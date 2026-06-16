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Находка, Ливадия и маяк-часовня: большое путешествие по Приморью

Портовый город, легенды сопок, морские панорамы и лучшие пляжи Дальнего Востока - из Владивостока
Сегодня в нашей программе город-порт Находка, прогулки по видовым площадкам с панорамами Японского моря, посещение маяка-часовни Фёдора Конюхова и отдых на знаменитых пляжах Ливадии.

По дороге вы узнаете историю приморских городов, услышите местные легенды и увидите места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.
Находка, Ливадия и маяк-часовня: большое путешествие по Приморью
Находка, Ливадия и маяк-часовня: большое путешествие по Приморью
Находка, Ливадия и маяк-часовня: большое путешествие по Приморью

Описание экскурсии

Путешествие по живописному Приморью
Дорога станет частью экскурсии: вы увидите приморские сопки, посёлки и морские пейзажи, а гид познакомит вас с историей и особенностями региона.

Панорамные виды Находки
Сделаете остановку у въездной стелы города и посетите лучшие смотровые площадки с видами на бухты, порт и побережье Японского моря.

Знакомство с городом-портом
Проедете по главной улице Находки, увидите городскую набережную, узнаете, как развивался один из крупнейших портов Дальнего Востока.

Монумент «Скорбящая мать»
Посетите один из самых известных памятников города и насладитесь впечатляющей панорамой Находкинского залива.

Храм Святого Максима Исповедника
Увидите необычный храм в греческо-афонском стиле с красивой архитектурой и мозаичными иконами.

Камень дружбы Находка — Майдзуру
Узнаете о международных связях города и посетите знаковое место, посвящённое дружбе России и Японии.

Легенды сопок Брат и Сестра
Услышите одну из самых известных приморских легенд и узнаете, почему эти вершины стали символами региона.

Маяк-часовня Фёдора Конюхова
Пройдёте по живописной тропе вдоль берега к единственному на Дальнем Востоке маяку-часовне, расположенному на мысе Пещурова.

Виды на залив Восток
Насладитесь морскими пейзажами, открывающимися с мыса, и сделаете впечатляющие фотографии на фоне бескрайнего моря.

Отдых на пляжах Ливадии
Проведёте несколько часов на одном из самых красивых морских побережий Приморья с прозрачной водой, мягким песком и зелёными сопками.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону занимает около 3 часов
  • Обед не входит в стоимость
  • Последовательность локаций может меняться
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 14 лет5000 ₽
Стандартный5500 ₽
Пенсионеры5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как
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любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!

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