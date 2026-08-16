Описание экскурсииПрогулка по уссурийской тайге с подъемом на одну из популярных точек Сихотэ-Алиньского хребта. Далее прогулку разбавит посещение местного винодела с дегустацией продукции и не только…
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Анисимовка
- Лукьяновка
- Фалаза
- Капитанский мостик
- Майхинская винодельня
Что включено
- Транспорт, услуги гида-проводника, посещение всех пунктов поэтапно
Что не входит в цену
- Дегустация, личные траты туристов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем с места вашего размещения
Завершение: Ваш адрес размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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