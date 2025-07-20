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Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)

Экскурсия на Мыс Тобизина: путешествие по самому южному мысу острова Русский
До недавнего времени остров Русский, расположенный рядом с Владивостоком, был не самым доступным местом. Однако с открытием вантового моста ситуация кардинально изменилась.

Сегодня каждый желающий всего за 20 минут может попасть в удивительный мир головокружительных обрывов, загадочных пещер и гротов.

Вместе с нами вы увидите знаменитые исторические объекты и побываете на уникальных природных видовых площадках.
5
17 отзывов
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)

Описание экскурсии

«Визитка» Владивостока Великолепные ландшафты, отвесные скалы, изумрудное море, головокружительные виды и освежающий морской бриз — все это ждет вас во время нашей насыщенной прогулки на мыс Тобизина. Расположенный на острове Русском, мыс давно закрепил за собой звание одной из «визитных карточек» Владивостока. Вместе с нами вы увидите знаменитые объекты, связанные с историей острова, побываете на уникальных природных видовых площадках, узнаете о местных эндемиках. Захватывающая прогулка Маршрут на мыс Тобизина занимает примерно 40 минут в одну сторону (около 3 км). Вас ждет несложный переход по камням со спуском и подъемом. Не волнуйтесь, наш гид будет беречь вас бережнее, чем любимый бабушкин хрусталь. Особо удачливые экскурсанты даже смогут повстречать лисичек, которые, впрочем, весьма дружелюбны по отношению к гостям. Эта прогулка останется в вашем сердце надолго! Важно:
  • О возможности проведения экскурсии от 4 до 6 человек уточняйте заранее.
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой перекус и воду, в летнее время купальные принадлежности.

По запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Тобизина
  • Мыс Шмидта
  • Мыс Вятлина
  • Объекты Владивостокской крепости (в зависимости от погоды и прочих факторов будут выбраны и показаны в день экскурсии)
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида и незабываемые эмоции
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Посещение бухты Стеклянная - 2500 руб. (примерно +40 минут к экскурсии)
  • Посещение морефермы с заездом в морское кафе - 4000 руб. (По этой локации нужно уточнять заранее, +2-3 часа к экскурсии. Отдельно оплачивается билет 400 руб. /чел. и питание по чекам заведения)
  • Посещение острова Шкота - 8000 руб. (+ 3-4 часа к экскурсии. Есть нюанс - необходимо переходить по косе по пояс в воде)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любой точки города
Завершение: Отвезу в гостиницу или вкусно покушать
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
А
У нас была потрясающая экскурсия - наш гид Влад провел всё на высшем уровне. Договорились заранее о времени встречи, забрал нас у гостиницы. Видно было, что в начале немного волновался,
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но потом уже свободно и интересно рассказывал о Владивостоке и окрестностях не шаблонно, а от лица местного жителя.
Мы посетили три мыса - было сложно, так как стояла аномальная жара, но Влад менял маршрут исходя из предпочтений (до Тобизина шли в тенечке). Нам очень повезло с погодой - виды открылись просто великолепные! В конце маршрута искупались у самого Края земли. Нужно учесть, что стоит взять с собой тапочки, так как по камням не очень удобно ходить в воде и страшно наступить на ежа. Немного не повезло, что цвели водоросли.
После экскурсии по острову Русскому поехали ещё в бухту Стеклянную - милая бухта, вода чистая и теплая, тут тоже можно было искупаться. Но, как будто, она тут была лишней - была усталость уже от прогулки пешеходной и от жары, возможно ещё сказался перелёт, так что там совсем немного провели времени. Отмечу, что Стеклянная бухта была допом и в основной маршрут не входит.
Уже после этой экскурсии также обращались к Дмитрию - мы хотели поехать на триозерье и по пути увидеть ларг и сивучей, но таких экскурсий не было. По нашей просьбе эту экскурсию также провел Влад.
Очень насыщенная по наполнению и впечатлениям получилась. Сейчас уже, после отпуска, на вопрос "Что понравилось больше всего?" могу ответить - экскурсии с Владом.

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И
Хочется описать наше путешествие на остров Русский Прекрасная экскурсия, смело бронируйте, впечатлений будет море! Тобизина своей аутентичность точно сведёт с ума любого! Мы с супругом остались в полном восторге. Спасибо
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огромное Дмитрию, очень ответсвенный, интересный, разносторонний, внимательный человек. Двигались в комфортном для нас режиме, мы наслаждались видами столько, сколько того требовала наша душа! Дима, благодарим, ты оставил в нашей памяти незабываемый день

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К
Благодарим Влада за невероятно красивые виды и интересную беседу. Во время всей нашей долгой прогулки Влад рассказывал интересные истории и поддерживал диалог. Это точно не «такси» по красивым местам, а
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именно экскурсия, на которой вы сможете в своем темпе увидеть и узнать очень много нового. Это наша вторая экскурсия у организатора Дмитрия, мы в полном восторге. Всем советуем обращаться за экскурсиями именно к нему.

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Е
Экскурсия была - суперская! Брали дополнительно еще заезд в Бухту Стеклянная - 6 часов пролетели незаметно) гид Анна - приятнейшая, интересная девушка, много интересного рассказала и показала. Водила не классическими общими маршрутами, а наиболее видовыми, куда иногда не каждый пройдёт. Дух захватывало от увиденного. Сказать, что мы в восторге - это ничего не сказать! Просто «ВАУ»!!!!!
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С
Мы были на обзорной экскурсии с Виктором, на 5 часов. Нам всё понравилось. Виктор очень внимательный и отзывчивый, по ходу экскурсии выполнил все наши пожелания, а именно: купить морепродукты и вкусно поесть перед вылетом. Виктор очень ответственный и очень эрудированный, не осталось ни одного вопроса без ответа. Спасибо большое! В следующий раз только к нему! 🤩
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В
Дмитрий интересный собеседник с отличным чувством юмора, который показал нам лучшие виды острова Русский. Организация на высшем уровне, быстро списались и обговорили все моменты. Так же получили массу информации о городе и местах которые можно посетить. Единственное что подкачала это погодая, но нам все же удавалось увидеть магию Русского острова
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