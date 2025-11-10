Путешествие к мысу Тобизина и острову Шкота обещает быть незабываемым. Гид и его верный спутник, овчарка Коби, проведут вас по живописным местам Приморья. Вы увидите знаменитые мосты Владивостока, кампус ДВФУ, мыс Шмидта и насладитесь видами на полуостров Тобизина. Прогулка по острову Шкота, часть архипелага императрицы Евгении, станет настоящим приключением. Не упустите возможность увидеть скалу Бритву и арку Трезубец Нептуна

Ваш гид во Владивостоке

Описание экскурсии

По пути к островам мы проедем по знаменитым мостам Владивостока. Расскажу, как люди раньше добирались до отдалённых районов города.

Посмотрим на кампус ДВФУ — академический форпост страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Посетим мыс Шмидта, откуда насладимся видами на живописный полуостров Тобизина, мыс Вятлина и бухту Карпинского.

Проследуем к мысу Тобизина — одному из самых узнаваемых мест Приморского края. Обрывистые скальные берега мыса достигают высоты 40 метров.

Затем отправимся к необитаемому острову Шкота — части архипелага императрицы Евгении в Японском море. С Русским островом он связан узкой косой, которая большую часть времени находится под водой.

Увидим скалу Бритву, арку Трезубец Нептуна и одинокий маяк на краю утёса.

С самыми отважными можем спуститься по канату на дикий пляж.

Организационные детали

Между локациями перемещаемся на комфортабельном авто Toyota Hilux Surf

В пределах города забираю вас от места проживания и возвращаю обратно. Трансфер из пригорода оговаривается индивидуально

