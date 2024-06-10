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незнакомую мне японскую мифологию (хотя это тоже было чрезвычайно увлекательно), но и экскурс в правила устройства японского садика. Честно, из экскурсии вынесла много нового для себя. При написании отзыва спросила у дочери, какую оценку она бы поставила за экскурсию. Она уточнила:"А сколько звёзд максимум?" Я сказала, что пять."Поставь десять", - ответил ребёнок:) Она до сих пор носит в кармане подаренный уголёк, чтоб никакая кицунэ её не обманула.;-)