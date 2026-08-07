Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю познакомиться с красивыми местами Юга Приморского края.



Вы увидите впечатляющие Кравцовские водопады, полуостров Гамова, чистейшие бухты открытого моря, живописные отвесные скалы. А после прогулки вас ждет вкуснейшая уха от гида — из Приморья с любовью!

Евгения Ваш гид во Владивостоке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 26 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 10 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Кравцовские водопады и жемчужина Приморья В Южном Приморье сложилось сочетание своеобразной природы, и возросшей количественно и качественно туристической инфраструктуры. Здешние пейзажи мало похожи на привычные российские, и напоминают, скорее, пейзажи соседних стран Восточной Азии. Имеется даже пара мест на побережье, с густой сочной зеленью, белоснежным песком и светло-голубой водой, имеющих сходство с Юго-Восточной Азией. И только отсутствие кокосовых пальм и прохладная вода в море говорят о том, что это всё же Россия. Мы посетим впечатляющие Кравцовские водопады. Это целое семейство необычных по красоте водопадов, созданное ее величеством Природой! Это уникальный памятник природы и одно из самых красивых мест в Приморье — каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Далее мы посетим жемчужину Приморья — полуостров Гамова. Это одно из самых живописных и красивых природных мест на юге Приморского края. С востока расположена акватория Дальневосточного морского заповедника, и сам он от части заповедный. А потому полуостров прекрасен всем — великолепные пляжи, экзотические бухты, сопки.

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