1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
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Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
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Сегодня в 15:00
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Индивидуальная
4.5 часа
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
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Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
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от 17 590₽ за всё до 4 чел.
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4 часа
Восемь лучших мест Русского Острова
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от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
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3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Лучшие фотолокации острова Русский
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Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Начало: Заберу из любой точки города
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
- ААнастасия29 мая 2024Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
- ААнастасия28 мая 2024Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
- ООльга20 мая 2024Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
- IInga.zar12 мая 2024Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
- ЕЕвгений8 мая 2024Спасибо гиду Елене за экскурсию
- ААлевтина7 мая 2024Гид Аня много интересного рассказала о Владивостоке, на огромную стопку вопросов от нас очень информативно отвечала, скинула список хороших кафе и ресторанов.
- ЕЕвгений7 мая 2024Отличный формат. Динамично, познавательно.
- ССергей7 мая 2024Спасибо Анне за поездку. Экскурсия на остров Русский была незабываемым приключением! Остров поразил своей природной красотой, и отсутствием людей. Обязательно вернусь сюда снова!
- ААнна3 мая 2024Увлекательный и насыщенный тур по островам с невероятными видами. Несмотря на молодой возраст, гид Константин - настоящий профессионал, обладает глубокими
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Шмидта»
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