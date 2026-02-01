Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
2 мар в 08:00
9 мар в 08:00
29 900 ₽ за человека
Индивидуальная перезагрузка в шале из сруба на берегу заповедной бухты Петрова. Всё включено
Отдохнуть у Японского моря и на острове Петрова, поговорить о тиграх, маралах, драконах и чжурчжэнях
Начало: Владивосток, 8:00, место по договорённости
2 мар в 08:00
5 мар в 08:00
120 000 ₽ за человека
Из Владивостока в Хуньчунь на автобусе с переводчиком
Побывать в городе, где говорят по-русски и готовят по-корейски, и найти занятие на свой вкус
Начало: Автовокзал Владивостока, 4:00
27 фев в 04:00
28 фев в 04:00
8500 ₽ за человека
