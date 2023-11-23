В путешествие по островам
Самые живописные и многоликие места острова Русский и его исторических памятников на авто пешеходной экскурсии. Остров Шкота — идеальное место для походов и исследования истории Приморского края.
Ворошиловская батарея — не менее важный исторический объект, мы сможем прикоснуться к огромному количеству техники не только на земле, но и в её недрах.
Ворошиловская батарея — не менее важный исторический объект, мы сможем прикоснуться к огромному количеству техники не только на земле, но и в её недрах.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Русский
- Остров Шкота
- Ворошиловская батарея
Описание
Остров Шкота Мы поднимемся на самую вершину острова, с которой открывается панорамный вид на морскую гладь. Гуляя по острову, нам откроются руины старых казарм, окопы, в которые мы сможем спуститься, и остатки военной инфраструктуры. В завершении нашего похода, мы посетим маяк, который спрятался в самом укромном месте острова. Ворошиловская батаеря После прогулки по острову Шкота, на нашем пути будет лежать Ворошиловская батарея, где вы не только сможете подняться на верх башни, но и спустится под землю. Я познакомлю вас с памятниками культуры и расскажу об их назначении. Это уникальное сооружение поразит вас своими масштабами и историей. Важная информация:
- Транспорт входит в стоимость экскурсии.
- Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 7км.
- Нужно взять с собой тапочки, сланцы или подобную обувь, на нашем пути будет брод по колено.
по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Удобное вам
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- 1. Транспорт входит в стоимость экскурсии.
- 2. Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 7км.
- 3. Нужно взять с собой тапочки, сланцы или подобную обувь, на нашем пути будет брод по колено
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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