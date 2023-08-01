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Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады

Экскурсия из Владивостока: Заповедный полуостров Гамова и Кравцовские водопады
Мы отправимся в двухдневное путешествие, чтобы насладиться настоящей дальневосточной красотой за пределами города и увидеть все самое интересное на юге Приморья.

В центре нашего внимания — побережье полуострова Гамова и Славянки с их живописными бухтами, гротами и островами.

Увидим скалистые берега мыса Парящей черепахи, прогуляемся по экотропе к Кравцовским водопадам и попробуем деликатесы на ферме морепродуктов.
5
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады

Описание экскурсии

Мы покажем Вам все самое интересное на юге Приморья! Что Вас ждет:

  • Заповедный полуостров Гамова: белоснежная бухта Астафьева, пеший спуск к необычному гроту в виде черепа, заброшенный военный дельфинарий, остров Томящегося сердца с его шикарными танцующими соснами. Проедем на авто по хребту до бухты Орлинка, откуда открываются шикарные виды на акваторию! Летом возможно купание.
  • Кравцовские водопады – уютная экотропа посреди леса.
  • Мыс Парящей черепахи – отвесные скалы, головокружительный пейзаж, здесь точно стоит побывать, чтобы почувствовать море!
  • Мыс Брюса — пешая прогулка к столбчатому мысу, за которым прячется дом маячника.
  • Посещение фермы морепродуктов.
  • Море впечатлений от дороги.
  • Знакомство с потрясающей природой Южного Приморья.
  • Весёлые и не очень истории о больших кошках. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
  • При желании можно посетить национальный парк «Земля леопарда».

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Полуостров Гамова
  • Бухта Астафьева
  • Мыс Брюса
  • Мыс Парящей черепахи
  • Остров Томящегося сердца
  • Бухта Орлинка
  • Кравцовские водопады
  • Национальный парк «Земля леопарда» (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось, в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных
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частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))

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О
Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья и осталась довольна! Благодаря вам Владивосток узнали с разных сторон 👍🏻 от встречи в аэропорту до посещения островов! Большое вам спасибо
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