1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Владивосток: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Владивостока и насладитесь его панорамами. Посетите знаковые места и узнайте удивительные факты о городе
Начало: Центр города
4 июля в 08:30
5 июля в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Секретное Приморье: на внедорожнике к полуострову Гамова
Добраться до заповедного мыса Тельяковского и искупаться в уединенной бухте
Начало: Центр
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
2999927 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Владивосток: путешествие по светящемуся городу мостов
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь красотой Владивостока в свете заката. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной тайн и историй
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Владивостоку: мосты, история и панорамы
Приглашаем на захватывающее путешествие по вечернему Владивостоку, где история и современность переплетаются в незабываемом свете
Начало: В центре города
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Прогулка на каяке в бухте острова Русский
Проникнуться духом Японского моря и научиться управлять каяком
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
5 000₽ за человека
скидка
7%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 1150010 695₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Владивосток: обзорная экскурсия по смотровым площадкам
Откройте для себя великолепие Владивостока с высоты лучших смотровых площадок и запечатлейте незабываемые виды
Начало: Я заберу вас из вашего отеля в центре города
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 11 999₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Яхтинг во Владивостоке: обучение и прогулка
Начало: На паркинге яхт в центре города
Расписание: ПН/СР/ЧТ/ПТ 15:00, ВТ 16:30, СБ/ВС 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 17 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Владивостока к самым живописным местам острова Русский
Начало: Заберу от вашей гостиницы в пределах центра города
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
11 300₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
На катере к морским котикам
Начало: Центр города
Расписание: Ежедневно 7:00 - 10:00
Завтра в 07:00
5 июля в 07:00
4500042 750₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Мыс Тобизина, Мореферма и прогулка к острову Папенберг (в группе)
Освоить сап или каяк, изучить ландшафты острова Русский и разобраться в морепродуктах Приморья
Начало: В центре Владивостока
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван27 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, интересная беседа, прекрасные виды, море впечатлений! Однозначно рекомендую!!!
- ООлег25 июня 2024Виктория - наш гид по Вечернему Владивостоку сумела показать и рассказать много интересного, по своему расставив акценты уже известным событиям и ранее увиденным местам.
- ААлеся22 июня 2024Отличная поездка, прекрасные виды, приятный, общительный, интересно рассказывающий гид Анна. Отдельная благодарность Константину, который подсказал, что на острове ожидается туман
- ССветлана22 июня 2024Искала в интернете, очень перевела что что то пойдет не так. Организация порадовала, очень быстро ответили. Подтвердили заказ. Нас забрали
- SSvetlana19 июня 2024Спасибо большое за экскурсию! Это было незабываемо! Больше не будем говорить, что на кораблике «плавали» и теперь точно знаем, что брали с собой переселенцы! А если кто не знает, обязательно берите экскурсию у Семена!!!
- ВВалерия19 июня 2024Очень красивые места показали, забрали прямо у отеля, в комфортном ритме ездили и ходили. Нам очень понравилось, однозначно рекомендую) Отдельное спасибо гиду Полине за нашу поездку и чуткий подход.
- ААнтонина19 июня 2024Благодарю за экскурсию и экскурсовода Людмилу. Было всё очень интересно и доступно
- ААлександр17 июня 2024На экскурсию ездил с женой и сыном 12 лет. Все прошло отлично. Материал интересный, авторская подача позволяет запомнить гораздо больше
- ААндрей14 июня 2024Великолепная экскурсия! Спасибо большое Михаилу, было очень интересно, познавательно и эмоционально!
- ККонстантин4 июня 2024Вместо Константина нашим гидом в этот раз была прекрасная Алина. Спасибо ей и Мартину за прекрасно проведённое время и впечатления. Было здорово
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Из центра»
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