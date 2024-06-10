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1.5 часа
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
«Отправимся на поиски в японский сад»
Завтра в 10:30
24 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
14 часов
Пионы и море: мыс Пассека и японский сад
Начало: Ост. Луговая
«Посетив японский сад, вы окунётесь в мир гармонии и спокойствия, насладитесь цветущими растениями и красотой ландшафтного дизайна»
Расписание: См. расписание
26 июня в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
15 часов
Находка максимум: обзорная экскурсия, японский сад, мыс Тунгус с купанием
Начало: Ост. Луговая
«Посетив Японский сад, вы окунётесь в мир гармонии и спокойствия, насладитесь цветущими растениями и красотой ландшафтного дизайна»
Расписание: По средам в июле, августе, сентябре в 07:00.
3 июля в 07:00
10 июля в 07:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина10 июня 2024Деткам понравилось, Александр интересно рассказывает японские сказки, были игры с детками 🌞 сам сад очень красивый
- ЗЗинаида9 июня 2024Отличная экскурсия, с интересными рассказами и играми. Интересно не только детям, но и взрослым.
- ЛЛена29 ноября 2023Были на экскурсии в августе 2023. Очень понравилось и взрослым, и ребёнку 9 лет. Мне понравилось не только погружение в совсем
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Цветы и сады»
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