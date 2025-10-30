С-56 - легенда подводного флота Владивостока (билеты включены)

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Я Янчук Маргарита нам очень понравилась экскурсия 💗спасибо вам за ваши знания и юмор, с нотками истории, будем к вам обращаться не раз) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Сегодня посетили данную экскурсию, за что вам очень благодарны! Узнали очень много нового для себя, прикоснулись немного ближе к истории, это очень важно. Гид Маргарита очень интересно всё излагала,приводила интересные факты и поделилась рекомендуемыми книгами и фильмами по данной тематике, за что ей отдельное спасибо!!! Маргарита Ответ организатора: Елена, спасибо за высокую оценку экскурсии и интерес к теме. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсия нам очень понравилась, Маргарита рассказывает от души, очень эмоционально и информативно, отвечает на все вопросы, дает время сделать фото, помогает советом. У нее с собой также были фото и изображения, которые помогли лучше сформировать впечатление от всего увиденного!

Огромная благодарность за живое общение и любовь к своему городу и своему делу!

Такие экскурсоводы- гордость любого города!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Я просто в восторге. Очень приятная, вежливая и отзывчивая девушка, охотно отвечала на вопросы. Несмотря на то, что группа не собралась, экскурсию провела для меня одной. Помимо рассказа об экспозиции музея у неё были подготовлены и свои материалы для экскурсии. Экскурсия была небольшой (в плане передвижения), но очень информативной.

Однозначно рекомендую сходить. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина экскурсия интересная, очень содержательная и подробная, освещены темы от зарождения подводного флота до современности, много времени уделено истории службы лодки музея, рассказ эмоциональный, содержит яркие запоминающиеся детали Маргарита Ответ организатора: Спасибо за тёплые слова! Рада, что тема подводного флота нашла у вас отклик. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет