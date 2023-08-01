читать дальше уменьшить частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))

За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось, в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных