Индивидуальная перезагрузка на берегу заповедной бухты Петрова
Отдохнуть у Японского моря и на острове Петрова, поговорить о тиграх, маралах, драконах и чжурчжэнях
Начало: Владивосток, 8:00, место по договорённости
10 сен в 08:00
14 сен в 08:00
80 000 ₽ за человека
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
7 сен в 08:00
14 сен в 08:00
34 700 ₽ за человека
На автобусе в город трёх границ - Хуньчунь
Тур из Владивостока с гидом-переводчиком и отелем с завтраками
Начало: Владивосток, остановка "Улица Баляева" / остановка...
4 авг в 04:00
6 авг в 04:00
18 350 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «На праздники»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур во Владивостоке в июле 2026
Сейчас во Владивостоке в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 18 350 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2026 год на праздники, 22 ⭐ отзыва, цены от 18350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь