1 день

Прибытие во Владивосток. Приветственный обед и знакомство с городом

Рекомендован рейс Москва — Владивосток, а/к «Аэрофлот», рейс SU‑5802. Вылет в 19:40, прилет в 11:35.

Если вы прилетаете другим рейсом, то индивидуальный трансфер от аэропорта до отеля будет стоить 4 000 руб. за легковое авто для 2-3 человек.

Мы встречаем вас в международном аэропорту Владивостока, едем в город и заселяемся в наш отель в центре.

Первые 4 ночи нашего путешествия мы проведем в новом четырёхзвёздочном отеле, расположенном на 16-17 этажах отеля Novotel недалеко от исторического центра города.

Для вас забронированы улучшенные номера с панорамным видом на Владивосток.

В номере вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем после перелета и отправляемся на приветственный обед.

Нас будут ждать в паназиатском ресторане, который считается визитной карточкой всего Дальнего Востока.

Бренд-шеф ресторана Егор Анисимов является обладателем премии «Шеф-повар года» на Дальнем Востоке по версии WhereToEat и звания лучшего шеф-повара Дальнего Востока премии «Завтрак Шефа».

Команда ресторана собрала кулинарные традиции Японии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Сингапура и добавила в них дальневосточный колорит и авторское прочтение.

Все предметы интерьера произведены дальневосточными мастерами.

Первым курсом нам подадут приморского живого гребешка, которого вручную собирают водолазы со специальных лодок-кунгасов.

За день два водолаза могут выловить не более 500-600 раковин.

Вторым курсом мы попробуем дальневосточного трепанга с соусом из желтых томатов на подушке из кольраби.

Идеальной парой к этому блюду станет бокал белого сухого Шардоне.

Следующим курсом нас ждет гастрономическое открытие — глубоководный палтус с фалангой камчатского краба и красной икрой кижуча в соусе на основе козьего сыра.

В завершение обеда нам подадут нежный муссовый десерт «Судьба дракона» под тонкой скорлупой из темного шоколада с начинкой из мандарина каламанси.

Питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

После обеда мы отправляемся на знакомство с городом.

Владивосток расположился на сопках и имеет сложный рельеф, но именно он дает возможность насладиться невероятными видами на самых красивых смотровых!

Вместе с гидом мы прогуляемся по центру, выйдем на Корабельную набережную, посмотрим Морской вокзал и спустимся к маяку Токаревского.

Долго ходить не будем, пешие прогулки чередуем с передвижением на комфортном микроавтобусе.

Завершением нашей прогулки станет смотровая площадка на сопке Орлиное гнездо, откуда открывается невероятный вид на исторический центр, бухту Золотой Рог и Золотой мост.

После прогулки возвращаемся в наш отель и отдыхаем.

Завтра мы продолжим знакомство с Владивостоком!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160