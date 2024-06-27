за всё до 3 чел.

8 000 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе

за всё до 7 чел.

29999 27 000 ₽ за всё до 7 чел.

Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте

за всё до 4 чел.

8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй

за всё до 3 чел.

6 800 ₽ за всё до 3 чел.

Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете

за всё до 3 чел.

от 11500 10 695 ₽ за всё до 3 чел.

Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00

Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра

Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом

🚶 Пешая

Индивидуальная

4 часа 45 отзывов

Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности