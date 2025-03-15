Индивидуальная
до 3 чел.
Привет, я Владивосток! Погружение в историю и красоты Приморского края
Откройте для себя сердце Владивостока через уникальные пейзажи, исторические места и морские традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Владивостоку: на автобусе и пешком
Увидеть ключевые локации города, прикоснуться к его истории и забраться на смотровую площадку
Начало: На площади Борцов Революции
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Экспресс-свидание: «Привет, я Владивосток!»
Познакомиться с главными достопримечательностями, открыть лучшие ракурсы и узнать, чем живет город
Начало: У Кинотеатра «Океан», ул. Набережная д. 3
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр15 марта 2025Во Владивосток прилетел в командировку из Москвы на два дня вместе с супругой Натальей. Удалось выделить один день для знакомства с
- ААнна5 марта 2025Обзорная экскурсия очень понравилась. Ездила не в сезон, нас было всего 2 человека, поэтому по сути получилась индивидуальная экскурсия по
- ААндрей26 февраля 2025Все хорошо
- ВВиктория23 февраля 2025Огромное спасибо. Это было море информации исторической, географической просто полезной. Посмотрели всё, успели везде. Голодными не остались. Получили информацию по посещению на следующий день.
- ССветлана29 января 2025Очень интересная познавательная экскурсия. Экскурсовод Дмитрий профессионал экстра-класса хорошо знает историю города, а главное с любовью рассказывает о его достопримечательностях.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Здание железнодорожного вокзала»
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