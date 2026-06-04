Приглашаю вас пройти под парусами! Вы насладитесь видами Волги и Волгоградского водохранилища и увидите объекты, связанные с проектом канала Волга-Урал, а также крупнейший гидроузел в Европе. По желанию научитесь азам капитанского дела — свяжете верёвки в узлы и попробуете управлять яхтой.
Описание экскурсии
Во время плавания вы:
- пройдёте через Волжский аванпост.
- увидите самый крупный гидроузел в Европе.
- сможете поуправлять современной парусной яхтой океанского класса.
- по желанию полюбуетесь завораживающим закатом на Волгоградском море.
Организационные детали
- У меня есть права капитана и необходимые лицензии. Яхта оборудована всеми спасательными принадлежностями.
- Водная прогулка подойдёт взрослым и детям от 5 лет, а также путешественникам весом до 130 кг.
- Спиртные напитки на яхте запрещены. На борту есть кофе и чай, по желанию вы можете взять с собой перекус.
- Мы встречаемся в яхт-клубе города Волжский, из центра Волгограда до него можно добраться за час на машине.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Волжский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 182 туристов
Для меня яхтинг — это не просто вид активного отдыха, это возможность почувствовать себя свободным, найти свой путь, насладиться тишиной вдали от городской суеты и шума, и окунуться в бескрайний
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная экскурсия! Воспитанный и энергичный капитпн яхты Максим,заряжает своей энергией надолго! Даже захотелось на яхте в длительное путешествие! Благодарность от всей нашей команды из 5 человек!
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О
Отличная речная прогулка под парусом,Максим не только профессиональный капитан с интересными историями о путешесствиях на воде,но и не плохой организатор отдыха такого рода! Жаль,что было немного прохладно,но погода не испортила впечатлений от экскурсии,спасибо Максиму! Рекомендуем
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Экскурсия для тех, кто хочет понять, что такое яхтинг. Спокойная прогулка и красивые места, приятные впечатления и интересные собеседники.
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А
Огромная благодарность нашему капитану Максиму! Получили большое удовольствие от прогулки в закатное время. Родители остались довольны, волгоградское море - полный восторг! Рекомендую к посещению!
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Впервые оценила наше «море» с воды, ещё и под парусом 😍 Очень понравилось! Не знала, что у нас тоже есть маяки.
Прогулка размеренная, созерцательная, а два часа пролетают незаметно. Налюбовались закатными пейзажами, успели сделать много красочных кадров.
Максим — комфортный собеседник с запасом интересных капитанских историй. Большое спасибо ему за приятно проведённый вечер! ✨
Прогулка размеренная, созерцательная, а два часа пролетают незаметно. Налюбовались закатными пейзажами, успели сделать много красочных кадров.
Максим — комфортный собеседник с запасом интересных капитанских историй. Большое спасибо ему за приятно проведённый вечер! ✨
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Мне посчастливилось попасть на экскурсию на яхте по Волгоградскому водохранилищу! Побывала в роли капитана,научилась раскрывать парус и фиксировать канат. Также порадовала бескрайняя гладь воды и пленительный закат. Спасибо «Капитану Максиму» за такое интересное мини путешествие🔥
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