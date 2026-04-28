Амурский тигр и Сафари-парк На экскурсии вы узнаете об амурском тигре — флагмане уссурийской тайги, его роли в экосистеме и современной численности. Вам расскажут, зачем создавался Приморский Сафари-парк, как здесь содержат животных и чем он отличается от обычного зоопарка, выполняя миссию по спасению и реабилитации зверей. Уникальная природа и история края Вы услышите об уникальности природы Приморья, где смешиваются северные и южные виды, о муссонном климате и истории освоения края — от первопроходцев до основания Владивостока. Легенды местных бухт Мы раскроем секреты местных бухт: происхождение названий Муравьиной и Шаморы, а также объясним феномен бухты Стеклянной, где море превращает осколки в сокровища, напоминая о бережном отношении к природе. Уникальные объекты и места силы Вы увидите уникальные объекты, такие как «Поместье тигра» с просторными вольерами, и встретите редких эндемиков — амурского лесного кота и гималайского медведя. Узнаете, почему Шамора — это культурный символ летнего отдыха, а поиск на Стеклянной — это ещё и встреча с древними минералами. Важная информация:

Можно скорректировать маршрут по вашему желанию, заменить или добавить локации • Если вы хотите перенести прогулку — сообщите гиду заранее • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого дополнительного участника — 2000 ₽ (максимум 6 человек).