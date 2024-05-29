Мыс Шмидта – экскурсии во Владивостоке

Найдено 8 экскурсий в категории «Мыс Шмидта» во Владивостоке, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
79 отзывов
Популярное предложение
Остров Русский и мыс Тобизина: Топ-8 достопримечательностей на внедорожнике
Откройте для себя величие Владивостока: мосты, университетский кампус, бухты и мысы с эксклюзивным гидом
Начало: Заберу вас от вашей гостиницы в пределах центра
Расписание: Ежедневно в 8:00/9:00/10:00 и10:00 и 15:00/16:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
10 мест для фото на Русском Острове
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Русский Остров Владивосток: Топ-10 фото локаций за день
Откройте для себя Русский Остров: эксклюзивный маршрут с лучшими видами для ваших фотографий и впечатлений
Начало: Я заберу вас от вашего отеля в центре города
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 11 999 за всё до 3 чел.
Топ-5 мысов острова Русский
Индивидуальная
4.5 часа
65 отзывов
Топ-5 мысов острова Русский: эксклюзивный тур из Владивостока
Откройте для себя дикую природу и сокровища острова Русский в 5-часовом эксклюзивном путешествии
Начало: Ваше место пребывания во Владивостоке
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
42 отзыва
Эксклюзивный джип тур: Остров Русский, Шкота, мыс Тобизина
Погрузитесь в приключение по крутым скалам и дикой природе Владивостока на индивидуальном джип туре
Начало: Остановка «Центр», Владивосток
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 17 590 за всё до 4 чел.
Восемь лучших мест Русского Острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Восемь лучших мест Русского Острова
Начало: Я заберу вас возле вашего отеля/аппартаментов
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия на о. Русский. Владивостокская крепость
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Лучшие фотолокации острова Русский
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Лучшие фотолокации острова Русский
Начало: Возле вашего отеля в городе Владивостоке
Расписание: Каждый день утром или после обеда
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 900 за всё до 3 чел.
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Лучшие виды и фото Русского острова (с посещением мыса Тобизина)
Начало: Заберу из любой точки города
Расписание: По запросу
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Восемь лучших мест Русского Острова
    Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
    Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере
  • I
    Inga.zar
    12 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!
  • Е
    Евгений
    8 мая 2024
    Топ-5 мысов острова Русский
    Спасибо гиду Елене за экскурсию
  • А
    Алевтина
    7 мая 2024
    Лучшие фотолокации острова Русский
    Гид Аня много интересного рассказала о Владивостоке, на огромную стопку вопросов от нас очень информативно отвечала, скинула список хороших кафе и ресторанов.
  • Е
    Евгений
    7 мая 2024
    Лучшие фотолокации острова Русский
    Отличный формат. Динамично, познавательно.
  • С
    Сергей
    7 мая 2024
    Лучшие фотолокации острова Русский
    Спасибо Анне за поездку. Экскурсия на остров Русский была незабываемым приключением! Остров поразил своей природной красотой, и отсутствием людей. Обязательно вернусь сюда снова!
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
    Увлекательный и насыщенный тур по островам с невероятными видами. Несмотря на молодой возраст, гид Константин - настоящий профессионал, обладает глубокими
    читать дальше

    познаниями в разных областях. За несколько часов мы посетили множество необычных мест. По договорённости с гидом тур можно адаптировать под свои желания и возможности.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Мыс Шмидта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владивостоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике
  2. 10 мест для фото на Русском Острове
  3. Топ-5 мысов острова Русский
  4. Остров Шкота, Русский и мыс Тобизина на внедороднике
  5. Восемь лучших мест Русского Острова
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Самое главное
  3. Мыс Тобизина
  4. Остров Шкота
  5. Кравцовские водопады
  6. Бухта Теляковского
  7. Полуостров Гамова
  8. Набережная
  9. Сафари-парк
  10. Бухта Астафьева
Сколько стоит экскурсия по Владивостоку в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Мыс Шмидта" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 500 до 17 590. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий во Владивостоке на 2024 год по теме «Мыс Шмидта», 283 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам