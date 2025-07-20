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но потом уже свободно и интересно рассказывал о Владивостоке и окрестностях не шаблонно, а от лица местного жителя.

Мы посетили три мыса - было сложно, так как стояла аномальная жара, но Влад менял маршрут исходя из предпочтений (до Тобизина шли в тенечке). Нам очень повезло с погодой - виды открылись просто великолепные! В конце маршрута искупались у самого Края земли. Нужно учесть, что стоит взять с собой тапочки, так как по камням не очень удобно ходить в воде и страшно наступить на ежа. Немного не повезло, что цвели водоросли.

После экскурсии по острову Русскому поехали ещё в бухту Стеклянную - милая бухта, вода чистая и теплая, тут тоже можно было искупаться. Но, как будто, она тут была лишней - была усталость уже от прогулки пешеходной и от жары, возможно ещё сказался перелёт, так что там совсем немного провели времени. Отмечу, что Стеклянная бухта была допом и в основной маршрут не входит.

Уже после этой экскурсии также обращались к Дмитрию - мы хотели поехать на триозерье и по пути увидеть ларг и сивучей, но таких экскурсий не было. По нашей просьбе эту экскурсию также провел Влад.

Очень насыщенная по наполнению и впечатлениям получилась. Сейчас уже, после отпуска, на вопрос "Что понравилось больше всего?" могу ответить - экскурсии с Владом.