На мыс Тобизина и остров Шкота с четвероногим гидом

Погрузитесь в мир живописных пейзажей Приморья вместе с гидом и овчаркой Коби. Узнайте больше о регионе и насладитесь незабываемыми видами
Путешествие к мысу Тобизина и острову Шкота обещает быть незабываемым. Гид и его верный спутник, овчарка Коби, проведут вас по живописным местам Приморья.

Вы увидите знаменитые мосты Владивостока, кампус ДВФУ, мыс Шмидта и насладитесь видами на полуостров Тобизина. Прогулка по острову Шкота, часть архипелага императрицы Евгении, станет настоящим приключением. Не упустите возможность увидеть скалу Бритву и арку Трезубец Нептуна
5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐕 Уникальный гид - овчарка Коби
  • 🌉 Знаменитые мосты Владивостока
  • 🏞 Живописные виды Приморья
  • 🏝 Прогулка по острову Шкота
  • 📚 Интересные факты о регионе
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
На мыс Тобизина и остров Шкота с четвероногим гидом© Антон
На мыс Тобизина и остров Шкота с четвероногим гидом© Антон
На мыс Тобизина и остров Шкота с четвероногим гидом© Антон

Что можно увидеть

  • Мосты Владивостока
  • Кампус ДВФУ
  • Мыс Шмидта
  • Полуостров Тобизина
  • Остров Шкота
  • Скала Бритва
  • Арка Трезубец Нептуна

Описание экскурсии

По пути к островам мы проедем по знаменитым мостам Владивостока. Расскажу, как люди раньше добирались до отдалённых районов города.

Посмотрим на кампус ДВФУ — академический форпост страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Посетим мыс Шмидта, откуда насладимся видами на живописный полуостров Тобизина, мыс Вятлина и бухту Карпинского.

Проследуем к мысу Тобизина — одному из самых узнаваемых мест Приморского края. Обрывистые скальные берега мыса достигают высоты 40 метров.

Затем отправимся к необитаемому острову Шкота — части архипелага императрицы Евгении в Японском море. С Русским островом он связан узкой косой, которая большую часть времени находится под водой.

Увидим скалу Бритву, арку Трезубец Нептуна и одинокий маяк на краю утёса.

С самыми отважными можем спуститься по канату на дикий пляж.

Организационные детали

  • Между локациями перемещаемся на комфортабельном авто Toyota Hilux Surf
  • В пределах города забираю вас от места проживания и возвращаю обратно. Трансфер из пригорода оговаривается индивидуально

Важное о маршруте

  • Нам предстоит пройти пешком около 12 км по пересечённой местности. Поэтому трезво оценивайте силы — свои и ваших детей, если планируете брать их с собой
  • Присутствие собаки оговаривается. Вы можете взять своих питомцев — в этом случае Коби не будет составлять нам компанию
  • Перекус и воду лучше взять с собой, либо можно по пути заехать в магазин (питание вы оплачиваете самостоятельно)
  • Возможна корректировка маршрута исходя из ваших пожеланий

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид во Владивостоке
Провёл экскурсии для 24 туристов
Всем привет! С 2015 года я активно исследовал родной край и изучал его историю. В какой-то момент мне этого стало недостаточно, и я решил, что хочу и могу делиться красотой Приморья с вами! А если вы пожелаете, то навстречу приключениям мы можем отправиться в компании моего верного четвероногого друга — Коби.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Е
Евгения
10 ноя 2025
Прекрасное путешествие, одно из ярчайших впечатлений за последние годы. Остров Русский, мыс Тобизина, скала Бритва, шикарные (нет, шикааааааааарныеееееее) виды 😍 на заливы, скалы, волны, небо!
Трансфер на внедорожнике - добирались до таких мест, где остальные только пешком 👍, амуниция для перехода вброд 🐾, интересные факты по пути следования 🧐, внимание к деталям и компания двух замечательных ребят - Антона и Коби.
Спасибо!!!
Екатерина
Екатерина
8 ноя 2025
Антон и его пушистый гид-ассистент Коби просто потрясающая компания для прогулки по таким шикарным местам 😍 Прекрасный был день, столько красоты посмотрела, и столько нового узнала🥹🥰 Однозначно рекомендую такой формат, и надеюсь у Антона появятся здесь еще экскурсии, обязательно вернусь еще
Наталья
Наталья
30 сен 2025
30.09.25 прошла наша экскурсия. Самые лучшие впечатления. Мыс Тобизина завораживает видами. Ну а на о. Шкота можно получить массу эмоций пройдя по гребню до мыса Бритва или спустившись почти по отвесной скале на пляж(при желании). А четвероногий гид Коби покорил нас своим обаянием.
Лариса
Лариса
30 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Антону и его четвероногому другу Коби. Экскурсия была очень насыщенной и познавательной. Антон и его друг Коби нашли подход к каждому участнику и время пролетело незаметно. Спасибо за незабываемые впечатления и за то, что показали нам всю красоту Приморского края. Было очень интересно, спасибо!
Alex
Alex
21 сен 2025
Если вы впервые в городе Владивосток или никогда не были в его окрестностях, то вам обязательно нужно съездить на эту экскурсию! Потрясающие виды влюбляют в себя за несколько секунд! А
гид Антон вам их покажет с лучших ракурсов которые только могут быть! Приятно находится рядом и общаться с человеком который по настоящему любит место где живет и очень хочет чтобы его полюбили и гости города. Это конечно же получается на все 100 процентов. После экскурсии часто задаешься вопросом- «почему этот город не является городом курортом?». Конец сентября - можно купаться в теплом море и загорать на пляжу. Ну и конечно верный друг Антона - собака Коби, принесет вам море эмоций и защитит от всей живности которая шуршит в кустах:)
Большое спасибо Антону и его другу, эмоции и воспоминания которые останутся на долгие годы!

Н
Наталья
19 авг 2025
невероятная экскурсия в приятнейшей компании с элементами приключения, красивые виды, интересный рассказ Антона, 5 из 5!
В
Вера
11 авг 2025
Гиду спасибо за насыщенный эмоциями день! Экскурсия великолепная! Виды шикарнейшие!
И
Ирина
9 июл 2025
Отличная экскурсия. Антон очень приятный и знающий человек, с которым приятно провести день, составил программу в соответствии с нашими пожеланиями.
К
Ксения
13 апр 2025
Маршрут понравился, подойдет для любителей много ходить. Отдельный восторг вызвал пляж на острове Шкота, к которому спускаться надо было по веревке. Пес классный - лайк, подписка)
