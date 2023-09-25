Владивосток: Индивидуальная экскурсия на остров Шкота - встреча с дикой природой
Пусть остров Шкота не так популярен, как остров Русский, но он точно не уступает своему собрату в красоте природы и живописности видов.
Удовольствие от поездки на остров с дикой природой получат как любители погулять по заброшенным военным объектам, так и те, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов.
Удовольствие от поездки на остров с дикой природой получат как любители погулять по заброшенным военным объектам, так и те, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Владивосток
- Мост Русский
- Мост Золотой
- ДВФУ
- Остров Русский
- Остров Шкота
- Японское море
- Заброшенный маяк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетКогда речь заходит о природе, то есть одно главное правило «меньше людей – лучше место». Остров Шкота менее популярен, чем остров Русский, но точно не уступает ему морскими видами или красотой природы. Приехать на остров дикой природы стоит и тем, кто любит погулять по заброшенным военным объектам, и тем, кто хочет насладиться видом бескрайних просторов.
Наша поездка начнется во Владивостоке. Мы проедем по двум красивым вантовым мостам — Золотому (мост через бухту Золотой рог) и Русскому (мост через пролив Босфор Восточный). По пути я расскажу вам о том, как изменился Владивосток с 2012 года. Дорога от города до острова займет примерно 40 минут. После нас ждет переход по небольшой искусственной косе.
Мы пройдем через старый воинский гарнизон, батарею и выйдем к самой живописной части острова. Есть здесь и старый полуразрушенный маяк, где можно сделать красивые фотографии на память.
Организационные моменты• Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки: за день мы пройдем около 8 км. с перепадами высот в 200 метров.
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее).
- С собой возьмите удобную обувь на хорошей подошве, летом для перехода на косу Шкота — купальники и коралловые тапочки.
- В экскурсию можно добавить: Ворошиловскую батарею, ферму морепродуктов и Стеклянный пляж.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я заберу Вас от места проживания.
- Маршрут рассчитан на людей средней физической подготовки. За день мы пройдем около 8 км с перепадами высот в 200 метров.
- По пути можем заехать в магазин и взять с собой легкий перекус, чтобы устроить пикник на берегу моря (об этом сообщите, пожалуйста, заранее)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- С собой возьмите:
- Удобную обувь на хорошей подошве
- Летом для перехода на косу Шкота — купальники и коралловые тапочки
- Можно добавить:
- Ворошиловскую Батарею
- Ферму морепродуктов
- Стеклянный пляж
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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