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Город-порт Находка, Триозёрье и дикая бухта

Путешествие от портового города к приморскому раю - из Владивостока
Откройте для себя две стороны Приморья — индустриальную Находку и райское Триозёрье! Вы побываете в самом южном городе Дальнего Востока, увидите мощь портов и красоту сопок, а затем отправитесь к бирюзовому морю и белоснежным пляжам.

Желающие смогут пройти походной тропой к дикому побережью с видами на скалы, острова и безлюдные пляжи.
4.7
8 отзывов
Город-порт Находка, Триозёрье и дикая бухта
Город-порт Находка, Триозёрье и дикая бухта
Город-порт Находка, Триозёрье и дикая бухта

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владивостока

В пути вас ждёт рассказ о регионе, исторические факты, легенды и интересные детали. По дороге будут санитарные остановки и возможность позавтракать.

10:30 — прибытие в Находку

— Казанский храм и храмовый комплекс
— Обзорные площадки с панорамами города и залива
— Сопка Лебединая и монумент «Скорбящая мать»

12:00 — переезд к бухте Триозёрье

По дороге — красивые пейзажи и короткие остановки на фото.

13:00 — прибытие на пляж Триозёрье

— Белоснежный песок и лазурное море, отдых на пляже
— Или поход по лесной тропе в сопровождении гида
— Подъём на видовую площадку с панорамой бухт и островов
— Спуск в дикую бухту (по верёвке, только для желающих)

15:30–17:30 — свободное время на пляже Триозёрья

Пикник из собственных продуктов, купание, прогулки.

18:00 — выезд обратно во Владивосток

Прибытие в город ориентировочно к 22:00.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, а остальную сумму нужно перевести на расчётный счёт организатора минимум за 3 дня до поездки. При отмене с вашей стороны менее чем за 2 дня оплата не возвращается
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Обед — из собственных продуктов. Воду, перекус, термос с чаем, удобную обувь и подстилки для пляжа необходимо взять с собой
  • Обратите внимание: маршрут проходит по диким местам. Мы посещаем природные локации и заповедные территории, где нет инфраструктуры (туалетов, магазинов, раздевалок на пляжах)
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

во вторник в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Трамвайной улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 975 туристов
Мы — команда профессиональных гидов-экскурсоводов и гидов-проводников. Верим, что путешествия должны быть захватывающими, активными и разными! С 2018 года организуем пешие походы и сплавы в Приморье. Если вы хотите испытать новый опыт, вырваться из ежедневной рутины, наполниться энергией природы и разделить с нами любовь к Приморскому краю, то ждём вас на наших маршрутах!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Олег
качественная прогулка,в Триозерье есть идеальный пляж с белым беском и райскими местами
качественная прогулка,в Триозерье есть идеальный пляж с белым беском и райскими местами
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Тарасова
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был Александр, человек приятный, простой в обучении, заботился обо всех нас. По всему следованию пути
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он постоянно нам давал информацию, так же присутствовали разные шутки, какие-то истории из жизни, вообще было интересно, а главное комфортно. Дорога в Триозерье конечно ужасная, но оно того стоит. Я многого слышала об этом месте и вот добралась. Что сказать все было супер. Приехали в 12*50 и уехали в 18, этого времени достаточно было чтобы расслабиться, покупаться и полюбоваться. Александру огромное, человеческое, СПАСИБО, за заботу о нас.

Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был+2
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
Доброго дня. Всё прошло н твердую пятерку. Познакомились с городом Находка,посмотрели достопримечательности. Экскурсоводом у нас был
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Татьяна
Прекрасная экскурсия.
Отличная работа команды Движение - слаженная, продуманная. На первоначальном этапе получили множество инструкций - программу тура, список вещей, чат тура. Менеджеры просто молодцы!
Гиды тоже не отстают - рассказали много всего интересного. Сопроводили. Дикая бухта это восторг!
Это место мы назвали Приморские Мальдивы!!!
Прекрасная экскурсия.
Прекрасная экскурсия.
Прекрасная экскурсия.
Прекрасная экскурсия.
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Роман
Хочу выразить благодарность организаторам путешествия в славный город Находка и Триозерье, нашему гиду Татьяне за полученные эмоции, знания, удовольствие! Еще раз убеждаюсь, как прекрасна наша Россия, в любой точке, от
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запада до Востока, от Териберки на Кольском полуострове, до юга нашей Родины! Везде есть своя изюминка. Татьяна раскрыла в своем путешествии историческую ценность, природную красоту и свою любовь к родному краю! Спасибо за теплый, красивый, счастливый день нашей жизни!

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С
В этой экскурсии один минус - дорога. Она и долгая по времени (особенно пробки на обратном пути) и местами труднопроходимая (но это не зависит от организаторов).
В остальном - все отлично!
Бухта Триозерье, песок и лазурное море, шепот волн - такая медитация и эмоциональный релакс👌
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И
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.

Во-первых, транспорт. Это было ужасно. Микроавтобус, а точнее по сути маршрутка, причем не свежая, на которой пришлось трястись
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4 часа в одну сторону.

Нет, о том, что ехать 4 часа мы, конечно же, знали, но что вместо автобуса будет вот это…

Самая жесть была в том, что на нашей остановке места остались только на последнем ряду с 4 сиденьями, они жутко тесные и неудобные. В итоге у меня всю дорогу колени были уперты в спинку впереди стоящего кресла, а мой 67-летний отец не сидел рядом, и еще рядом двое достаточно не маленьких пассажира. В итоге нам всем всю дорогу было некомфортно и неудобно.

Считаю, что для таких поездок, какими бы плохими ни были дороги, нужно либо выбирать нормальный транспорт, либо не продавать места так, чтобы забивать эту маршрутку под завязку.
На заднем ряду НЕЛЬЗЯ мучать 4 пассажиров, максимум 3!!!!

И гиды это знают, потому что перед посадкой она сразу нам сказала, чтобы мы оставили сумки в багажнике, так как сзади тесно.

В общем, это не поездка, а издевательство.

Во-вторых, что касается самой экскурсии - подача материала слабая, скомканная, такое впечатление, что гид из себя выдавливала информацию. Либо не выспалась, либо ей это все жутко надоело. Мы после первой остановки уже не стали дальше ее слушать, потому что это не приносило никакого удовольствия.

В-третьих, водитель. Он какой-то нервный был с самого начала. И на обратной дороге очень давил на газ, как будто опаздывал на самолет, и явно превышал скоростью, потому что всем известно, что во Владивостоке не работают дорожные камеры.

В-четвертых: гид не удосужилась порекомендовать группе пообедать в китайских кафе, хотя еда там отличная и по качеству, и по ценам.

Мы в итоге сами нашли эти кафе, но другие люди из нашей группы обедали в кафе у КПП, и очень удивились, что была альтернатива. Возможно, гид имеет свой интерес, рекомендуя конкретное кафе.

В общем и целом экскурсия не стоит потраченного времени и денег.
В 7 утра выезд, в 22-00 приезд. Из этого времени вы проведете порядка 9 часов в замкнутом пространстве маршрутки.

Смотровая в Находке закрыта на ремонт, в самом городе смотреть нечего.

Не советую.

Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.+2
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
Обычно оставляю только положительные отзывы, но в этот раз не могу пройти мимо.
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