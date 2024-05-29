Т Татьяна Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Юлии. Это была крутая экскурсия- познавательно, интересно, весело. Впечатлений и эмоций «море». А от красоты мест, которые нам показали, глаза были счастливы 😍 Всем рекомендую 🔥 P.S. Юля, спасибо Вам от девчонок из Нск ❤️

А Анастасия Восемь лучших мест Русского Острова Нам понравилось всё. Экскурсовод Анна провела по самым красивым местам, очень вежлива, внимательно, экскурсия сопроваждалась интересными рассказами о местах посещения и городе Владивостоке.

А Анастасия Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике Константин отличный гид! Рассказал много интересных фактов и историю Владивостока и острова Русский, подстроил экскурсию так, чтобы мы увидели красивейшие места без людей. Не торопил, позволяя насладиться видами. Рекомендуем!

О Ольга Топ 8 достопримечательностей острова Русский + мыс Тобизина на внедорожнике Оооочень крутая экскурсия! С нами была замечательная Юлия, отличный водитель, рассказчик и человек! Приморский край прекрасен. На экскурсии вы сможете ощутить это в полной мере

I Inga.zar Топ-5 мысов острова Русский Были на экскурсии 10.05. Все понравилось. Хорошо организованно, понятно, четко, пунктуально. С нами был гид Богдан. Отличный расказчик, собеседник, фотограф). Красоту мест которую вам будут показывать, не описать, это нужно видеть. Спасибо вам за вашу нужную работу!

Е Евгений Топ-5 мысов острова Русский Спасибо гиду Елене за экскурсию

А Алевтина Лучшие фотолокации острова Русский Гид Аня много интересного рассказала о Владивостоке, на огромную стопку вопросов от нас очень информативно отвечала, скинула список хороших кафе и ресторанов.

Е Евгений Лучшие фотолокации острова Русский Отличный формат. Динамично, познавательно.

С Сергей Лучшие фотолокации острова Русский Спасибо Анне за поездку. Экскурсия на остров Русский была незабываемым приключением! Остров поразил своей природной красотой, и отсутствием людей. Обязательно вернусь сюда снова!