Мы отправимся в двухдневное путешествие, чтобы насладиться настоящей дальневосточной красотой за пределами города и увидеть все самое интересное на юге Приморья.
В центре нашего внимания — побережье полуострова Гамова и Славянки с их живописными бухтами, гротами и островами.
Увидим скалистые берега мыса Парящей черепахи, прогуляемся по экотропе к Кравцовским водопадам и попробуем деликатесы на ферме морепродуктов.
В центре нашего внимания — побережье полуострова Гамова и Славянки с их живописными бухтами, гротами и островами.
Увидим скалистые берега мыса Парящей черепахи, прогуляемся по экотропе к Кравцовским водопадам и попробуем деликатесы на ферме морепродуктов.
Описание экскурсии
Мы покажем Вам все самое интересное на юге Приморья! Что Вас ждет:
- Заповедный полуостров Гамова: белоснежная бухта Астафьева, пеший спуск к необычному гроту в виде черепа, заброшенный военный дельфинарий, остров Томящегося сердца с его шикарными танцующими соснами. Проедем на авто по хребту до бухты Орлинка, откуда открываются шикарные виды на акваторию! Летом возможно купание.
- Кравцовские водопады – уютная экотропа посреди леса.
- Мыс Парящей черепахи – отвесные скалы, головокружительный пейзаж, здесь точно стоит побывать, чтобы почувствовать море!
- Мыс Брюса — пешая прогулка к столбчатому мысу, за которым прячется дом маячника.
- Посещение фермы морепродуктов.
- Море впечатлений от дороги.
- Знакомство с потрясающей природой Южного Приморья.
- Весёлые и не очень истории о больших кошках. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
- При желании можно посетить национальный парк «Земля леопарда».
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Полуостров Гамова
- Бухта Астафьева
- Мыс Брюса
- Мыс Парящей черепахи
- Остров Томящегося сердца
- Бухта Орлинка
- Кравцовские водопады
- Национальный парк «Земля леопарда» (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось, в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных
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О
Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья и осталась довольна! Благодаря вам Владивосток узнали с разных сторон 👍🏻 от встречи в аэропорту до посещения островов! Большое вам спасибо
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