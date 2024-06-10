Цветы и сады – экскурсии во Владивостоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» во Владивостоке, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Японский сад в Владивостоке: сказочная экскурсия для детей
Погрузитесь в мир японских сказок и игр во Владивостоке. Интерактивное приключение для детей с подарками
Начало: В районе Владивостокского государственного универс...
«Отправимся на поиски в японский сад»
Завтра в 10:30
24 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Пионы и море: мыс Пассека и японский сад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Пионы и море: мыс Пассека и японский сад
Начало: Ост. Луговая
«Посетив японский сад, вы окунётесь в мир гармонии и спокойствия, насладитесь цветущими растениями и красотой ландшафтного дизайна»
Расписание: См. расписание
26 июня в 07:00
4 500 за человека
Находка максимум: обзорная экскурсия, японский сад, мыс Тунгус с купанием
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Находка максимум: обзорная экскурсия, японский сад, мыс Тунгус с купанием
Начало: Ост. Луговая
«Посетив Японский сад, вы окунётесь в мир гармонии и спокойствия, насладитесь цветущими растениями и красотой ландшафтного дизайна»
Расписание: По средам в июле, августе, сентябре в 07:00.
3 июля в 07:00
10 июля в 07:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    10 июня 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Деткам понравилось, Александр интересно рассказывает японские сказки, были игры с детками 🌞 сам сад очень красивый
    Деткам понравилось, Александр интересно рассказывает японские сказки, были игры с детками 🌞 сам сад очень красивый
  • З
    Зинаида
    9 июня 2024
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Отличная экскурсия, с интересными рассказами и играми. Интересно не только детям, но и взрослым.
  • Л
    Лена
    29 ноября 2023
    Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
    Были на экскурсии в августе 2023. Очень понравилось и взрослым, и ребёнку 9 лет. Мне понравилось не только погружение в совсем
    читать дальше

    незнакомую мне японскую мифологию (хотя это тоже было чрезвычайно увлекательно), но и экскурс в правила устройства японского садика. Честно, из экскурсии вынесла много нового для себя. При написании отзыва спросила у дочери, какую оценку она бы поставила за экскурсию. Она уточнила:"А сколько звёзд максимум?" Я сказала, что пять."Поставь десять", - ответил ребёнок:) Она до сих пор носит в кармане подаренный уголёк, чтоб никакая кицунэ её не обманула.;-)

    Были на экскурсии в августе 2023. Очень понравилось и взрослым, и ребёнку 9 лет

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Цветы и сады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказки в японском саду: прогулка для детей с элементами игры
  2. Пионы и море: мыс Пассека и японский сад
  3. Находка максимум: обзорная экскурсия, японский сад, мыс Тунгус с купанием
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Приморский Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию во Владивостоке на 2024 год по теме «Цветы и сады», 8 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам