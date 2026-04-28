Сафари-парк и Три жемчужины: дикая природа и легендарные бухты Владивостока

Мы собрали в одном маршруте два самых ярких контраста: дикую природу и бескрайние морские просторы.

Вы увидите главные символы края — грациозных тигров, сильных медведей и стройных изюбров в условиях, максимально приближенных к естественным.

Также посетите три культовые бухты: уединённую Муравьиную, атмосферную Шамору и знаменитую Стеклянную, где сможете собрать собственную коллекцию морского стекла.
Описание экскурсии

Амурский тигр и Сафари-парк На экскурсии вы узнаете об амурском тигре — флагмане уссурийской тайги, его роли в экосистеме и современной численности. Вам расскажут, зачем создавался Приморский Сафари-парк, как здесь содержат животных и чем он отличается от обычного зоопарка, выполняя миссию по спасению и реабилитации зверей. Уникальная природа и история края Вы услышите об уникальности природы Приморья, где смешиваются северные и южные виды, о муссонном климате и истории освоения края — от первопроходцев до основания Владивостока. Легенды местных бухт Мы раскроем секреты местных бухт: происхождение названий Муравьиной и Шаморы, а также объясним феномен бухты Стеклянной, где море превращает осколки в сокровища, напоминая о бережном отношении к природе. Уникальные объекты и места силы Вы увидите уникальные объекты, такие как «Поместье тигра» с просторными вольерами, и встретите редких эндемиков — амурского лесного кота и гималайского медведя. Узнаете, почему Шамора — это культурный символ летнего отдыха, а поиск на Стеклянной — это ещё и встреча с древними минералами. Важная информация:
Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, заменить или добавить локации • Если вы хотите перенести прогулку — сообщите гиду заранее • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽ (максимум 6 человек).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Примосркий Сафари Парк
  • Бухта Муравьиная
  • Бухта Шамора
  • Бухта Стеклянная
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты в парк
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии на «Сафари-парк и Три жемчужины: дикая природа и легендарные бухты Владивостока»

Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
На автобусе
8 часов
151 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Экскурсия 3 в 1: сафари-парк + бухты Шамора и Стеклянная
Путешествие в сафари-парк и бухты Владивостока. Встреча с амурским тигром и прогулка по стеклянному пляжу
Начало: На площади Борцов Революции
Завтра в 10:30
30 апр в 10:30
3500 ₽ за человека
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
На машине
10 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк, водопады, бухты и мысы
Отправиться к одному из красивейших водопадов Приморья и понаблюдать за тиграми и медведями
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
18 999 ₽ за всё до 3 чел.
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная (в мини-группе)
На машине
7 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Сафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная (в мини-группе)
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приморью: сафари-парк и три уникальные бухты подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В районе центральной площади
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
2 мая в 10:00
4 мая в 10:00
3700 ₽ за человека
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Джиппинг
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам тигра: Шкотовские водопады, сафари-парк + Лазурная и Стеклянная бухты
Откройте для себя тигров и водопады, посетите уникальные бухты Владивостока. Идеально для любителей природы и приключений
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
18 667 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владивостоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Владивостоке
14 999 ₽ за человека