Под шум мотора катера и брызги волн, искрящихся под солнечными лучами, рождается ощущение свободы и приключений.
Волгоград открывается с воды по-новому: «Родина-мать» на высоком берегу, стадион, набережные и силуэты зданий, наполненные смыслом. Эта прогулка — про ветер, виды и живые эмоции.
Волгоград открывается с воды по-новому: «Родина-мать» на высоком берегу, стадион, набережные и силуэты зданий, наполненные смыслом. Эта прогулка — про ветер, виды и живые эмоции.
Описание экскурсии
Начнём прогулку от речного вокзала — и отправимся к знаменитому танцующему мосту.
Первая остановка — у монумента «Якорь», посвящённого Волжской флотилии. Вы насладитесь видами и услышите историю этого места.
Направимся к стадиону «Волгоград-арена» — поговорим об историческом значении Мамаева кургана и памятника «Родина-мать зовёт».
Перед вам откроются виды на речной вокзал, мельницу Гергардта, амфитеатр и другие локации города.
Организационные детали
- На борту есть спасательные жилеты
- С вами будет один из членов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Андрей. Я коренной волгоградец, а в прошлом — штурман военного самолёта. Знаю и люблю свой город. Наша команда гидов готова поделиться с вами знаниями о нём на индивидуальных и групповых экскурсиях. До встречи в Волгограде!
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