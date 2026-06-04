Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Екатерина Очень интересная экскурсия! Воспитанный и энергичный капитпн яхты Максим,заряжает своей энергией надолго! Даже захотелось на яхте в длительное путешествие! Благодарность от всей нашей команды из 5 человек! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Отличная речная прогулка под парусом,Максим не только профессиональный капитан с интересными историями о путешесствиях на воде,но и не плохой организатор отдыха такого рода! Жаль,что было немного прохладно,но погода не испортила впечатлений от экскурсии,спасибо Максиму! Рекомендуем Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Anna Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны, волгоградское море - полный восторг! Рекомендую к посещению! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анжела Впервые оценила наше «море» с воды, ещё и под парусом 😍 Очень понравилось! Не знала, что у нас тоже есть маяки.



Прогулка размеренная, созерцательная, а два часа пролетают незаметно. Налюбовались закатными пейзажами, успели сделать много красочных кадров.



Максим — комфортный собеседник с запасом интересных капитанских историй. Большое спасибо ему за приятно проведённый вечер! ✨ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет