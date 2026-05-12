Ощутите азарт рыбалки в Японском море! Вы можете сами выбрать формат и место — Амурский или Уссурийский залив. Капитан расскажет о нюансах ловли, а после поможет приготовить улов на одном из живописных островов.

Описание экскурсии

Встреча на лодочной станции МГУ

Знакомство, обсуждение плана дня, выбор формата рыбалки, инструктаж по безопасности и использованию снастей.

Выход в Японское море и рыбалка (1,5–2 ч)

Троллинг на сёмгу в Амурском заливе или донная рыбалка на камбалу, треску, минтая, бычков и краба в Уссурийском заливе.

Высадка на остров и обед (2 ч)

После рыбалки отправление на один из островов — Шкота, Попова или Клыкова. Отдых, купание (по погоде) и приготовление улова на месте — всё оборудование имеется. Напитки и дополнительные продукты (хлеб, овощи, закуски) нужно взять с собой.

Возвращение на берег

Собираемся, выходим обратно и держим курс на лодочную станцию МГУ.

Организационные детали