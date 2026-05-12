Ощутите азарт рыбалки в Японском море! Вы можете сами выбрать формат и место — Амурский или Уссурийский залив.
Капитан расскажет о нюансах ловли, а после поможет приготовить улов на одном из живописных островов.
Описание экскурсии
Встреча на лодочной станции МГУ
Знакомство, обсуждение плана дня, выбор формата рыбалки, инструктаж по безопасности и использованию снастей.
Выход в Японское море и рыбалка (1,5–2 ч)
Троллинг на сёмгу в Амурском заливе или донная рыбалка на камбалу, треску, минтая, бычков и краба в Уссурийском заливе.
Высадка на остров и обед (2 ч)
После рыбалки отправление на один из островов — Шкота, Попова или Клыкова. Отдых, купание (по погоде) и приготовление улова на месте — всё оборудование имеется. Напитки и дополнительные продукты (хлеб, овощи, закуски) нужно взять с собой.
Возвращение на берег
Собираемся, выходим обратно и держим курс на лодочную станцию МГУ.
Организационные детали
- В стоимость входит: аренда катера, всё рыболовное снаряжение (удочки, катушки, приманки/наживка), оборудование для пикника на острове (печь, баллон, стол, стулья, зонтик), помощь капитана в приготовлении улова (разделка и жарка)
- Перед выходом проводим инструктаж по поведению на воде, посадке/высадке и работе со снастями. На борту есть спасжилеты
- Количество участников зависит от вида рыбалки: донная — 4–5 чел., троллинг — 2–3 чел.
- Рыбалка может быть отменена или перенесена на другой день из-за непогоды и/или ограничения береговой охраны
- С вами будет капитан из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У водной станции МГУ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 112 туристов
Я местный житель, гид и организатор туров и экскурсий во Владивостоке. Начал организовывать путешествия с 2019 года. Тогда моим увлечением был сапбординг. Я помогал гостям из Южной Кореи и Китая
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный день в отличной компании: с шутками-прибаутками, историями, заботой. С рыбой мне лично в этот день не повезло, но свежая камбала на гриле все равно состоялась.
Всей команде большое спасибо за душевное воспоминание о Владивостоке!
Антон
Ответ организатора:
Кристина, спасибо за приятные слова❤️
Я рад, что состоялось наше знакомство🫶
