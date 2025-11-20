Этот тур – не просто путешествие, а настоящее приключение, наполненное вкусами, эмоциями и незабываемыми моментами! Готовы отправиться в гастрономический рай Приморья? Тогда вперёд!
Программа тура по дням
Прибытие во Владивосток. Приветственный обед и знакомство с городом
Рекомендован рейс Москва — Владивосток, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑5802. Вылет в 19:40, прилет в 11:35.
Если вы прилетаете другим рейсом, то индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля будет стоить 4 000 руб. за легковое авто для 2-3 человек.
Мы встречаем вас в международном аэропорту Владивостока, едем в город и заселяемся в наш отель в центре.
Первые 4 ночи нашего путешествия мы проведем в новом четырёхзвёздочном отеле, расположенном на 16-17 этажах отеля Novotel недалеко от исторического центра города.
Для вас забронированы улучшенные номера с панорамным видом на Владивосток.
В номере вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем после перелета и отправляемся на приветственный обед.
Нас будут ждать в паназиатском ресторане, который считается визитной карточкой всего Дальнего Востока.
Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов является обладателем премии «Шеф-повар года» на Дальнем Востоке по версии WhereToEat и звания лучшего шеф-повара Дальнего Востока премии «Завтрак Шефа».
Команда ресторана собрала кулинарные традиции Японии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Сингапура и добавила в них дальневосточный колорит и авторское прочтение.
Все предметы интерьера произведены дальневосточными мастерами.
Первым курсом нам подадут приморского живого гребешка, которого вручную собирают водолазы со специальных лодок-кунгасов.
За день два водолаза могут выловить не более 500-600 раковин.
Вторым курсом мы попробуем дальневосточного трепанга с соусом из желтых томатов на подушке из кольраби.
Идеальной парой к этому блюду станет бокал белого сухого Шардоне.
Следующим курсом нас ждет гастрономическое открытие — глубоководный палтус с фалангой камчатского краба и красной икрой кижуча в соусе на основе козьего сыра.
В завершение обеда нам подадут нежный муссовый десерт «Судьба дракона» под тонкой скорлупой из темного шоколада с начинкой из мандарина каламанси.
Питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
После обеда мы отправляемся на знакомство с городом.
Владивосток расположился на сопках и имеет сложный рельеф, но именно он дает возможность насладиться невероятными видами на самых красивых смотровых!
Вместе с гидом мы прогуляемся по центру, выйдем на Корабельную набережную, посмотрим Морской вокзал и спустимся к маяку Токаревского.
Долго ходить не будем, пешие прогулки чередуем с передвижением на комфортном микроавтобусе.
Завершением нашей прогулки станет смотровая площадка на сопке Орлиное гнездо, откуда открывается невероятный вид на исторический центр, бухту Золотой Рог и Золотой мост.
После прогулки возвращаемся в наш отель и отдыхаем.
Завтра мы продолжим знакомство с Владивостоком!
Гастрономический мастер-класс, китайский квартал Миллионка, крафтовая пивоварня и встреча заката на яхте
Сегодня завтракаем в нашем отеле (к слову, завтраки проходят в одном из лучших ресторанов города!) и отправляемся на прогулку в исторический китайский квартал.
Миллионка — настоящий чайна-таун, где раньше были китайские мафиози, а теперь это арт-квартал в центре Владивостока.
Мы прогуляемся по району вместе с нашим гидом, который расскажет об эпохе, когда здесь проживали китайцы, и покажет исторические снимки.
Сейчас здесь много модных заведений, ресторанов, баров, и мы заглянем в одну рюмочную, в которой представлено более 50 различных настоек — от классических до откровенной экзотики. Предлагаем попробовать по рюмочке!
Затем нас будут ждать в школе дальневосточной кухни на вкусном и познавательном гастрономическом мастер-классе.
Это не просто школа, а настоящий кулинарный клуб, который объединил интересных людей, увлечённых гастрономией. На мастер-классе тепло не только от плит, но и от сердец.
Сегодня на мастер-классе под руководством шеф-повара мы будем готовить блюда тайской кухни — ароматный том ям и спринг роллы с трубачом, а также самое популярное блюдо Сиама — пад тай.
Это классическое и очень вкусное блюдо из обжаренной рисовой вермишели с овощами, креветками и ракушками из Японского моря, приправленное ароматным соусом.
Запах креветок и тамаринда, которым пропитан воздух на мастер-классе, мысленно переносит в Таиланд, в эту теплую и дружелюбную азиатскую страну.
Готовим блюда под руководством шеф-повара, общаемся и наслаждаемся!
В завершении мастер-класса нам всем подарят приятные сувениры и именные сертификаты о прохождении курса.
После мастер-класса нас будут ждать на производстве дальневосточного пива.
Что еще так гармонирует с жарким летним днем, как вечерняя дегустация холодного свежесваренного пива?
Для нас проведут экскурсию по производству и затем пригласят на дегустацию основных сортов.
Не спеша дегустируем и едем дальше!
В это время в морском порту нас уже будет ждать яхта, на которой мы отправимся в путешествие по самым красивым бухтам Владивостока, чтобы встретить один из самых живописных закатов!
На яхте нам будут предложены рыбные закуски, канапе, десерты и охлажденное игристое.
Проходим под Золотым мостом в золотой час!
После прогулки возвращаемся в отель, отдыхаем.
Завтра отправляемся в путешествие на остров Русский!
Остров Русский, купание в Японском море и ужин в японском ресторане
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на насыщенный день!
Сегодня мы отправимся на знаменитый остров Русский.
Дорога на остров проходит по вантовому мосту с самым большим пролетом в мире. Именно этот мост изображен на купюре 2000 рублей.
Остановимся на смотровой площадке сфотографироваться на фоне этого красавца!
Пересекаем пролив Босфор Восточный и оказываемся на острове Русский.
Мы увидим один из самых крупных океанариумов в мире — Приморский и кампус Дальневосточного федерального университета.
На острове есть несколько батарей, бывших военных сооружений и укреплений, и мы сделаем остановку, чтобы посмотреть некоторые из них.
Отправляемся на обед в один из лучших морских ресторанов дальневосточной кухни, специализирующийся на морепродуктах Японского моря.
На закуску нам подадут дегустационный сет — приморские устрицы, морские ежи и гребешки с чиабаттой с зеленым маслом.
Хорошим дополнением к морским деликатесам станет бокал сухого Совиньон Блана.
На горячее нам подадут осьминога на гриле с запеченным картофелем, тыквенным пюре и соусом песто. Осьминог всегда имеет лёгкий привкус моря и приятную, деликатную сладость.
Завершающим аккордом станет чизкейк от шефа «Сырная тарелка» с японским зеленым чаем.
После обеда отправляемся в заповедные уголки острова Русский.
Мы посетим мыс Тобизина и перейдем по перешейку на остров Шкота.
Географические названия здесь потрясающие, смотрите сами: мы находимся на архипелаге Императрицы Евгении в заливе Петра Великого!
Обязательно искупаемся в Японском море в одной из бухт.
Пляжи здесь песчаные, спуск в воду спокойный и приятный, а сама вода очень чистая!
Ближе к вечеру мы возвращаемся во Владивосток.
Нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов японской кухни!
В основе меню – свежайшие сезонные продукты extra премиального качества, которые доставляются из Японии прямо на кухню.
Вначале мы продегустируем различные виды сашими в сопровождении бокала игристого.
Также нам подадут салат с овощами и манго на рисовой бумаге.
Основное блюдо вечера — стейк из угольной рыбы с соусом мисо-юдзу.
Угольная рыба — редкий деликатес, который по достоинству оценят гурманы. Своим названием она обязана характерному окрасу с синим отливом.
Завершим ужин традиционным японским десертом — нежнейшими моти с клубникой и манго.
Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем.
Завтра нас ждет насыщенный день в море!
Тур на яхте к островам Японского моря, лежбище морских котиков, рыбалка и барбекю-пикник
Сегодня после завтрака отправляемся в морской порт.
Нас будет ждать белоснежная яхта, на которой мы отправимся в морское путешествие.
На борту будут приветственные закуски и игристое.
Мы выйдем из бухты Золотой Рог, пройдем под Русским мостом и отправимся на восток (здесь говорят «на север»).
Пересечем весь Уссурийский залив!
Сначала мы высадимся на острове Аскольд, на котором совершим небольшую прогулку, чтобы полюбоваться его красотой.
Дальше пройдем через небольшой архипелаг скал и кекуров, посмотрим на милых морских котиков, которые устраивают здесь свои лежбища.
Затем мы отойдем немного в море, и желающие смогут взять удочки. Тем более ловить здесь есть что: камбала, скумбрия, сельдь, навага!
Рыбачим и высаживаемся на следующем острове — Путятина. Здесь нас ждет прогулка по острову и купание в лазурной бухте.
Пока будем гулять, помощник капитана и сопровождающий приготовят вкусный барбекю-пикник: запеченные на углях стейки из пойманной рыбы, тарталетки с красной икрой, подадут слабосоленую и копченую рыбку.
Стол накрыт прямо на свежем воздухе, вокруг красивые виды дальневосточной природы и Японское море.
Обедаем, общаемся и рассказываем друг другу о приключениях из своих путешествий.
После обеда отправляемся в обратный путь до Владивостока.
Ужинаем сегодня в панорамном ресторане с видом на бухту на высоте 207 метров над уровнем моря.
Сегодня мы будем пробовать мясные деликатесы из дичи и мяса дальневосточной тайги.
Вначале нам подадут тартар из лося с горчично-манговым соусом.
Главным блюдом ужина станет филе оленины с тыквенным пюре и карамелизованными грибами.
На десерт попробуем кокосовое мороженое с шоколадными трубочками и фисташковым кремом.
Джип-тур на полуостров Гамова, скалистые берега, вечнозеленые сосны и самая южная часть Приморья
Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в одно из самых красивых мест Приморья — полуостров Гамова.
Он находится на юге Приморского края в Хасанском районе. Эти места — одни из самых красивых на всем Дальнем Востоке!
Полуостров покрыт красивейшими соснами, которые занесены в Красную книгу и являются дальневосточным эндемиком.
Эти деревья, согласно легендам, волшебные и обладают доброй силой: достаточно обнять сосну от всей души, как они заберут все негативные эмоции и зарядят позитивной энергетикой.
На полуострове несколько смотровых точек и мест, в которых мы будем останавливаться.
Обязательно спустимся к воде и искупаемся. Лагуны и бухты здесь потрясающего небесно-голубого оттенка!
На одной из остановок мы устроим пикник: приготовим на углях белую рыбку и овощи. На столах также будут красавцы крабы!
С собой у нашей команды будут сыры из владивостокской сыроварни и белое сухое вино.
Обедаем в красивейшем месте!
После обеда едем дальше.
Сегодня мы остановимся в отеле на берегу моря, где каждый мыс вокруг назван необычно благодаря своей природной красоте: «берег парящей черепахи», «пьющий верблюд», «дрейфующий крокодил».
Немного отдыхаем в номерах и встречаемся на заключительный ужин в ресторане отеля.
Начнем наш ужин с тартара из дальневосточного гребешка с форелью.
Затем на горячее шеф-повар подаст гребешка, но уже запеченного, с креветками в бамбуковом соусе. Блюда сопровождаются бокалом ароматного Рислинга.
На десерт нам подадут тарт с дикой малиной и ягодным мороженым и горячий чай на травах.
Наслаждаемся и после ужина возвращаемся в наш отель.
Завершение программы
Сегодня после завтрака у вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться в бассейне с морской водой на территории комплекса или сходить в сауну.
Ближе к обеду мы выезжаем во Владивосток.
Мы заедем на рыбный рынок, чтобы вы смогли купить в дорогу местные деликатесы и сувениры с собой.
Вечером мы проводим вас в аэропорт.
Подробнее про рекомендованные рейсы в разделе «Важно знать».
Счастливых и полных новых впечатлений!
Проживание
В туре предусмотрено проживание во Владивостоке и п. Славянка (побережье Японского моря).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в рублях:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Отель New Living 4* (4 ночи) и отель Теплое море (1 ночь)
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|232 000
|265 000
Варианты проживания
Отель Теплое море
Отель «Теплое море» находится в посёлке Славянка, на побережье Японского моря.
Он расположен на возвышенности, откуда открывается живописный вид на море и острова.
Отель New Living 4
Современный отель, расположенный на 16-17 этажах отеля Novotel, недалеко от исторического центра.
Для гостей тура забронированы улучшенные номера с панорамным видом на Владивосток.
Завтраки проходят в одном из лучших ресторанов города — Zuma.
Расстояние до аэропорта составляет 35,7 км, а до железнодорожного вокзала — 1 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных отелях в центре Владивостока и на побережье Японского моря в п. Славянка
- Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 4 обеда, 1 гастрономический мастер-класс, 3 ужина)
- Все экскурсии с местными гидами
- Обзорные экскурсии по Владивостоку и острову Русский
- Посещение острова Путятина и Аскольд и лежбище морских котиков
- Морская прогулка на яхте с выходом в открытое море
- Джип-тур на заповедный полуостров Гамова
- Встреча и проводы в аэропорт (для рекомендованных рейсов)
- Сопровождающий на протяжении всего тура
- Трансферы в рамках тура на комфортных микроавтобусах
- Подарки всем участникам тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Питание вне программы и ужины в 1 и 2 дни тура
- Индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля - 4 000 руб. за легковое авто для 2-3 человек
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли поехать с ребёнком?
Конечно. Ограничение по возрасту — не менее 6 лет.
Какое питание входит в тур?
В программу входят:
- обеды / ужины в лучших ресторанах региона с шеф-поварами года в разных номинациях, всегда с винным сопровождением);
- все завтраки в отелях;
- обеды-пикники с деликатесами и винным сопровождением в день морской прогулки и в день джип-тура на полуостров Гамова;
- фуршет с закусками и игристым на корабле и встреча заката;
- дегустация пива на пивоварне с закусками;
- приветственный комплимент в номере в первый день тура по прилету.
В стоимость тура не входит ужин в 1 день тура (свободный вечер/отдых) и ужин в 2 день тура (вечером будет морская прогулка с фуршетом и игристым).
Какие рейсы рекомендованы для тура?
Для заезда 23–28 июня.
Туда:
Москва — Владивосток, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑5802.
Вылет 22 июня 19:40, прилет 23 июня 11:35.
Обратно:
Владивосток — Москва, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑5803.
Вылет 28 июня 13:40, прилет 28 июня 16:20.
Для заезда 22–27 июля.
Туда:
Москва — Владивосток, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑5802.
Вылет 21 июля 19:40, прилет 22 июля 11:35.
Обратно:
Владивосток — Москва, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑5803.
Вылет 27 июля 13:40, прилет 27 июля 16:20.
Для заезда 16–21 августа.
Туда:
Москва — Владивосток, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑5802.
Вылет 15 августа 19:40, прилет 16 августа 11:35.
Обратно:
Владивосток — Москва, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑1727.
Вылет 21 августа 15:45, прилет 21 августа 17:30.