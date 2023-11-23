В путешествие по островам: острова Русский и Шкота

В путешествие по островам

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Самые живописные и многоликие места острова Русский и его исторических памятников на авто пешеходной экскурсии. Остров Шкота — идеальное место для походов и исследования истории Приморского края.

Ворошиловская батарея — не менее важный исторический объект, мы сможем прикоснуться к огромному количеству техники не только на земле, но и в её недрах.
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
В путешествие по островам: острова Русский и Шкота
Ближайшие даты:
23
ноя
24
ноя
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ноя
26
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29
ноя
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Что вас ожидает:

  • Остров Русский
  • Остров Шкота
  • Ворошиловская батарея

Описание

Остров Шкота Мы поднимемся на самую вершину острова, с которой открывается панорамный вид на морскую гладь. Гуляя по острову, нам откроются руины старых казарм, окопы, в которые мы сможем спуститься, и остатки военной инфраструктуры. В завершении нашего похода, мы посетим маяк, который спрятался в самом укромном месте острова. Ворошиловская батаеря После прогулки по острову Шкота, на нашем пути будет лежать Ворошиловская батарея, где вы не только сможете подняться на верх башни, но и спустится под землю. Я познакомлю вас с памятниками культуры и расскажу об их назначении. Это уникальное сооружение поразит вас своими масштабами и историей. Важная информация:
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 7км.
  • Нужно взять с собой тапочки, сланцы или подобную обувь, на нашем пути будет брод по колено.

по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Удобное вам
Когда и сколько длится?
Когда: по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • 1. Транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • 2. Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 7км.
  • 3. Нужно взять с собой тапочки, сланцы или подобную обувь, на нашем пути будет брод по колено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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