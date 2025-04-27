Путешествие в Парк Драконов из Владивостока - это уникальная возможность для тех, кто ищет приключения и хочет насладиться природой Приморья. В далёком селе Чистоводное, среди глухой тайги, скрывается этот удивительный
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные скальные изваяния
- 🛁 Целебные радоновые источники
- 🚶♂️ Активный отдых на свежем воздухе
- 🌿 Природа Приморья в первозданной красоте
- 📸 Незабываемые виды для фотографий
Что можно увидеть
- Скальные изваяния
- Радоновые источники
Описание экскурсии
Во время восхождения вы полюбуетесь скальным комплексом с трёх смотровых площадок. Встретите отпечаток ноги великана на скале. На радоновых источниках можете окунуться в ванночку. А самые смелые искупаются в горной реке!
Программа поездки
- Выезд из Владивостока в 6:00
- Дорога: 6 часов с перерывами на отдых
- Пеший маршрут: 3–5 часов
— Крутой подъём (40 минут)
— Дорога по хребту с остановками на пикник
— Спуск к радоновым источникам
— Прогулка вдоль речки
- Сбор у машины: не позднее 17:00
- Обратный путь
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Toyota Town Ace Noah
- За дополнительную плату можем забрать вас у дома и привезти туда после путешествия — 400 ₽
- Не рекомендуем этот маршрут людям со слабым здоровьем
- Восхождение подойдёт активным детям старше 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 1830 туристов
Мы команда сопровождающих в поездках по Приморскому краю. Проводим программы на автомобиле и автобусе, а также джип-туры с максимальной заброской к месту. Посоветуем хорошую кухню, места для досуга и, конечно же, достопримечательности. Также возможен выход в море на катере с осмотром бухт — любой отдых на ваш вкус!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 апр 2025
Посетили очень красивые места. Для меня восхождение на гору оочень непривычное занятие, Юля - гид большая молодец. Она подсказывала, что и как правильно делать во время подъема, в итоге с ее помощью и поддержкой мы достигли цели, увидели всю красоту дальневосточных сопок в парке Драконов.
К
Ксения
16 апр 2025
Любителям лазать и ходить рекомендую. Подъем в целом не сложный, под скорость подстраиваются, бежать с высунутым языком никуда не прийдется) места очень красивые, но добираться до них на машине очень долго
Входит в следующие категории Владивостока
Похожие экскурсии из Владивостока
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборСафари-парк и три бухты: Муравьиная, Шамора и Стеклянная
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Приморью: сафари-парк и три уникальные бухты подарят вам незабываемые впечатления и яркие эмоции
Начало: В районе центральной площади
Расписание: в понедельник и субботу в 10:00
17 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Три бухты, игорный комплекс и Сафари-парк
Автомобильная экскурсия по живописным бухтам Уссурийского залива с посещением игорного комплекса и Сафари-парка. Узнайте больше о природе и истории региона
Начало: У кинотеатра Уссури
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00 и 11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Топ-места в окрестностях Владивостока: от сафари-парка до бухт
Погрузитесь в мир дикой природы Приморья и уникальных пейзажей. Встреча с амурскими тиграми и прогулки по берегам трех красочных бухт ждут вас
Начало: Отель туристов
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.