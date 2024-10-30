9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского залива
Начало: Владивосток, Центральная площадь
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 18:00
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Приморский сафари-парк и три чарующие бухты
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
12 300₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приморский Сафари парк + три бухты (Муравьиная, Лазурная, Стеклянная)
Начало: Любое место
6 дек в 08:00
9 дек в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна30 октября 2024Спасибо Юлии за прекрасную поезду! Очень много узнала в процессе поездки о Владивостоке! Комфортная машина, аккуратная езда на машине! Очень рекомендую!
- ККонстантин20 сентября 2024Отличная экскурсия. Роман много рассказал про Владивосток и Приморский край, про животных из Сафари-парка. Большое спасибо.
- ИИлья16 сентября 2024Очень заботливый гид Роман провел всю программу, удобно подстроил маршрут под наши просьбы, рассказал много интересного, было очень комфортно. Пр времени провел с нами на час больше положенного. Спасибо!
- ГГалина9 сентября 2024Спасибо гиде Елене. Замечательный рассказ. Маршрут построен с учётом особенностей нашей группы: Была с мамой - 75 лет. Нас нигде
- ЯЯна27 мая 2024Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского заливаИгорь был потрясающим гидом. Все отлично! Рекомендую!
- ТТатьяна14 мая 2024Сафари-парк и релакс в трёх бухтах Уссурийского заливаУдивительная экскурсия! Гид Роман-человек многогранный, разносторонний, увлеченный своим делом, влюбленный во Владивосток, но прежде всего он-поэт!!! И это определяет его
- ММарина17 сентября 2023Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского заливаВыбрали данную экскурсию из-за сафари парка. Прекрасный парк с разными животными. Нужно только учесть, что ходить по первой экскурсии в
- ЕЕлена31 июля 2023Форт №7, Сафари парк и бухты Уссурийского заливаЭкскурсия неплохая. Вам действительно покажут большое количество мест. Но, как мне кажется, лучше такую экскурсию брать в сентябре или в
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Муравьиная»
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