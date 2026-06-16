Сегодня в нашей программе город-порт Находка, прогулки по видовым площадкам с панорамами Японского моря, посещение маяка-часовни Фёдора Конюхова и отдых на знаменитых пляжах Ливадии. По дороге вы узнаете историю приморских городов, услышите местные легенды и увидите места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.

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Описание экскурсии

Путешествие по живописному Приморью

Дорога станет частью экскурсии: вы увидите приморские сопки, посёлки и морские пейзажи, а гид познакомит вас с историей и особенностями региона.

Панорамные виды Находки

Сделаете остановку у въездной стелы города и посетите лучшие смотровые площадки с видами на бухты, порт и побережье Японского моря.

Знакомство с городом-портом

Проедете по главной улице Находки, увидите городскую набережную, узнаете, как развивался один из крупнейших портов Дальнего Востока.

Монумент «Скорбящая мать»

Посетите один из самых известных памятников города и насладитесь впечатляющей панорамой Находкинского залива.

Храм Святого Максима Исповедника

Увидите необычный храм в греческо-афонском стиле с красивой архитектурой и мозаичными иконами.

Камень дружбы Находка — Майдзуру

Узнаете о международных связях города и посетите знаковое место, посвящённое дружбе России и Японии.

Легенды сопок Брат и Сестра

Услышите одну из самых известных приморских легенд и узнаете, почему эти вершины стали символами региона.

Маяк-часовня Фёдора Конюхова

Пройдёте по живописной тропе вдоль берега к единственному на Дальнем Востоке маяку-часовне, расположенному на мысе Пещурова.

Виды на залив Восток

Насладитесь морскими пейзажами, открывающимися с мыса, и сделаете впечатляющие фотографии на фоне бескрайнего моря.

Отдых на пляжах Ливадии

Проведёте несколько часов на одном из самых красивых морских побережий Приморья с прозрачной водой, мягким песком и зелёными сопками.

Организационные детали