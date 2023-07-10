У нас будет целый день, чтобы увидеть невероятные места Приморья.



Отдохнем на белоснежных пляжах, насладимся видами со скал Долины Атлантов, отправимся на безлюдный мыс Пассека, чтобы воочию понаблюдать за красотой природы.



После в сопровождении гида вы отправитесь на обзорную экскурсию по Находке — поверьте, морскому городу есть, что вам показать.