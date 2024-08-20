По знаменитым мостам Владивостока мы доберёмся до острова Русский, где начнётся наше красивое и вкусное путешествие.
Живописные мысы и бухты, пианино на обрыве, смотровые площадки, вид с 2000-рублёвой купюры и интересные рассказы — в программе. И конечно, морская ферма, где вы сможете попробовать свежие морепродукты.
Живописные мысы и бухты, пианино на обрыве, смотровые площадки, вид с 2000-рублёвой купюры и интересные рассказы — в программе. И конечно, морская ферма, где вы сможете попробовать свежие морепродукты.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Золотой мост — проедем по нему через бухту Золотой Рог.
- Русский мост — самый большой в мире вантовый мост. Проехав по нему, мы окажемся на Русском острове.
- Мыс Вятлина — чудо природы. Остановимся на видовой площадке, пофотографируемся.
- Мыс Тобизина — самый южный мыс острова. Вас ждёт увлекательный пеший маршрут на край земли русской!
- Бухта Новик — проедем вдоль всей бухты мимо морского побережья.
- Посёлок Подножье — маршрут будет проходить через самый дальний поселок на Русском острове.
- Бухта Воевода (морская ферма) — здесь мы сможет отведать самые вкусные и свежие морепродукты прямиком из моря! А также заказать экскурсию по самой ферме.
- Храм Святого преподобного Серафима Саровского — после фермы при желании заедем в мужской монастырь, сделаем несколько интересных фотографий на фоне часовни.
- Пианино около обрыва — место для незабываемых кадров.
- Полуостров Назимова — на обратном пути заедем на смотровую площадку, отсюда открывается вид на мост, как на купюре 2000 рублей.
Организационные детали
- Можно с детьми (обязательно предупредите заранее, возьмём бустер или детское кресло).
- Пеший маршрут достаточно несложный — 30–60 минут в одну сторону (2,6 км). В тёплое время можно взять с собой купальные принадлежности и искупаться в Японском море.
- На мореферме есть кафе, где можно поесть.
- Также можно заказать экскурсию по самой ферме. Она проходит в составе группы при её наборе и стоит 400 ₽ с человека. Также есть индивидуальная экскурсия за 3200 ₽ (40–60 минут).
- В стоимость входят фото, в том числе с дрона при благоприятных погодных условиях.
- Маршрут может быть скорректирован с учётом ваших пожеланий. Также дополнительно можно посетить остров Шкота, + 4000 ₽ к стоимости.
- Если нужно встретить в аэропорту, доплата 2500 ₽.
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто.
- Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте во Владивостоке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов во Владивостоке
Провели экскурсии для 111 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Люблю путешествовать и любоваться природными красотами. Также фотографирую и снимаю видео необычных и красивых мест. Несколько лет провожу экскурсии по всему Приморскому краю. Каждая прогулка — это уникальное путешествие, выстроенное с любовью к деталям и заботой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
20 авг 2024
Мыс Тобизина прекрасен в любую погоду, и даже моросящий дождь не может испортить яркие впечатления от видов, которые открываются с моря! Были на экскурсии с гидом Игорем. Огромное ему спасибо
Входит в следующие категории Владивостока
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