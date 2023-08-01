Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады

Экскурсия из Владивостока: Заповедный полуостров Гамова и Кравцовские водопады

5
2 отзыва
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Мы отправимся в двухдневное путешествие, чтобы насладиться настоящей дальневосточной красотой за пределами города.

В центре нашего внимания — побережье полуострова Гамова и Славянки с их живописными бухтами, гротами и островами.

Увидим скалистые берега мыса Парящей черепахи, прогуляемся по экотропе к Кравцовским водопадам и попробуем деликатесы на ферме морепродуктов.
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Полуостров Гамова
  • Бухта Астафьева
  • Мыс Брюса
  • Мыс Парящей черепахи
  • Остров Томящегося сердца
  • Грот «Череп»
  • Бухта Орлинка
  • Кравцовские водопады
  • Национальный парк «Земля леопарда» (по желанию)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Южное Приморье за два дня Двухдневный тур по югу Приморья с насыщенной программой. Мы покажем Вам самые живописные места! Что Вас ждет:

  • Заповедный полуостров Гамова: белоснежная бухта Астафьева, пеший спуск к необычному гроту в виде черепа, заброшенный военный дельфинарий, остров Томящегося сердца с его шикарными танцующими соснами. Проедем на авто по хребту до бухты Орлинка, откуда открываются шикарные виды на акваторию! Летом возможно купание.
  • Кравцовские водопады – уютная экотропа посреди леса.
  • Мыс Парящей черепахи – отвесные скалы, головокружительный пейзаж, здесь точно стоит побывать, чтобы почувствовать море!
  • Мыс Брюса — пешая прогулка к столбчатому мысу, за которым прячется дом маячника.
  • Посещение фермы морепродуктов.
  • Море впечатлений от дороги.
  • Знакомство с потрясающей природой Южного Приморья.
  • Весёлые и не очень истории о больших кошках. Важная информация • Экскурсия проводится для группы 1-4 человек, но за дополнительную стоимость можно организовать транспорт для большего количества участников.
  • При желании можно посетить национальный парк «Земля леопарда».

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Проживание
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид свяжется с Вами для уточнения деталей экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
1 авг 2023
За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось, в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))
О
12 июня 2023
Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья и осталась довольна! Благодаря вам Владивосток узнали с разных сторон 👍🏻 от встречи в аэропорту до посещения островов! Большое вам спасибо

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Выездные
Многодневные туры
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