Приглашаю познакомиться с красивыми местами Юга Приморского края.
Вы увидите впечатляющие Кравцовские водопады, полуостров Гамова, чистейшие бухты открытого моря, живописные отвесные скалы. А после прогулки вас ждет вкуснейшая уха от гида — из Приморья с любовью!
Вы увидите впечатляющие Кравцовские водопады, полуостров Гамова, чистейшие бухты открытого моря, живописные отвесные скалы. А после прогулки вас ждет вкуснейшая уха от гида — из Приморья с любовью!
Описание экскурсии
Кравцовские водопады и жемчужина ПриморьяВ Южном Приморье сложилось сочетание своеобразной природы, и возросшей количественно и качественно туристической инфраструктуры. Здешние пейзажи мало похожи на привычные российские, и напоминают, скорее, пейзажи соседних стран Восточной Азии. Имеется даже пара мест на побережье, с густой сочной зеленью, белоснежным песком и светло-голубой водой, имеющих сходство с Юго-Восточной Азией. И только отсутствие кокосовых пальм и прохладная вода в море говорят о том, что это всё же Россия. Мы посетим впечатляющие Кравцовские водопады. Это целое семейство необычных по красоте водопадов, созданное ее величеством Природой! Это уникальный памятник природы и одно из самых красивых мест в Приморье — каскад из пяти небольших по высоте водопадов, образованных течением ручья Кравцовский. Далее мы посетим жемчужину Приморья — полуостров Гамова. Это одно из самых живописных и красивых природных мест на юге Приморского края. С востока расположена акватория Дальневосточного морского заповедника, и сам он от части заповедный. А потому полуостров прекрасен всем — великолепные пляжи, экзотические бухты, сопки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Надеждинский район
- Поселок Раздольное
- Кравцовские водопады
- Полуостров Гамова
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
- Уха от гида
Что не входит в цену
- Дополнительные и личные траты туриста
Место начала и завершения?
Любое удобное место в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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