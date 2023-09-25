Что вас ждетКогда речь заходит о природе, то есть одно главное правило «меньше людей – лучше место». Остров Шкота менее популярен, чем остров Русский, но точно не уступает ему морскими видами или красотой природы. Приехать на остров дикой природы стоит и тем, кто любит погулять по заброшенным военным объектам, и тем, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов.

Наша поездка начнется во Владивостоке. Мы проедем по двум красивым вантовым мостам — Золотому (мост через бухту Золотой рог) и Русскому (мост через пролив Босфор Восточный). По пути я расскажу вам о том, как изменился Владивосток с 2012 года. Дорога от города до острова займет примерно 40 минут. После нас ждет переход по небольшой искусственной косе.

Мы пройдем через старый воинский гарнизон, батарею и выйдем к самой живописной части острова. Есть здесь и старый полуразрушенный маяк, где можно сделать красивые фотографии на память.

Организационные моменты• Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки: за день мы пройдем около 8 км. с перепадами высот в 200 метров.