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городом Договорились с экскурсоводом Натальей Лебедевой. Беспокойство вызывал туман, который окутал окрестности. Но все сложилось. Когда подъезжали к нужной локации - каким-то образом туман расходился на время и данная местность открывалась. За семь часов экскурсии успели посетить большое количество интересных мест, успели перекусить и поговорить о городе, о неравнодушных и любящих свой край людях, которые несмотря на многие трудности строили и развивали Владивосток. Советуем - будете во Владивостоке - берите экскурсии у Наталии, почувствуете гордость за нашу большую страну, уважительное отношение к природе. Нам очень понравился город. P.S. Кстати бухта Золотой рог - действительно золотая (см. фото)