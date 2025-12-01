Новогодний тур «Изумрудный полуостров Гамова»
Начало: Светланская улица, 31
31 дек в 08:00
42 900 ₽ за человека
-
10%
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 15:00
3 дек в 07:00
36 000 ₽
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуально вдоль кромки океана: Владивосток и юг Приморья
Полюбоваться городом с высоты, изучить остров Русский и объехать побережье Хасанского района
Начало: Ваше место проживания во Владивостоке, 10:00
4 дек в 10:00
5 дек в 10:00
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Кравцовские водопады»
Самые популярные туры этой рубрики во Владивостоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Владивостоке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур во Владивостоке в декабре 2025
Сейчас во Владивостоке в категории "Кравцовские водопады" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 42 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур во Владивостоке на 2025 год по теме «Кравцовские водопады», 12 ⭐ отзывов, цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль