3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
4 окт в 07:30
11 окт в 07:30
33 000₽ за человека
3 дня
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
8 окт в 08:00
15 окт в 08:00
27 000₽ за человека
4 дня
Тур-перезагрузка по удивительным бухтам Приморья
Прокатиться по полуострову Краббе, отдохнуть на пляже и подняться на Замок принцессы
Начало: Владивосток, 7:30
3 окт в 08:00
10 окт в 08:00
40 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей5 сентября 2024Добрый день! Все прошло хорошо! Роману большое спасибо! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Бухта Теляковского»
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