Находка, Ливадия и маяк-часовня: большое путешествие по Приморью
Портовый город, легенды сопок, морские панорамы и лучшие пляжи Дальнего Востока - из Владивостока
Сегодня в нашей программе город-порт Находка, прогулки по видовым площадкам с панорамами Японского моря, посещение маяка-часовни Фёдора Конюхова и отдых на знаменитых пляжах Ливадии.
По дороге вы узнаете историю приморских городов, услышите местные легенды и увидите места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.
Описание экскурсии
Путешествие по живописному Приморью Дорога станет частью экскурсии: вы увидите приморские сопки, посёлки и морские пейзажи, а гид познакомит вас с историей и особенностями региона.
Панорамные виды Находки Сделаете остановку у въездной стелы города и посетите лучшие смотровые площадки с видами на бухты, порт и побережье Японского моря.
Знакомство с городом-портом Проедете по главной улице Находки, увидите городскую набережную, узнаете, как развивался один из крупнейших портов Дальнего Востока.
Монумент «Скорбящая мать» Посетите один из самых известных памятников города и насладитесь впечатляющей панорамой Находкинского залива.
Храм Святого Максима Исповедника Увидите необычный храм в греческо-афонском стиле с красивой архитектурой и мозаичными иконами.
Камень дружбы Находка — Майдзуру Узнаете о международных связях города и посетите знаковое место, посвящённое дружбе России и Японии.
Легенды сопок Брат и Сестра Услышите одну из самых известных приморских легенд и узнаете, почему эти вершины стали символами региона.
Маяк-часовня Фёдора Конюхова Пройдёте по живописной тропе вдоль берега к единственному на Дальнем Востоке маяку-часовне, расположенному на мысе Пещурова.
Виды на залив Восток Насладитесь морскими пейзажами, открывающимися с мыса, и сделаете впечатляющие фотографии на фоне бескрайнего моря.
Отдых на пляжах Ливадии Проведёте несколько часов на одном из самых красивых морских побережий Приморья с прозрачной водой, мягким песком и зелёными сопками.
Организационные детали
Дорога в одну сторону занимает около 3 часов
Обед не входит в стоимость
Последовательность локаций может меняться
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети до 14 лет
5000 ₽
Стандартный
5500 ₽
Пенсионеры
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Борцов Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов во Владивостоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6182 туристов
Мы занимались индивидуальными экскурсиями более 20 лет. И решили, что хотим дать большему количеству людей возможность увидеть прекрасный Владивосток нашими глазами, познакомить с ним и влюбить в него так, как читать дальшеуменьшить
любим его мы. Если вы провели во Владивостоке хотя бы один день с нами, значит, ещё не раз вернетесь сюда. А мы вас с радостью встретим снова, потому что воспринимаем гостей как друзей. И нам всегда есть чем вас удивить!
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