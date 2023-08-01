Бухта Астафьева – туры во Владивостоке

Найдено 3 тура в категории «Бухта Астафьева» во Владивостоке, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
10 июля в 07:30
13 авг в 07:30
33 000 за человека
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
🚗 На машине
🚤 На катере
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
120 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
    За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось,
    читать дальше

    в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))

  • О
    Ольга
    12 июня 2023
    Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
    Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья
    читать дальше

    и осталась довольна! Благодаря вам Владивосток узнали с разных сторон 👍🏻 от встречи в аэропорту до посещения островов! Большое вам спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Астафьева»

Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
  2. Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
  3. Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Остров русский
  2. Полуостров Гамова
  3. Сафари-парк
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июле 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Бухта Астафьева" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 120 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2024 год по теме «Бухта Астафьева», 2 ⭐ отзыва, цены от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам