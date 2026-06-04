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Волга - красота под парусами

Пуститься в увлекательное путешествие на яхте премиум-класса с опытным капитаном
Приглашаю вас пройти под парусами! Вы насладитесь видами Волги и Волгоградского водохранилища и увидите объекты, связанные с проектом канала Волга-Урал, а также крупнейший гидроузел в Европе. По желанию научитесь азам капитанского дела — свяжете верёвки в узлы и попробуете управлять яхтой.
5
11 отзывов
Волга - красота под парусами
Волга - красота под парусами
Волга - красота под парусами

Описание экскурсии

Во время плавания вы:

  • пройдёте через Волжский аванпост.
  • увидите самый крупный гидроузел в Европе.
  • сможете поуправлять современной парусной яхтой океанского класса.
  • по желанию полюбуетесь завораживающим закатом на Волгоградском море.

Организационные детали

  • У меня есть права капитана и необходимые лицензии. Яхта оборудована всеми спасательными принадлежностями.
  • Водная прогулка подойдёт взрослым и детям от 5 лет, а также путешественникам весом до 130 кг.
  • Спиртные напитки на яхте запрещены. На борту есть кофе и чай, по желанию вы можете взять с собой перекус.
  • Мы встречаемся в яхт-клубе города Волжский, из центра Волгограда до него можно добраться за час на машине.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Волжский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 182 туристов
Для меня яхтинг — это не просто вид активного отдыха, это возможность почувствовать себя свободным, найти свой путь, насладиться тишиной вдали от городской суеты и шума, и окунуться в бескрайний
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мир водных приключений. За всё время яхтинга прошёл Черноморское побережье России, ходил на яхте вдоль Крыма, пересёк Балтику из Стокгольма в Россию (Выборг), прошёл большую часть южной Турции из Аланьи до Бодрума (яхтенные Мекки Турции: Каш, Фетхие, Мармарис, Датча). Покорено более 5000 морских миль.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Екатерина
Очень интересная экскурсия! Воспитанный и энергичный капитпн яхты Максим,заряжает своей энергией надолго! Даже захотелось на яхте в длительное путешествие! Благодарность от всей нашей команды из 5 человек!
Очень интересная экскурсия! Воспитанный и энергичный капитпн яхты Максим,заряжает своей энергией надолго! Даже захотелось на яхте
Очень интересная экскурсия! Воспитанный и энергичный капитпн яхты Максим,заряжает своей энергией надолго! Даже захотелось на яхте
Очень интересная экскурсия! Воспитанный и энергичный капитпн яхты Максим,заряжает своей энергией надолго! Даже захотелось на яхте
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О
Отличная речная прогулка под парусом,Максим не только профессиональный капитан с интересными историями о путешесствиях на воде,но и не плохой организатор отдыха такого рода! Жаль,что было немного прохладно,но погода не испортила впечатлений от экскурсии,спасибо Максиму! Рекомендуем
Отличная речная прогулка под парусом,Максим не только профессиональный капитан с интересными историями о путешесствиях на воде,но
Отличная речная прогулка под парусом,Максим не только профессиональный капитан с интересными историями о путешесствиях на воде,но
Отличная речная прогулка под парусом,Максим не только профессиональный капитан с интересными историями о путешесствиях на воде,но
Отличная речная прогулка под парусом,Максим не только профессиональный капитан с интересными историями о путешесствиях на воде,но
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Anna
Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
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А
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны, волгоградское море - полный восторг! Рекомендую к посещению!
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны,
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Анжела
Впервые оценила наше «море» с воды, ещё и под парусом 😍 Очень понравилось! Не знала, что у нас тоже есть маяки.

Прогулка размеренная, созерцательная, а два часа пролетают незаметно. Налюбовались закатными пейзажами, успели сделать много красочных кадров.

Максим — комфортный собеседник с запасом интересных капитанских историй. Большое спасибо ему за приятно проведённый вечер! ✨
Впервые оценила наше «море» с воды, ещё и под парусом 😍 Очень понравилось! Не знала, что у нас тоже есть маяки.
Впервые оценила наше «море» с воды, ещё и под парусом 😍 Очень понравилось! Не знала, что у нас тоже есть маяки.
Впервые оценила наше «море» с воды, ещё и под парусом 😍 Очень понравилось! Не знала, что у нас тоже есть маяки.
Впервые оценила наше «море» с воды, ещё и под парусом 😍 Очень понравилось! Не знала, что у нас тоже есть маяки.
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Надежда
Мне посчастливилось попасть на экскурсию на яхте по Волгоградскому водохранилищу! Побывала в роли капитана,научилась раскрывать парус и фиксировать канат. Также порадовала бескрайняя гладь воды и пленительный закат. Спасибо «Капитану Максиму» за такое интересное мини путешествие🔥
Мне посчастливилось попасть на экскурсию на яхте по Волгоградскому водохранилищу! Побывала в роли капитана,научилась раскрывать парус
Мне посчастливилось попасть на экскурсию на яхте по Волгоградскому водохранилищу! Побывала в роли капитана,научилась раскрывать парус
Мне посчастливилось попасть на экскурсию на яхте по Волгоградскому водохранилищу! Побывала в роли капитана,научилась раскрывать парус
Мне посчастливилось попасть на экскурсию на яхте по Волгоградскому водохранилищу! Побывала в роли капитана,научилась раскрывать парус
Мне посчастливилось попасть на экскурсию на яхте по Волгоградскому водохранилищу! Побывала в роли капитана,научилась раскрывать парус
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