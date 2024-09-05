3 дня
Жемчужины Приморья: мыс Сосновый, полуостров Гамова и ущелье Дарданеллы
Увидеть живописные кекуры, полюбоваться маяками и позагорать на песчаном пляже
Начало: Владивосток, 7:30
1 ноя в 08:00
33 000₽ за человека
3 дня
Всё самое интересное на юге Приморья
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Начало: Владивосток, 8:30-9:00 (заберём вас от вашей гости...
29 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
27 000₽ за человека
2 дня
Навстречу морю, скалам и ветру: индивидуальный тур по северу Приморья
Проводить закат на маяке, надышаться морским воздухом и погадать, на что похожи кекуры
Начало: Владивосток, 5:00
14 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
78 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ССергей5 сентября 2024Добрый день! Все прошло хорошо! Роману большое спасибо! 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «В ноябре»
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