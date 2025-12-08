В 30 минутах езды от Владивостока есть скала под названием Роза ветров.
К ней-то мы и направимся, чтобы насладиться шикарным видом: с одной стороны — просторы Амурского залива, с другой — Седанкинское водохранилище. А затем побродим по ботаническому саду — кусочку реликтового леса в самом сердце города.
Описание экскурсии
- Мы пройдём через лес на скалу Роза ветров.
- С природной видовой площадки полюбуемся заливом с низководным мостом и водохранилищем.
- А после погуляем по дорожкам ботанического сада. Будем разглядывать редкие растения-эндемики нашего региона и говорить о флоре и фауне края.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Toyota.
- Билеты в ботанический сад оплачиваются отдельно: 300 ₽ за чел., 100 ₽ льготный (за школьников и пенсионеров).
- На экскурсии с вами буду я или другой гид из нашей команды.
- В маршрут можно включить дополнительные локации: Стеклянный пляж + 2000 ₽,
бухта Шамора + 2000 ₽, Сафари парк + 6000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Светланской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 928 туристов
Родился и вырос во Владивостоке, очень люблю свой край. Я и команда гидов с удовольствием покажем самые интересные места и поделимся нескучными историями.
Входит в следующие категории Владивостока
