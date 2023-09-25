Загадочный остров Шкота

Владивосток: Индивидуальная экскурсия на остров Шкота - встреча с дикой природой

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Пусть остров Шкота не так популярен, как остров Русский, но он точно не уступает своему собрату в красоте природы и живописности видов.

Удовольствие от поездки на остров с дикой природой получат как любители погулять по заброшенным военным объектам, так и те, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов.
Загадочный остров Шкота
Загадочный остров Шкота
Загадочный остров Шкота
Загадочный остров Шкота
Загадочный остров Шкота
Загадочный остров Шкота
Загадочный остров Шкота
Ближайшие даты:
25
сен
26
сен
27
сен
28
сен
29
сен
30
сен
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окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Владивосток
  • Мост Русский
  • Мост Золотой
  • ДВФУ
  • Остров Русский
  • Остров Шкота
  • Японское море
  • Заброшенный маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетКогда речь заходит о природе, то есть одно главное правило «меньше людей – лучше место». Остров Шкота менее популярен, чем остров Русский, но точно не уступает ему морскими видами или красотой природы. Приехать на остров дикой природы стоит и тем, кто любит погулять по заброшенным военным объектам, и тем, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов.
Наша поездка начнется во Владивостоке. Мы проедем по двум красивым вантовым мостам — Золотому (мост через бухту Золотой рог) и Русскому (мост через пролив Босфор Восточный). По пути я расскажу вам о том, как изменился Владивосток с 2012 года. Дорога от города до острова займет примерно 40 минут. После нас ждет переход по небольшой искусственной косе.
Мы пройдем через старый воинский гарнизон, батарею и выйдем к самой живописной части острова. Есть здесь и старый полуразрушенный маяк, где можно сделать красивые фотографии на память.
Организационные моменты• Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки: за день мы пройдем около 8 км. с перепадами высот в 200 метров.
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее).
  • С собой возьмите удобную обувь на хорошей подошве, летом для перехода на косу Шкота — купальники и коралловые тапочки.
  • В экскурсию можно добавить: Ворошиловскую батарею, ферму морепродуктов и Стеклянный пляж.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Я заберу Вас от места проживания.
  • Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. За день мы пройдем около 8 км с перепадами высот в 200 метров.
  • По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • С собой возьмите:
  • Удобную обувь на хорошей подошве
  • Летом для перехода на косу Шкота — купальники и коралловые тапочки
  • Можно добавить:
  • Ворошиловскую Батарею
  • Ферму морепродуктов
  • Стеклянный пляж
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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