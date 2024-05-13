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Авторский тур
1 день 10 часов
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
8 дней
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
29 дек в 10:00
от 57 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга13 мая 2024Большое спасибо организаторам!
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ООксана3 августа 2023Все организовано четко по времени, но есть замечания. Что не понравилось: 1. Большая группа и при этом у гида не всегда была
- ММария1 августа 2023За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось,
- ООльга16 июля 2023Тур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историю города. Потрясающие виды, Владивосток
- ННалья12 июля 2023Поездка прошла замечательно, всё чётко организовано, высококвалифицированные экскурсоводы, рассказывающие интересно с кучей познавательной информации о Приморском крае, в общем мы в восторге
- ООльга12 июня 2023Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья
- ЛЛидия10 мая 2023Понравились дни с поездками на остров Русский и полуостров Гамова, очень интересные и красивые локации, гид рассказывает увлекательно и занятно,
- ООЛЬГА10 января 2023Спасибо за Новый год! В целом все указанное в программе выполнено. Для себя лично делаю вывод, что справлять Новый год
- ИИрина31 марта 2022Отличная организация тура. Индивидуальный подход. Вежливые, заинтересованные гиды. Посетили интереснейшие места, получили массу положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Земля леопарда»
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