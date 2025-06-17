Индивидуальная
до 3 чел.
Большое знакомство с Волгоградом
Узнать историю города с истоков и побывать на Мамаевом Кургане - автомобильная экскурсия
Начало: На площади Павших борцов у вечного огня
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
4800 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Волжский: фотоохота на сусликов
Погрузитесь в атмосферу Волжского, где суслики станут вашими проводниками по историческим местам. Уникальные фото и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Г. Волжский, ул. Логинова
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
5960 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Волгограда - в Старую Сарепту
Побывать в бывшем поселении колонистов-миссионеров из Европы и полюбоваться саксонским барокко
Начало: На пл. Павших Борцов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
3 эпохи Волгограда
Рассмотреть три лика города-героя через достопримечательности и истории о нём
Начало: Или у Мамаева Кургана, или на площади Павших борцо...
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка-викторина по набережной
Погрузитесь в атмосферу Волгограда через увлекательную викторину по его топонимам. Откройте для себя храм Иоанна Предтечи и другие памятники
Начало: На Центральной набережной
Завтра в 01:30
11 дек в 01:00
1734 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июня 2025Данную экскурсию брали вторую у Александра. Прекрасное время препровождение в виде игры. В конце викторины победитель получил памятный приз. Спасибо большое за подобный формат
- ААлина1 июня 2025Отличная идея с экскурсией- викториной, в конце которой победитель получает приз! Было познавательно и весело! подходит как для детей, так и для взрослых! Спасибо Александру!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Храм Иоанна Предтечи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в декабре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Храм Иоанна Предтечи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1734 до 19 200. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Волгограде на 2025 год по теме «Храм Иоанна Предтечи», 291 ⭐ отзыв, цены от 1734₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль