время на пляже Триозёрья
Пикник из собственных продуктов, купание, прогулки.
18:00 — выезд обратно во Владивосток
Прибытие в город ориентировочно к 22:00.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе
- Обед — из собственных продуктов. Воду, перекус, термос с чаем, удобную обувь и подстилки для пляжа необходимо взять с собой
- Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
во вторник в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 975 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
качественная прогулка,в Триозерье есть идеальный пляж с белым беском и райскими местами
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Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был Александр, человек приятный, простой в обучении, заботился обо всех нас. По всему следованию пути
+2
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Прекрасная экскурсия.
Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе получили множество инструкций - программу тура, список вещей, чат тура. Менеджеры просто молодцы!
Гиды тоже не отстают - рассказали много всего интересного. Сопроводили. Дикая бухта это восторг!
Это место мы назвали Приморские Мальдивы!!!
Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе получили множество инструкций - программу тура, список вещей, чат тура. Менеджеры просто молодцы!
Гиды тоже не отстают - рассказали много всего интересного. Сопроводили. Дикая бухта это восторг!
Это место мы назвали Приморские Мальдивы!!!
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Хочу выразить благодарность организаторам путешествия в славный город Находка и Триозерье, нашему гиду Татьяне за полученные эмоции, знания, удовольствие! Еще раз убеждаюсь, как прекрасна наша Россия, в любой точке, от
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С
В этой экскурсии один минус - дорога. Она и долгая по времени (особенно пробки на обратном пути) и местами труднопроходимая (но это не зависит от организаторов).
В остальном - все отлично!
Бухта Триозерье, песок и лазурное море, шепот волн - такая медитация и эмоциональный релакс👌
В остальном - все отлично!
Бухта Триозерье, песок и лазурное море, шепот волн - такая медитация и эмоциональный релакс👌
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И
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Во-первых, транспорт. Это было ужасно. Микроавтобус, а точнее по сути маршрутка, причем не свежая, на которой пришлось трястись
Во-первых, транспорт. Это было ужасно. Микроавтобус, а точнее по сути маршрутка, причем не свежая, на которой пришлось трястись
+2
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