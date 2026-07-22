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4 часа в одну сторону.



Нет, о том, что ехать 4 часа мы, конечно же, знали, но что вместо автобуса будет вот это…



Самая жесть была в том, что на нашей остановке места остались только на последнем ряду с 4 сиденьями, они жутко тесные и неудобные. В итоге у меня всю дорогу колени были уперты в спинку впереди стоящего кресла, а мой 67-летний отец не сидел рядом, и еще рядом двое достаточно не маленьких пассажира. В итоге нам всем всю дорогу было некомфортно и неудобно.



Считаю, что для таких поездок, какими бы плохими ни были дороги, нужно либо выбирать нормальный транспорт, либо не продавать места так, чтобы забивать эту маршрутку под завязку.

На заднем ряду НЕЛЬЗЯ мучать 4 пассажиров, максимум 3!!!!



И гиды это знают, потому что перед посадкой она сразу нам сказала, чтобы мы оставили сумки в багажнике, так как сзади тесно.



В общем, это не поездка, а издевательство.



Во-вторых, что касается самой экскурсии - подача материала слабая, скомканная, такое впечатление, что гид из себя выдавливала информацию. Либо не выспалась, либо ей это все жутко надоело. Мы после первой остановки уже не стали дальше ее слушать, потому что это не приносило никакого удовольствия.



В-третьих, водитель. Он какой-то нервный был с самого начала. И на обратной дороге очень давил на газ, как будто опаздывал на самолет, и явно превышал скоростью, потому что всем известно, что во Владивостоке не работают дорожные камеры.



В-четвертых: гид не удосужилась порекомендовать группе пообедать в китайских кафе, хотя еда там отличная и по качеству, и по ценам.



Мы в итоге сами нашли эти кафе, но другие люди из нашей группы обедали в кафе у КПП, и очень удивились, что была альтернатива. Возможно, гид имеет свой интерес, рекомендуя конкретное кафе.



В общем и целом экскурсия не стоит потраченного времени и денег.

В 7 утра выезд, в 22-00 приезд. Из этого времени вы проведете порядка 9 часов в замкнутом пространстве маршрутки.



Смотровая в Находке закрыта на ремонт, в самом городе смотреть нечего.



Не советую.