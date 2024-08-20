За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина

Я покажу вам самые красивые места, где получаются невероятные снимки
По знаменитым мостам Владивостока мы доберёмся до острова Русский, где начнётся наше красивое и вкусное путешествие.

Живописные мысы и бухты, пианино на обрыве, смотровые площадки, вид с 2000-рублёвой купюры и интересные рассказы — в программе. И конечно, морская ферма, где вы сможете попробовать свежие морепродукты.
5
1 отзыв
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
За яркими фото и морепродуктами - на остров Русский и мыс Тобизина
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Золотой мост — проедем по нему через бухту Золотой Рог.
  • Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему, мы окажемся на Русском острове.
  • Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.
  • Мыс Тобизина — самый южный мыс острова. Вас ждёт увлекательный пеший маршрут на край земли русской!
  • Бухта Новик — проедем вдоль всей бухты мимо морского побережья.
  • Посёлок Подножье — маршрут будет проходить через самый дальний поселок на Русском острове.
  • Бухта Воевода (морская ферма) — здесь мы сможет отведать самые вкусные и свежие морепродукты прямиком из моря! А также заказать экскурсию по самой ферме.
  • Храм Святого преподобного Серафима Саровского — после фермы при желании заедем в мужской монастырь, сделаем несколько интересных фотографий на фоне часовни.
  • Пианино около обрыва — место для незабываемых кадров.
  • Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.

Организационные детали

  • Можно с детьми (обязательно предупредите заранее, возьмём бустер или детское кресло).
  • Пеший маршрут достаточно несложный — 30–60 минут в одну сторону (2,6 км). В тёплое время можно взять с собой купальные принадлежности и искупаться в Японском море.
  • На мореферме есть кафе, где можно поесть.
  • Также можно заказать экскурсию по самой ферме. Она проходит в составе группы при её наборе и стоит 400 ₽ с человека. Также есть индивидуальная экскурсия за 3200 ₽ (40–60 минут).
  • В стоимость входят фото, в том числе с дрона при благоприятных погодных условиях.
  • Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий. Также дополнительно можно посетить остров Шкота, + 4000 ₽ к стоимости.
  • Если нужно встретить в аэропорту, доплата 2500 ₽.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто.
  • Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 авг 2024
Мыс Тобизина прекрасен в любую погоду, и даже моросящий дождь не может испортить яркие впечатления от видов, которые открываются с моря! Были на экскурсии с гидом Игорем. Огромное ему спасибо
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за интересные рассказы об острове Русский и за его терпение (мы были с ребенком и шли очень медленно по скользкой и размытой дождем дороге). Не смотря на дождик, фотографии у Игоря получились яркие, снимки с наших телефонов были менее красочными. Но главное, конечно, не фото, а впечатления от увиденного. Всем, кто будет во Владивостоке, однозначно рекомендуем поездку на мыс Тобизина. Еще понравилась море ферма, где можно посмотреть, как выращивают устриц, мидии, гребешки, трепанга, а также попробовать эти свежайшие морепродукты в кафе. Все очень вкусно! В завершение экскурсии мы посетили Свято-Серафимовский монастырь с красивой, ухоженной и зеленой территорией. А при выезде с острова сделали фото на фоне моста, изображеного на двухтысячной купюре. Это был один из самых незабываемых дней во Владивостоке!

Мыс Тобизина прекрасен в любую погоду, и даже моросящий дождь не может испортить яркие впечатления отМыс Тобизина прекрасен в любую погоду, и даже моросящий дождь не может испортить яркие впечатления отМыс Тобизина прекрасен в любую погоду, и даже моросящий дождь не может испортить яркие впечатления отМыс Тобизина прекрасен в любую погоду, и даже моросящий дождь не может испортить яркие впечатления отМыс Тобизина прекрасен в любую погоду, и даже моросящий дождь не может испортить яркие впечатления от

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