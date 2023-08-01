1 чел.
По популярности
Авторский тур
1 день 10 часов
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
10 июля в 07:30
13 авг в 07:30
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мальдивы на Дальнем Востоке: индивидуальный тур-перезагрузка
Полюбоваться бухтами полуострова Гамова и прокатиться на сапах и катере по Японскому морю
Начало: Г. Владивосток, место и время по договорённости
9 июля в 10:00
12 июля в 10:00
120 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ММария1 августа 2023За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось,
- ООльга12 июня 2023Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Астафьева»
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