Земля леопарда – туры во Владивостоке

Найдено 4 тура в категории «Земля леопарда» во Владивостоке, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Авторский тур
1 день 10 часов
2 отзыва
Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40 000 за всё до 4 чел.
Открой Владивосток
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Открой Владивосток
Начало: г. Владивосток
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
43 200 за человека
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
Начало: Россия, Приморский край, Владивосток
29 дек в 10:00
от 57 600 за человека
Четыре истории Владивостока
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Четыре истории Владивостока
Начало: г. Владивосток
26 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 51 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
    Большое спасибо организаторам!
    Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!Большое спасибо организаторам!
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • О
    Оксана
    3 августа 2023
    Открой Владивосток
    Все организовано четко по времени, но есть замечания. Что не понравилось: 1. Большая группа и при этом у гида не всегда была
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    соответствующая аппаратура 2. Не совсем удачно скомпанован тур. Очень утомительная экскурсия на Землю леопарда с посещением Славянского залива с 8 до 20 часов и 3,5 часов в пути в одну сторону. В результате наследующий день на очередную экскурсию в 8 утра пришли не все!!!

  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
    За 4 года поездок по всей России - тут лучшие гиды! Все экскурсии согласовывались и видоизменялись так, как нам хотелось,
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    в итоге за несколько дней мы побывали в самых разных частях Приморья. Одна экскурсия была, кажется, на пределе сил организаторов - мы очень тронуты. Если бы знали заранее, насколько для вас это будет сложно, то взяли бы вариант полегче - просто на момент обсуждения не знали, что наши запросы превышают разумное. Комфортная машина, отличное вождение! А еще нас на каждой экскурсии вкусно кормили, причем включали в меню местные продукты)))

  • О
    Ольга
    16 июля 2023
    Открой Владивосток
    Тур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историю города. Потрясающие виды, Владивосток
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    теперь навсегда в моем сердце!) Боялась что будет много народу, но в итоге один раз только группа получилась довольно большая. Основные экскурсии были человек по 8-12. Рекомендуем однозначно!!!

    Тур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историюТур сделан очень грамотно, начинаем с обзорной по городу и дальше, как бы углубляясь в историю
  • Н
    Налья
    12 июля 2023
    Открой Владивосток
    Поездка прошла замечательно, всё чётко организовано, высококвалифицированные экскурсоводы, рассказывающие интересно с кучей познавательной информации о Приморском крае, в общем мы в восторге
  • О
    Ольга
    12 июня 2023
    Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
    Очень благодарна Маше и Косте, нашим экскурсоводам, за организацию и проведение экскурсий! Я заказывала у ребят экскурсию по югу Приморья
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    и осталась довольна! Благодаря вам Владивосток узнали с разных сторон 👍🏻 от встречи в аэропорту до посещения островов! Большое вам спасибо

  • Л
    Лидия
    10 мая 2023
    Четыре истории Владивостока
    Понравились дни с поездками на остров Русский и полуостров Гамова, очень интересные и красивые локации, гид рассказывает увлекательно и занятно,
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    виды открываются шикарные. Земля леопарда + водопады - интересные истории от гида, но сами локации довольно посредственные, особенно обидно узнавать, что леопардов то и не увидишь. 5 сопок Владивостока - у нас было очень туманно и не видно ничего, было бы классно, если бы была предусмотрена замена на случай не "видовой" погоды. Гид старался, но поспорить с "молоком", окутавшим город он не мог. В итоге 2 дня восхитительны и прекрасны, 2 дня посредственны.

  • О
    ОЛЬГА
    10 января 2023
    Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
    Спасибо за Новый год! В целом все указанное в программе выполнено. Для себя лично делаю вывод, что справлять Новый год
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    в формате 80-х-90-х с шумом, пьянкой и конкурсами мне уже не интересно, смертельно хотелось уйти с этого праздника жизни уже через 2 часа. Спасибо Наташе Батуре, что организовала маршрутку в час ночи, и пол зала готово было смыться. Банкетный стол был великолепен и, я бы сказала, избыточен… Многое осталось вообще нетронутым, даже жалко продукты и усилия поваров. От заповедника ожидала большего, чем глинтвейн на морозе и цепочка следов, надеюсь, леопарда… Железно на будущее новогодний банкет где-либо исключаю однозначно. Понятно, что почти все из нашей группы были местные, из Владивостока, и приехали как раз попить-поесть. Но мы с подругой - из Иркутска, пара с Сахалина и москвичка слегка разочарованы. Я бы предпочла 1-2 января что-то еще интересное посмотреть в тех местах, например, полуостров Гамова. Лена из Москвы компоновала тур индивидуально, и ей повезло там побывать: восторгу нет предела! Да, поход по тропе леопарда в сопровождении Петра, сотрудника заповедника, - это здОрово! Все обустроено грамотно, познавательно, Петр - блестящий рассказчик и профессионал. Отличная получилась прогулка! По Владивостоку нет вопросов. Душа просила чем-то заполнить вечера, но попасть смогли только в филармонию на концерт местных солистов - очень хорошо пели! Гостиница "Моряк" вполне приемлема, удобное расположение, приветливый персонал, хорошая кухня. Еще один момент - поездка на Русский, на мореферму. Ехали в маршрутке мучительно долго с совершенно замерзшими стеклами, поэтому рассказ гида без иллюстраций пропал втуне. А вот сил на океанариум (ВЕЛИКОЛЕПНО!) уже не осталось. А жаль. . Лично я бы из океанариума целый день не выходила))) Сердце кровью обливалось, что рядом нет внука)) Дегустация была так себе, зимой на ферме все выглядит убого и заброшенно. Да и, честно говоря, смотреть там особо нечего - обычное производство, не приспособленное для посещения туристов. Респект гиду на обзорной экскурсии по Владивостоку! Умница, говорит прекрасно, речь грамотная, знает все про все. И хотя я в этом городе уже была несколько раз, все равно не пожалела, что поехала с такой замечательной дамой. А вот впечатление от гида в сафари-парк просто кошмарное: трудно слушать малограмотного человека, к тому же малосведущего… Всю дорогу уши затыкали, причем практически все туристы… Сафари-парк понравился, для зимнего сезона экскурсия была вполне достаточной. Отличные ребята там работают! Всем спасибо. Ну, вот так примерно, если коротко))

  • И
    Ирина
    31 марта 2022
    Четыре истории Владивостока
    Отличная организация тура. Индивидуальный подход. Вежливые, заинтересованные гиды. Посетили интереснейшие места, получили массу положительных эмоций.

Ответы на вопросы от путешественников по Владивостоку в категории «Земля леопарда»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Юг Приморья: полуостров Гамова, мыс Парящей черепахи, Кравцовские водопады
  2. Открой Владивосток
  3. Новый год во Владивостоке с посещением «Земли леопарда»
  4. Четыре истории Владивостока
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Остров русский
  2. Сафари-парк
  3. Полуостров Гамова
  4. Бухта Астафьева
  5. Кравцовские водопады
Сколько стоит тур во Владивостоке в июне 2024
Сейчас во Владивостоке в категории "Земля леопарда" можно забронировать 4 тура от 40 000 до 57 600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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