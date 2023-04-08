Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида

Индивидуальная экскурсия на выходные в Юг Приморского края с водопадами и ухой

Описание
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Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида
Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида
Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида
Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида
Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида
Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида
Водопады, п-ов Гамова: б. Теляховского, о. Сердца и Приморская уха от гида
Ближайшие даты:
8
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даты

Что вас ожидает:

  • Надеждинский район
  • Пос. Раздольное
  • Кравцовские водопады
  • П-ов Гамова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы познакомимся с Вами с красотами Юга Приморского края: водопады, чистейшая бухта открытого моря, отвесные скалы, могильные сосны, перемешанный запах морского бриза и ели…
После непродолжительной треккинг прогулки нас порадует уха от гида…

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Приготовление Ухи
Что не входит
  • Доп. личные траты туриста
Место начала и завершения?
любое удобное место в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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Славянка
Природа и пейзажи
Водопады

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