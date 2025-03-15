Здание железнодорожного вокзала – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание железнодорожного вокзала» во Владивостоке, цены от 2300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Привет, я Владивосток!
На машине
6.5 часов
134 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
На автобусе
4 часа
109 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2300 ₽ за человека
Экспресс-свидание: «Привет, я Владивосток!»
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-свидание: «Привет, я Владивосток!»
Познакомиться с главными достопримечательностями, открыть лучшие ракурсы и узнать, чем живет город
Начало: У Кинотеатра «Океан», ул. Набережная д. 3
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    15 марта 2025
    Привет, я Владивосток!
    Во Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой Натальей. Удалось выделить один день для знакомства с
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    городом Договорились с экскурсоводом Натальей Лебедевой. Беспокойство вызывал туман, который окутал окрестности. Но все сложилось. Когда подъезжали к нужной локации - каким-то образом туман расходился на время и данная местность открывалась. За семь часов экскурсии успели посетить большое количество интересных мест, успели перекусить и поговорить о городе, о неравнодушных и любящих свой край людях, которые несмотря на многие трудности строили и развивали Владивосток. Советуем - будете во Владивостоке - берите экскурсии у Наталии, почувствуете гордость за нашу большую страну, уважительное отношение к природе. Нам очень понравился город. P.S. Кстати бухта Золотой рог - действительно золотая (см. фото)

    Во Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой НатальейВо Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой НатальейВо Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой НатальейВо Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой НатальейВо Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой НатальейВо Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой Натальей
  • А
    Анна
    5 марта 2025
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Обзорная экскурсия очень понравилась. Ездила не в сезон, нас было всего 2 человека, поэтому по сути получилась индивидуальная экскурсия по
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    цене групповой) По историческому центру прогулялись пешком, дальше ездили на автомобиле. Получилось посетить достаточно большое количество объектов. Экскурсовод Олег замечательный гид и интересный рассказчик

  • А
    Андрей
    26 февраля 2025
    Привет, я Владивосток!
    Все хорошо
  • В
    Виктория
    23 февраля 2025
    Привет, я Владивосток!
    Огромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными не остались. Получили информацию по посещению на следующий день.
    Огромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными неОгромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными неОгромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными неОгромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными неОгромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными неОгромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными неОгромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными не
  • С
    Светлана
    29 января 2025
    Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
    Очень интересная познавательная экскурсия. Экскурсовод Дмитрий профессионал экстра-класса хорошо знает историю города, а главное с любовью рассказывает о его достопримечательностях.
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    Много мест посетили - проехали и протопали ногами. Мы так были впечатлены рассказом Дмитрия, что побывали вместе с ним еще и на вечерней экскурсии Ночные огни Владивостока. Спасибо вам, Дмитрий. Владивосток прекрасен.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Здание железнодорожного вокзала»

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  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Кравцовские водопады
  9. Сафари-парк
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Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в апреле 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Здание железнодорожного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 2300 до 12 700. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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