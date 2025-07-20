До недавнего времени остров Русский, расположенный рядом с Владивостоком, был не самым доступным местом. Однако с открытием вантового моста ситуация кардинально изменилась.
Сегодня каждый желающий всего за 20 минут может попасть в удивительный мир головокружительных обрывов, загадочных пещер и гротов.
Вместе с нами вы увидите знаменитые исторические объекты и побываете на уникальных природных видовых площадках.
Сегодня каждый желающий всего за 20 минут может попасть в удивительный мир головокружительных обрывов, загадочных пещер и гротов.
Вместе с нами вы увидите знаменитые исторические объекты и побываете на уникальных природных видовых площадках.
Описание экскурсии«Визитка» Владивостока Великолепные ландшафты, отвесные скалы, изумрудное море, головокружительные виды и освежающий морской бриз — все это ждет вас во время нашей насыщенной прогулки на мыс Тобизина. Расположенный на острове Русском, мыс давно закрепил за собой звание одной из «визитных карточек» Владивостока. Вместе с нами вы увидите знаменитые объекты, связанные с историей острова, побываете на уникальных природных видовых площадках, узнаете о местных эндемиках. Захватывающая прогулка Маршрут на мыс Тобизина занимает примерно 40 минут в одну сторону (около 3 км). Вас ждет несложный переход по камням со спуском и подъемом. Не волнуйтесь, наш гид будет беречь вас бережнее, чем любимый бабушкин хрусталь. Особо удачливые экскурсанты даже смогут повстречать лисичек, которые, впрочем, весьма дружелюбны по отношению к гостям. Эта прогулка останется в вашем сердце надолго! Важно:
- О возможности проведения экскурсии от 4 до 6 человек уточняйте заранее.
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой перекус и воду, в летнее время купальные принадлежности.
По запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Тобизина
- Мыс Шмидта
- Мыс Вятлина
- Объекты Владивостокской крепости (в зависимости от погоды и прочих факторов будут выбраны и показаны в день экскурсии)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида и незабываемые эмоции
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Посещение бухты Стеклянная - 2500 руб. (примерно +40 минут к экскурсии)
- Посещение морефермы с заездом в морское кафе - 4000 руб. (По этой локации нужно уточнять заранее, +2-3 часа к экскурсии. Отдельно оплачивается билет 400 руб. /чел. и питание по чекам заведения)
- Посещение острова Шкота - 8000 руб. (+ 3-4 часа к экскурсии. Есть нюанс - необходимо переходить по косе по пояс в воде)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно покушать
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
У нас была потрясающая экскурсия - наш гид Влад провел всё на высшем уровне. Договорились заранее о времени встречи, забрал нас у гостиницы. Видно было, что в начале немного волновался,
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И
Хочется описать наше путешествие на остров Русский Прекрасная экскурсия, смело бронируйте, впечатлений будет море! Тобизина своей аутентичность точно сведёт с ума любого! Мы с супругом остались в полном восторге. Спасибо
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К
Благодарим Влада за невероятно красивые виды и интересную беседу. Во время всей нашей долгой прогулки Влад рассказывал интересные истории и поддерживал диалог. Это точно не «такси» по красивым местам, а
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Е
Экскурсия была - суперская! Брали дополнительно еще заезд в Бухту Стеклянная - 6 часов пролетели незаметно) гид Анна - приятнейшая, интересная девушка, много интересного рассказала и показала. Водила не классическими общими маршрутами, а наиболее видовыми, куда иногда не каждый пройдёт. Дух захватывало от увиденного. Сказать, что мы в восторге - это ничего не сказать! Просто «ВАУ»!!!!!
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С
Мы были на обзорной экскурсии с Виктором, на 5 часов. Нам всё понравилось. Виктор очень внимательный и отзывчивый, по ходу экскурсии выполнил все наши пожелания, а именно: купить морепродукты и вкусно поесть перед вылетом. Виктор очень ответственный и очень эрудированный, не осталось ни одного вопроса без ответа. Спасибо большое! В следующий раз только к нему! 🤩
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В
Дмитрий интересный собеседник с отличным чувством юмора, который показал нам лучшие виды острова Русский. Организация на высшем уровне, быстро списались и обговорили все моменты. Так же получили массу информации о городе и местах которые можно посетить. Единственное что подкачала это погодая, но нам все же удавалось увидеть магию Русского острова
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