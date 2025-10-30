С-56 - легенда подводного флота Владивостока (билеты включены)

Кругосветное плавание, фронтовые будни и жареные поросята — вы увидите подводную лодку С-56 изнутри и узнаете, почему она по сей день остаётся символом мужества. Субмарина, превратившая технические ограничения в тактические приёмы, стала настоящей легендой.
Недаром экскурсия вошла в список 300 лучших проектов конкурса Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» в 2025 году.
Недаром экскурсия вошла в список 300 лучших проектов конкурса Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» в 2025 году.
Описание билета
- Начало маршрута у памятника адмиралу Н. Г. Кузнецову.
- Прогулка по мемориалу «Боевая слава Тихоокеанского флота».
- Посещение легендарной подводной лодки С-56 — с заходом внутрь.
Темы, которые мы обсудим:
- история подводного флота России — от Николая II до ВМФ СССР.
- технические и тактические особенности советских субмарин.
- С-56 и её кругосветный поход.
- быт и рацион подводников — вместе соберём продуктовую корзину для боевого похода.
- живые истории экипажа — в отсеках, сохранившихся в первозданном виде.
Организационные детали
- Входные билеты входят в стоимость.
- Можно с детьми от 6 лет (со взрослым сопровождающим).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника адмиралу Н.Г. Кузнецову
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 106 туристов
В 2024 г. я претворила в жизнь свою мечту о путешествиях, став аттестованным гидом по Приморскому краю, и теперь показываю родной регион всем желающим, рассказываю историю и местные фишки, катаю на ярком и проходимом джипе. Со мной вы полюбите Приморский край и захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Дата посещения: 7 окт 2025
Маргарита нам очень понравилась экскурсия 💗спасибо вам за ваши знания и юмор, с нотками истории, будем к вам обращаться не раз)
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Е
Сегодня посетили данную экскурсию, за что вам очень благодарны! Узнали очень много нового для себя, прикоснулись немного ближе к истории, это очень важно. Гид Маргарита очень интересно всё излагала,приводила интересные факты и поделилась рекомендуемыми книгами и фильмами по данной тематике, за что ей отдельное спасибо!!!
Маргарита
Ответ организатора:
Елена, спасибо за высокую оценку экскурсии и интерес к теме.
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Е
Дата посещения: 2 сен 2025
Экскурсия нам очень понравилась, Маргарита рассказывает от души, очень эмоционально и информативно, отвечает на все вопросы, дает время сделать фото, помогает советом. У нее с собой также были фото и изображения, которые помогли лучше сформировать впечатление от всего увиденного!
Огромная благодарность за живое общение и любовь к своему городу и своему делу!
Такие экскурсоводы- гордость любого города!!!
Огромная благодарность за живое общение и любовь к своему городу и своему делу!
Такие экскурсоводы- гордость любого города!!!
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М
Я просто в восторге. Очень приятная, вежливая и отзывчивая девушка, охотно отвечала на вопросы. Несмотря на то, что группа не собралась, экскурсию провела для меня одной. Помимо рассказа об экспозиции музея у неё были подготовлены и свои материалы для экскурсии. Экскурсия была небольшой (в плане передвижения), но очень информативной.
Однозначно рекомендую сходить.
Однозначно рекомендую сходить.
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экскурсия интересная, очень содержательная и подробная, освещены темы от зарождения подводного флота до современности, много времени уделено истории службы лодки музея, рассказ эмоциональный, содержит яркие запоминающиеся детали
Маргарита
Ответ организатора:
Спасибо за тёплые слова! Рада, что тема подводного флота нашла у вас отклик.
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Очень интересная экскурсия для тех, кто интересуется историей, флота в частности. Большое спасибо Маргарите – очень грамотная и знающая, рассказывающая о подводной лодке С-56, что называется, с душой!
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