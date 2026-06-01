На этой неспешной пешеходной прогулке вы увидите город в деталях: старинные фасады, городские дворики, памятники, виды на Золотой мост и места, связанные с людьми, которые создавали Владивосток.
Мы поговорим о прошлом улицы и о том, как старый портовый город продолжает жить в современном ритме.
Мы поговорим о прошлом улицы и о том, как старый портовый город продолжает жить в современном ритме.
Описание экскурсии
- Площадь Борцов Революции
Начнём прогулку с места, где особенно хорошо чувствуется масштаб Владивостока как столицы Дальнего Востока. Отсюда удобно начать разговор о городе, его истории и роли в жизни региона.
- Светланская — главная историческая улица
Дальше неспешно пройдём по Светланской. Вы увидите старинные здания, узнаете, как менялась главная улица Владивостока, кто здесь жил и работал, какие истории скрывают её фасады и почему именно Светланская считается душой города.
- Музыкальный сквер и памятник Н. Н. Муравьёву-Амурскому
Мы дойдём до Музыкального сквера у драматического театра имени М. Горького и поднимемся к памятнику Н. Н. Муравьёву-Амурскому — генерал-губернатору Восточной Сибири, сыгравшему важную роль в истории Дальнего Востока.
- Вид на Золотой мост и старый центр
По пути вы увидите живописные виды на Золотой мост и бухту Золотой Рог. Здесь особенно хорошо ощущается контраст Владивостока: старинные здания, морской порт, современные мосты и сопки складываются в единый городской пейзаж.
- Старинный дворик ГУМа
Завершим прогулку в старинном дворике ГУМа. Это одно из самых атмосферных мест в центре города, где приятно задержаться после экскурсии, заглянуть в кофейню и ещё немного побыть в старом Владивостоке.
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|1100 ₽
|Дети до 14 лет
|1100 ₽
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 3х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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