Экскурсии из центра Владивостока

Найдено 13 экскурсий в категории «Из центра» во Владивостоке, цены от 4 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
97 отзывов
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
4 июля в 08:30
5 июля в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
2999927 000 за всё до 7 чел.
Вечерний Владивосток
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Владивостока
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800 за всё до 3 чел.
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
2.5 часа
22 отзыва
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
5 000 за человека
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
7%
Индивидуальная
5 часов
90 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 1150010 695 за всё до 3 чел.
Все видовые места Владивостока за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200 за человека
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300 за всё до 3 чел.
На катере к морским котикам
🚤 На катере
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
Завтра в 07:00
5 июля в 07:00
4500042 750 за всё до 4 чел.
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    27 июня 2024
    Вечерний Владивосток
    Экскурсия прошла на одном дыхании, интересная беседа, прекрасные виды, море впечатлений! Однозначно рекомендую!!!
    Экскурсия прошла на одном дыхании, интересная беседа, прекрасные виды, море впечатлений! Однозначно рекомендую!!!Экскурсия прошла на одном дыхании, интересная беседа, прекрасные виды, море впечатлений! Однозначно рекомендую!!!Экскурсия прошла на одном дыхании, интересная беседа, прекрасные виды, море впечатлений! Однозначно рекомендую!!!
  • О
    Олег
    25 июня 2024
    Вечерний Владивосток
    Виктория - наш гид по Вечернему Владивостоку сумела показать и рассказать много интересного, по своему расставив акценты уже известным событиям и ранее увиденным местам.
  • А
    Алеся
    22 июня 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Отличная поездка, прекрасные виды, приятный, общительный, интересно рассказывающий гид Анна. Отдельная благодарность Константину, который подсказал, что на острове ожидается туман
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    в тот день, в который я планировала ехать, и предложил поехать в другой день. Благодаря этому мы осмотрели остров в солнечный, ясный день и остались очень довольны.

  • С
    Светлана
    22 июня 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Искала в интернете, очень перевела что что то пойдет не так. Организация порадовала, очень быстро ответили. Подтвердили заказ. Нас забрали
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    с гостиницы. Очень приятный экскурсовод Полина. Во Владивостоке впервые. Узнали много нового для себя. Экскурсия бомбическая. Виды просто совершенство. Полине отдельное большое спасибо. Теперь только с вами))))

  • S
    Svetlana
    19 июня 2024
    Знакомьтесь, Владивосток
    Спасибо большое за экскурсию! Это было незабываемо! Больше не будем говорить, что на кораблике «плавали» и теперь точно знаем, что брали с собой переселенцы! А если кто не знает, обязательно берите экскурсию у Семена!!!
  • В
    Валерия
    19 июня 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Очень красивые места показали, забрали прямо у отеля, в комфортном ритме ездили и ходили. Нам очень понравилось, однозначно рекомендую) Отдельное спасибо гиду Полине за нашу поездку и чуткий подход.
  • А
    Антонина
    19 июня 2024
    Вечерний Владивосток
    Благодарю за экскурсию и экскурсовода Людмилу. Было всё очень интересно и доступно
  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Знакомьтесь, Владивосток
    На экскурсию ездил с женой и сыном 12 лет. Все прошло отлично. Материал интересный, авторская подача позволяет запомнить гораздо больше
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    информации, так как фас не грузят сухими историческими справками и датами, а подводят к ним в результате диалога и логических умозаключений. Кроме того, в конце экскурсии Семён даст рекомендации по тому какие ещё интересные локации можно посетить, где вкусно пообедать, какие сувениры привезти, а какие не стоит. Общение с гидом проходило легко и непринуждённо. Послевкусие от поездки теплое и приятное. Кому не подойдёт данная экскурсия: душнилам в крайней форме. Кому подойдёт данная экскурсия: всем остальным 99% людей.

  • А
    Андрей
    14 июня 2024
    Магия вечернего Владивостока
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое Михаилу, было очень интересно, познавательно и эмоционально!
  • К
    Константин
    4 июня 2024
    Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
    Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Из центра»

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  1. Знакомьтесь, Владивосток
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  3. Вечерний Владивосток
  4. Магия вечернего Владивостока
  5. Прогулка на каяке в бухте острова Русский
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Мыс Тобизина
  3. Самое главное
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Полуостров Гамова
  7. Бухта Теляковского
  8. Набережная
  9. Приморский Сафари-парк
  10. Сафари-парк
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июле 2024
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