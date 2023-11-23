Транспорт входит в стоимость экскурсии.

Нужно взять с собой удобную обувь, одежду и воду. Пешеходный маршрут этой экскурсии составит 7км.

Нужно взять с собой тапочки, сланцы или подобную обувь, на нашем пути будет брод по колено.

Остров Шкота Мы поднимемся на самую вершину острова, с которой открывается панорамный вид на морскую гладь. Гуляя по острову, нам откроются руины старых казарм, окопы, в которые мы сможем спуститься, и остатки военной инфраструктуры. В завершении нашего похода, мы посетим маяк, который спрятался в самом укромном месте острова. Ворошиловская батаеря После прогулки по острову Шкота, на нашем пути будет лежать Ворошиловская батарея, где вы не только сможете подняться на верх башни, но и спустится под землю. Я познакомлю вас с памятниками культуры и расскажу об их назначении. Это уникальное сооружение поразит вас своими масштабами и историей. Важная информация: