Индивидуальная экскурсия на выходные в Юг Приморского края с водопадами и ухой
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Что вас ожидает:
- Надеждинский район
- Пос. Раздольное
- Кравцовские водопады
- П-ов Гамова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы познакомимся с Вами с красотами Юга Приморского края: водопады, чистейшая бухта открытого моря, отвесные скалы, могильные сосны, перемешанный запах морского бриза и ели…
После непродолжительной треккинг прогулки нас порадует уха от гида…
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
- Приготовление Ухи
- Что не входит
- Доп. личные траты туриста
- Место начала и завершения?
- любое удобное место в пределах города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
Водные развлечения
Необычные
Выездные
На выходные
На весь день
Маяки
Славянка
Природа и пейзажи
Водопады
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