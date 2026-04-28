Мы собрали в одном маршруте два самых ярких контраста: дикую природу и бескрайние морские просторы.
Вы увидите главные символы края — грациозных тигров, сильных медведей и стройных изюбров в условиях, максимально приближенных к естественным.
Также посетите три культовые бухты: уединённую Муравьиную, атмосферную Шамору и знаменитую Стеклянную, где сможете собрать собственную коллекцию морского стекла.
Описание экскурсии
Амурский тигр и Сафари-парк На экскурсии вы узнаете об амурском тигре — флагмане уссурийской тайги, его роли в экосистеме и современной численности. Вам расскажут, зачем создавался Приморский Сафари-парк, как здесь содержат животных и чем он отличается от обычного зоопарка, выполняя миссию по спасению и реабилитации зверей. Уникальная природа и история края Вы услышите об уникальности природы Приморья, где смешиваются северные и южные виды, о муссонном климате и истории освоения края — от первопроходцев до основания Владивостока. Легенды местных бухт Мы раскроем секреты местных бухт: происхождение названий Муравьиной и Шаморы, а также объясним феномен бухты Стеклянной, где море превращает осколки в сокровища, напоминая о бережном отношении к природе. Уникальные объекты и места силы Вы увидите уникальные объекты, такие как «Поместье тигра» с просторными вольерами, и встретите редких эндемиков — амурского лесного кота и гималайского медведя. Узнаете, почему Шамора — это культурный символ летнего отдыха, а поиск на Стеклянной — это ещё и встреча с древними минералами. Важная информация:
Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, заменить или добавить локации • Если вы хотите перенести прогулку — сообщите гиду заранее • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽ (максимум 6 человек).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Примосркий Сафари Парк
- Бухта Муравьиная
- Бухта Шамора
- Бухта Стеклянная
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
