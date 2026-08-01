Отправляемся на прогулку по полуострову Эгершельд и на экскурсию по Корабельной набережной.
Исследуем Назимовскую батарею на о-ве Русский, устроим фотосессию на Орлином гнезде (видовая площадка) и завершим наш тур на экскурсии по «Миллионке».
Исследуем Назимовскую батарею на о-ве Русский, устроим фотосессию на Орлином гнезде (видовая площадка) и завершим наш тур на экскурсии по «Миллионке».
Описание экскурсииЧто вас ожидает: На экскурсии мы узнаем историю основания города, восхитимся морскими панорамами, послушаем интересные истории, «прогуляемся» по историческому прошлому Китая во Владивостоке, разгадаем кроссворд и не только. П-ов Эгершельд — Корабельная набережная — видовая площадка —Назимовская батарея с видом на Русский остров — площадка сопка «Орлиное Гнездо» — Китайский квартал в центре Владивостока. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Владивостока
- П-ов Эгершельд
- Корабельная набережная
- Назимовская батарея
- Остров Русский
- Видовая площадка «Орлиное гнездо»
- Китайский квартал «Миллионка»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Питание, доп. расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Светланская 20, Владивосток
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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