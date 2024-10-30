Бухта Муравьиная – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Муравьиная» во Владивостоке, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
4 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
Начало: Владивосток, Центральная площадь
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 18:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
38 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
12 300 за всё до 3 чел.
Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)
23 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)
Начало: Любое место
6 дек в 08:00
9 дек в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 октября 2024
    Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
    Спасибо Юлии за прекрасную поезду! Очень много узнала в процессе поездки о Владивостоке! Комфортная машина, аккуратная езда на машине! Очень рекомендую!
  • К
    Константин
    20 сентября 2024
    Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)
    Отличная экскурсия. Роман много рассказал про Владивосток и Приморский край, про животных из Сафари-парка. Большое спасибо.
  • И
    Илья
    16 сентября 2024
    Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)
    Очень заботливый гид Роман провел всю программу, удобно подстроил маршрут под наши просьбы, рассказал много интересного, было очень комфортно. Пр времени провел с нами на час больше положенного. Спасибо!
  • Г
    Галина
    9 сентября 2024
    Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
    Спасибо гиде Елене. Замечательный рассказ. Маршрут построен с учётом особенностей нашей группы: Была с мамой - 75 лет. Нас нигде
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    не торопили, терпеливо и подробно отвечала на все вопросы. Парк замечательный: были на всех территориях, взяли все экскурсии, кормили зверушек. Спасибо ребятам. Отдельное спасибо гиду.

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского залива
    Игорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского залива
    Удивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его
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    жизнелюбие и оптимизм! Мы получили колоссальное удовольствие от чарующих рассказов Романа, его творчества. Увидели столько красот, которые так показать может только он. Внимательный и чуткий, Роман открыл нам удивительный мир Дальнего востока. Домой мы увезли массу дивных фото и желание непременно вернуться в эти богатейшие Российские края. Спасибо большое, Роман и Евгения! До новых встреч! Здоровья, удачи и всего самого лучшего вам! От души рекомендую!

  • М
    Марина
    17 сентября 2023
    Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
    Выбрали данную экскурсию из-за сафари парка. Прекрасный парк с разными животными. Нужно только учесть, что ходить по первой экскурсии в
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    парке сложно, много крутых подъемов и спусков. Бухты очень красивые, можно и искупаться. Спасибо Степану за отлично проведенное время. Рекомендую данную экскурсию после обзорной.

  • Е
    Елена
    31 июля 2023
    Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
    Экскурсия неплохая. Вам действительно покажут большое количество мест. Но, как мне кажется, лучше такую экскурсию брать в сентябре или в
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    мае. Так как летом очень жарко и большое количество отдыхающих людей в бухтах. Что не позволяет оценить красоту природы. В сафари-парке понравилась часть с копытными, остальное не очень впечатлило. Но животные все действительно ухоженные, упитанные, красивые.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Муравьиная»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
  2. Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
  3. Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Набережная
  6. Кравцовские водопады
  7. Полуостров Гамова
  8. Бухта Теляковского
  9. Сафари-парк
  10. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в декабре 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Муравьиная" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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